Waasland-Beveren spurt weg uit de rode zone, Moeskroen blijft hekkensluiter

Afgelopen! Waasland-Beveren klopt Moeskroen met 2-0 en pakt drie gouden punten in de strijd om het behoud.

tweede helft, minuut 94. Einde. Afgelopen! Waasland-Beveren klopt Moeskroen met 2-0 en pakt drie gouden punten in de strijd om het behoud. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335268585921507329

Waasland-Beveren is nu helemaal zegezeker, met dank aan Michael Frey, die op de tegenaanval de 2-0 knap voorbij Koffi mikt. Moeskroen hangt tegen de touwen en zal ook na speeldag 15 met de rode lantaarn opgescheept zitten.

tweede helft, minuut 92. Frey maakt het fraai af! Waasland-Beveren is nu helemaal zegezeker, met dank aan Michael Frey, die op de tegenaanval de 2-0 knap voorbij Koffi mikt. Moeskroen hangt tegen de touwen en zal ook na speeldag 15 met de rode lantaarn opgescheept zitten. .

Heeft Moeskroen nog een slotoffensief in petto? Het ziet er niet echt naar uit, de bezoekers raken amper over de middellijn.

tweede helft, minuut 91. Heeft Moeskroen nog een slotoffensief in petto? Het ziet er niet echt naar uit, de bezoekers raken amper over de middellijn. .

De 2-0 hangt in de lucht! Koffi zweeft eerst een plaatsbal van Leuko uit zijn doel en pareert meteen daarna ook de kopbal van Wuytens. Sterk werk van de doelman van Moeskroen.

tweede helft, minuut 86. Dubbele redding van Koffi. De 2-0 hangt in de lucht! Koffi zweeft eerst een plaatsbal van Leuko uit zijn doel en pareert meteen daarna ook de kopbal van Wuytens. Sterk werk van de doelman van Moeskroen. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335266492657577985

Albanese zet zich meteen door tot in de zestien meter, zijn voorzet/schot eindigt op de vuisten van Koffi. Gretig invallen, heet dat.

tweede helft, minuut 84. Albanese zet zich meteen door tot in de zestien meter, zijn voorzet/schot eindigt op de vuisten van Koffi. Gretig invallen, heet dat. .

Nog tien minuten op de klok, en Waasland-Beveren graaft zich niet in. Bertone vlamt vanuit de tweede lijn, iets te hoog.

tweede helft, minuut 80. Nog tien minuten op de klok, en Waasland-Beveren graaft zich niet in. Bertone vlamt vanuit de tweede lijn, iets te hoog. .

Ciranni krult een vrije trap netjes voorbij de muur, maar de bal zoeft langs de verkeerde kant van de paal. Jackers had er wellicht ook wel bij gezeten.

tweede helft, minuut 75. Prima vrije trap van Ciranni. Ciranni krult een vrije trap netjes voorbij de muur, maar de bal zoeft langs de verkeerde kant van de paal. Jackers had er wellicht ook wel bij gezeten. .

Koita heeft zin in nog een doelpunt en gaat opnieuw voor eigen succes. Deze keer strandt zijn poging in het zijnet.

tweede helft, minuut 74. Nog eens Koita. Koita heeft zin in nog een doelpunt en gaat opnieuw voor eigen succes. Deze keer strandt zijn poging in het zijnet. .

Simao gooit met Gnohéré nog een extra spits in de strijd. De tijd begint te dringen voor de rode lantaarn.

tweede helft, minuut 68. Simao gooit met Gnohéré nog een extra spits in de strijd. De tijd begint te dringen voor de rode lantaarn. .

Frey en Agouzoul zijn allebei even groggy na een stevige botsing in de lucht. Beide zijn na wat oplapwerk weer klaar voor de dienst, Frey moet verder met een hoofdverband.

Lelijke botsing. Frey en Agouzoul zijn allebei even groggy na een stevige botsing in de lucht. Beide zijn na wat oplapwerk weer klaar voor de dienst, Frey moet verder met een hoofdverband. . tweede helft, minuut 64.

