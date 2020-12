De eerste zege voor Gent onder Hein Vanhaezebrouck II is binnen

In Oostende en in Hoffenheim wilde het nog niet lukken, nu wel. AA Gent heeft een eerste keer gewonnen sinds de rentree van Hein Vanhaezebrouck. Het team haalde in eigen huis een 0-1-achterstand op tegen Standard. "Hein is een grote meneer", sprak doelpuntenmaker Jaremtsjoek achteraf.

AA Gent - Standard in een notendop:

Sleutelmoment: Vijf minuten voor tijd recupereert Dorsch de bal en zet hij Jaremtsjoek op weg naar doel. De Gentse topschutter bevrijdt zichzelf en AA Gent met de winning goal.

Vijf minuten voor tijd recupereert Dorsch de bal en zet hij Jaremtsjoek op weg naar doel. De Gentse topschutter bevrijdt zichzelf en AA Gent met de winning goal. Man van de match: Vadis Odjidja nam zijn rol als aanvoerder ter harte en ging voorop in de strijd, ook op momenten dat het stroef liep bij AA Gent.

Vadis Odjidja nam zijn rol als aanvoerder ter harte en ging voorop in de strijd, ook op momenten dat het stroef liep bij AA Gent. Opvallend: Standard lijdt pas zijn derde nederlaag van het seizoen, maar trappelt door de vele gelijke spelen (zeven stuks) al een tijdje ter plaatste in de subtop.

Standard kan voorsprong niet vasthouden

AA Gent was na alweer een Europese nederlaag gebrand op een goede prestatie tegen Standard, maar de wedstrijd begon dramatisch voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck. Standard versierde al snel een eerste hoekschop, en die werd door Ngadeu in eigen doel geduwd: 0-1 na nog geen twee minuten. De thuisploeg probeerde snel te reageren met een hoekschop, maar Ngadeu liet de kans liggen om zijn foutje recht te zetten. Veel viel er voor de rest niet te beleven in de eerste helft. Gent en Standard lieten elkaar weinig ruimte om te voetballen, het aantal uitgespeelde kansen bleef daardoor aan de lage kant. Na een halfuurtje steriel voetbal kwam de gelijkmaker dan toch uit de lucht gevallen. Een lage hoekschop van Kums kaatste met wat geluk tot bij de vrijstaande Nurio, die de 1-1 simpel in het hoekje kon deponeren. Beide ploegen kwamen daarna nog wel in de buurt van een tweede treffer, maar misten scherpte bij de afwerking.

Jaremtsjoek bevrijdt AA Gent in de slotfase

Het begin van de tweede helft was helemaal voor de thuisploeg. Bukari, Jaremtsjoek en Odjidja mochten allen hun kans gaan, maar Gent bleef in hetzelfde bedje ziek en verknoeide de ene kans na de andere. Daarna verzandde de partij weer in een potje middenveldspel. Standard leek geen bezwaar te hebben tegen een vijfde gelijkspel op rij en was amper nog gevaarlijk, Bokadi mikte een vrije kopkans ruim naast. AA Gent-aanvoerder Odjidja bleef het intussen tegen beter weten in proberen. Eerst besloot hij na een knappe dribbel op Bodart, meteen daarna knalde hij nipt over. Een magere puntendeling leek in de maak, tot Dorsch in de slotfase de bal veroverde op het middenveld en meteen Jaremtsjoek lanceerde. De Oekraïner was deze keer wel koelbloedig en stiftte de winning goal over Bodart in doel. Enorme ontlading bij AA Gent, Standard kan andermaal niet winnen en blijft met veel vraagtekens achter.



Jaremtsjoek: "Hein is een grote meneer"

Roman Jaremtsjoek was erg opgelucht na de opsteker. "Ik ben zeer blij dat ik met Hein (Vanhaezebrouck, red) kan werken", sprak de aanvaller met het hart op de tong. "Hij is de juiste man op de juiste plaats."

"Hein is de grote baas, een grote meneer. Onder hem kan ik veel leren, onder hem kan ik progressie maken", ging Jaremtsjoek voort.

"We hebben sterke individuen rondlopen. Potentieel vormen we een van de sterkste teams in de liga, maar de nederlagen hebben aan ons gevreten. We waren ons zelfvertrouwen kwijt."

"Hopelijk is dit een nieuwe start voor ons. Ik voel me alvast goed", besloot de Oekraïner.

Vanhaezebrouck: "Positief, maar nog niet perfect"

De coach zelf minimaliseerde zijn rol. "In Oostende en in Hoffenheim hebben we verloren. Dit heeft dus niks met Hein Vanhaezebrouck te maken", zei hij meteen na de wedstrijd aan de reporter langs de lijn.



"Nu winnen we verdiend van Standard. We dwongen dubbel zoveel kansen af en we scoorden dubbel zoveel."

"Perfect speelden we nog niet", vond Vanhaezebrouck. "We hebben onze tegenstander wel goed onder druk gezet. En die laatste kans heeft Jaremtsjoek prima afgewerkt. Hij weet het doel staan."

"Ik ben ook zeer tevreden over de communicatie op het terrein. Positief, maar we zijn nog maar net gestart."

Reacties Standard:

Philippe Montanier (coach): "We acteerden iets minder dynamisch dan we moesten. Twee grote fouten hebben ons de zege gekost." Samuel Bastien (middenvelder): "We zijn zeker ontgoocheld. Dit was zeker niet het beste Standard. We moeten blijven werken om het jaar goed af te sluiten. We winnen samen en we verliezen samen."