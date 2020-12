LIVE: Nmecha zet Anderlecht weer op gelijke hoogte na vroege tegentreffer

De pas ingevallen Amuzu spurt meteen achter een diepe bal aan, maar komt stevig in botsing met Bostyn. De doelman van Zulte Waregem kan snel weer verder.

tweede helft, minuut 63. De pas ingevallen Amuzu spurt meteen achter een diepe bal aan, maar komt stevig in botsing met Bostyn. De doelman van Zulte Waregem kan snel weer verder. .

tweede helft, minuut 60. De afwerking bij Anderlecht is ronduit dramatisch. Daarnet keilde Bundu de bal hoog over, nu volgt Cullen dat slechte voorbeeld. Werk aan de winkel voor Luc Nilis. .

tweede helft, minuut 57. Een doelpoging van Zulte Waregem, dat was een eeuwigheid geleden. Peter Vandenbempt op Radio 1.

tweede helft, minuut 52. Zulte Waregem beseft dat het zich niet mag ingraven en breekt uit over de linkerflank. De thuisploeg haalt er een hoekschop uit, maar ook niet meer dan dat. .

tweede helft, minuut 48. Bundu kopt naast. Anderlecht schiet opnieuw het best uit de startblokken. Murillo brengt uitstekend voor doel vanaf de rechterkant, Bundu kan de bal niet tussen de palen knikken. .

tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De thuisploeg heeft de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust. .

eerste helft, minuut 46. Het is niet dat Anderlecht nu meteen fors doortrekt. We tellen met een gelijke stand af naar de rust. .

eerste helft, minuut 42. Nmecha brengt Anderlecht langszij. Mukairu lanceert Nmecha in de rug van de verdediging van Zulte Waregem. De Duitser geeft Deschacht het nakijken en vloert Bostyn met een gekruist schot: 1-1, alles te herdoen! .

eerste helft, minuut 39. Vrije trap van Lokonga. Deschacht geeft een vrije trap weg op de rand van de zestien meter. Het is Lokonga die mag trappen, hij krult over de muur maar ook over de goal. .