Jorge Simao grijpt meteen in, hij haalt Brym naar de kant en brengt Xadas in de ploeg.

tweede helft, minuut 60. Jorge Simao grijpt meteen in, hij haalt Brym naar de kant en brengt Xadas in de ploeg. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335260247347376128

Balverlies op het middenveld breekt Moeskroen zuur op. Man-in-vorm Koita pikt de bal op, schakelt twee verdedigers uit en vloert Koffi met een stevige uithaal in de benedenhoek: 1-0 voor de thuisploeg! Knap werk van Koita, die ook tegen Charleroi goed was voor twee goals.

tweede helft, minuut 57. Koita verlost de thuisploeg. Balverlies op het middenveld breekt Moeskroen zuur op. Man-in-vorm Koita pikt de bal op, schakelt twee verdedigers uit en vloert Koffi met een stevige uithaal in de benedenhoek: 1-0 voor de thuisploeg! Knap werk van Koita, die ook tegen Charleroi goed was voor twee goals. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335259185525760000

De thuisploeg voert de druk op. Frey is even uitgeweken naar de flank, zijn voorzet bereikt geen ploegmaat voor doel.

tweede helft, minuut 54. Waasland-Beveren dringt aan. De thuisploeg voert de druk op. Frey is even uitgeweken naar de flank, zijn voorzet bereikt geen ploegmaat voor doel. .

De repliek van Moeskroen laat niet lang op zich wachten. Badibanga schuimt de linkerflank af en brengt voor doel, Hocko kopt in de handen van Jackers.

tweede helft, minuut 51. De repliek van Moeskroen laat niet lang op zich wachten. Badibanga schuimt de linkerflank af en brengt voor doel, Hocko kopt in de handen van Jackers. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335254057246748673

Voorlopig geen verandering in het spelbeeld. Waasland-Beveren en Moeskroen houden elk om beurt de bal in de ploeg en zoeken tevergeefs naar een opening.

tweede helft, minuut 49. Voorlopig geen verandering in het spelbeeld. Waasland-Beveren en Moeskroen houden elk om beurt de bal in de ploeg en zoeken tevergeefs naar een opening. .

We zijn vertrokken voor de tweede helft, met dezelfde 22 spelers tussen de lijnen.

tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft, met dezelfde 22 spelers tussen de lijnen. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335253101322842120

Geen doelpunten in een spektakelarme eerste helft tussen Waasland-Beveren en Moeskroen. De bezoekers vonden wel de weg naar doel, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

eerste helft, minuut 46. Rust. Geen doelpunten in een spektakelarme eerste helft tussen Waasland-Beveren en Moeskroen. De bezoekers vonden wel de weg naar doel, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. .

eerste helft, minuut 42. Even schrikken voor Jackers. Wuytens kopt te kort terug op zijn doelman, die maar net kan voorkomen dat Da Costa met de bal aan de haal gaat. .

Topschutter Heymans is nog niet veel in het stuk voorgekomen. Agouzoul volgt hem als z'n schaduw en blijft voorlopig foutloos.

eerste helft, minuut 42. Topschutter Heymans is nog niet veel in het stuk voorgekomen. Agouzoul volgt hem als z'n schaduw en blijft voorlopig foutloos. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335251414780686338

Het is toch allemaal wat minnetjes in deze zo belangrijke degradatietopper. De angst om te verliezen lijkt groter dan de wil om te winnen.

eerste helft, minuut 39. Weinig spektakel. Het is toch allemaal wat minnetjes in deze zo belangrijke degradatietopper. De angst om te verliezen lijkt groter dan de wil om te winnen. .

Onana komt te laat in het duel met Mandjeck gevlogen en incasseert de eerste kaart van de wedstrijd.

eerste helft, minuut 34. Geel Onana. Onana komt te laat in het duel met Mandjeck gevlogen en incasseert de eerste kaart van de wedstrijd. .

Moeskroen verdedigt met veel risico. Eerst glijdt Agouzoul een voorzet van Wiegel bijna in eigen doel, bij de hoekschop die volgt duwt ook Onana de bal nipt naast z'n eigen kooi.

eerste helft, minuut 31. Moeskroen verdedigt met veel risico. Eerst glijdt Agouzoul een voorzet van Wiegel bijna in eigen doel, bij de hoekschop die volgt duwt ook Onana de bal nipt naast z'n eigen kooi. .

Leuko wil de bal wegrammen, maar trapt het leer recht in het gezicht van zijn ploegmaat Mandjeck. Die moet even bekomen langs de zijlijn, maar lijkt verder te kunnen.

Mandjeck geveld. Leuko wil de bal wegrammen, maar trapt het leer recht in het gezicht van zijn ploegmaat Mandjeck. Die moet even bekomen langs de zijlijn, maar lijkt verder te kunnen. . eerste helft, minuut 30.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335247927451725828

26'

eerste helft, minuut 26. Kopbal van Schoonbaert. Het was even geleden, maar daar is Waasland-Beveren nog eens met een doelkans. Schoonbaert wringt zich tussen twee verdedigers door bij een hoekschop, zijn kopbal mist doel. .