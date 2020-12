Standard gooit twee punten in de prullenmand tegen KV Mechelen

Fase per fase

Fase per fase

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. Standard geeft twee keer een voorsprong prijs en moet genoegen nemen met een gelijkspel tegen Mechelen. Het is de vierde puntendeling op rij voor de Rouches. . Einde Standard geeft twee keer een voorsprong prijs en moet genoegen nemen met een gelijkspel tegen Mechelen. Het is de vierde puntendeling op rij voor de Rouches.

90+5' Gele kaart voor Kerim Mrabti van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 95 Kerim Mrabti KV Mechelen

90+4' tweede helft, minuut 94. Door een tussenkomst van de VAR gaan we nog even voort. . Door een tussenkomst van de VAR gaan we nog even voort.

90+1' Drie minuten. In de eerste helft zat het venijn in de staart. Krijgt ook de tweede een spetterend einde? . tweede helft, minuut 91. Drie minuten In de eerste helft zat het venijn in de staart. Krijgt ook de tweede een spetterend einde?

90+1' Gele kaart voor Noe Dussenne van Standard tijdens tweede helft, minuut 91 Noe Dussenne Standard

88' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 88 door Sandy Walsh van KV Mechelen. 2, 2. goal Standard KV Mechelen einde 2 2

87' tweede helft, minuut 87. Walsh maakt gelijk! Bodart lost een voorzet, maar maakt zijn foutje zelf goed met een moedige redding. De bal is echter niet helemaal weg en Walsh vindt een weg door het bos aan benen. Mechelen wordt beloond met de 2-2. . Walsh maakt gelijk! Bodart lost een voorzet, maar maakt zijn foutje zelf goed met een moedige redding. De bal is echter niet helemaal weg en Walsh vindt een weg door het bos aan benen. Mechelen wordt beloond met de 2-2.

87' tweede helft, minuut 87. Bodart ramt een flauwe terugspeelbal maar net op tijd weg. . Bodart ramt een flauwe terugspeelbal maar net op tijd weg.

85' tweede helft, minuut 85. Zenuwachtig gedoe. Standard mag zich nog niet rijk rekenen, ook al staan ze bij Mechelen al eventjes op lemen voeten te verdedigen. De bezoekers komen er af en toe pijlsnel uit. . Zenuwachtig gedoe Standard mag zich nog niet rijk rekenen, ook al staan ze bij Mechelen al eventjes op lemen voeten te verdedigen. De bezoekers komen er af en toe pijlsnel uit.

83' tweede helft, minuut 83. Kaya is de wat bleke Vranckx komen vervangen. . Kaya is de wat bleke Vranckx komen vervangen.

81' tweede helft, minuut 81. Raskin schotelt Avenatti een geweldige kans voor, maar de Uruguayaan verkwanselt ze. Raskin probeert hem een nieuwe kans te geven, maar had het beter zelf gedaan. Zo verpruts je vakkundig een mogelijkheid om de beslissing te forceren. . Raskin schotelt Avenatti een geweldige kans voor, maar de Uruguayaan verkwanselt ze. Raskin probeert hem een nieuwe kans te geven, maar had het beter zelf gedaan. Zo verpruts je vakkundig een mogelijkheid om de beslissing te forceren.

80' tweede helft, minuut 80. Geef de bal maar aan Carcela, zou ik zeggen. Stef Wijnants. Geef de bal maar aan Carcela, zou ik zeggen. Stef Wijnants

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Aster Vranckx eruit wissel Aster Vranckx Onur Kaya

78' tweede helft, minuut 78. Balikwisha kopt binnen! Carcela breekt de ban voor Standard! Hij pakt uit met een paar overstapjes en een puike voorzet, Balikwisha doet de rest met een bekeken kopbal in de korte hoek. . Balikwisha kopt binnen! Carcela breekt de ban voor Standard! Hij pakt uit met een paar overstapjes en een puike voorzet, Balikwisha doet de rest met een bekeken kopbal in de korte hoek.

78' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 78 door Michel Ange Balikwisha van Standard. 2, 1. goal Standard KV Mechelen einde 2 1

76' tweede helft, minuut 76. Bokadi is een optimist. Zijn verre volley komt niet in de buurt van de kooi van Coucke. . Bokadi is een optimist. Zijn verre volley komt niet in de buurt van de kooi van Coucke.

75' tweede helft, minuut 75. De ingevallen Togui mikt vanuit een erg schuine hoek niet slecht, maar er is iets bijzonders nodig om Bodart te verslaan. . De ingevallen Togui mikt vanuit een erg schuine hoek niet slecht, maar er is iets bijzonders nodig om Bodart te verslaan.

74' tweede helft, minuut 74. Komt er een doorbraak? Met een puntje komt Standard op gelijke hoogte van Antwerp. Mechelen kampeert in dat geval gewoon op de zestiende plaats. . Komt er een doorbraak? Met een puntje komt Standard op gelijke hoogte van Antwerp. Mechelen kampeert in dat geval gewoon op de zestiende plaats.

73' Gele kaart voor Collins Fai van Standard tijdens tweede helft, minuut 73 Collins Fai Standard

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Standard, Felipe Avenatti erin, Abdoul Tapsoba eruit wissel Abdoul Tapsoba Felipe Avenatti

72' tweede helft, minuut 72. De wedstrijd is een beetje stilgevallen na de Mechelse gelijkmaker. KVM plooit enigszins terug en Standard heeft op dit moment niet het vernuft en de versnelling om gevaarlijk te worden. . De wedstrijd is een beetje stilgevallen na de Mechelse gelijkmaker. KVM plooit enigszins terug en Standard heeft op dit moment niet het vernuft en de versnelling om gevaarlijk te worden.

68' tweede helft, minuut 68. Carcela probeert meteen vaart te maken, maar loopt de verkeerde kant uit. Er komt toch nog een voorzet van de Marokkaan, maar die wordt simpel opgeruimd. . Carcela probeert meteen vaart te maken, maar loopt de verkeerde kant uit. Er komt toch nog een voorzet van de Marokkaan, maar die wordt simpel opgeruimd.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Standard, Mehdi Carcela-González erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Mehdi Carcela-González

66' tweede helft, minuut 66. Standard kan niet tevreden zijn met een gelijkspel, maar dan moet het wel beter spelen. Stef Wijnants. Standard kan niet tevreden zijn met een gelijkspel, maar dan moet het wel beter spelen. Stef Wijnants

65' tweede helft, minuut 65. Bij Mechelen zijn Peyre en Togui al ingevallen. Aan Luikse zijde maakt Carcela zich klaar voor een invalbeurt. . Bij Mechelen zijn Peyre en Togui al ingevallen. Aan Luikse zijde maakt Carcela zich klaar voor een invalbeurt.

63' tweede helft, minuut 63. Van Damme doet het! Bodart kiest de juiste hoek en zit er dicht bij, maar Van Damme plaatst zijn penalty erg precies in de hoek. Alles bij elkaar geteld verdient Mechelen deze gelijkmaker wel. . Van Damme doet het! Bodart kiest de juiste hoek en zit er dicht bij, maar Van Damme plaatst zijn penalty erg precies in de hoek. Alles bij elkaar geteld verdient Mechelen deze gelijkmaker wel.

63' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 63 door Joachim Van Damme van KV Mechelen. 1, 1. penalty Standard KV Mechelen einde 1 1

62' tweede helft, minuut 62. Strafschop voor Mechelen! Hairemans gaat erg graag over het been van Lestienne, maar die steekt het ook echt wel bewust achteruit. Lambrechts wijst naar de stip! . Strafschop voor Mechelen! Hairemans gaat erg graag over het been van Lestienne, maar die steekt het ook echt wel bewust achteruit. Lambrechts wijst naar de stip!

60' tweede helft, minuut 60. Bodart verlaat zijn doel om een schot van Schoofs te smoren. Hij krijgt de bal in zijn kruis en moet daar even van bekomen. We voelen met de Luikse doelman mee. . Bodart verlaat zijn doel om een schot van Schoofs te smoren. Hij krijgt de bal in zijn kruis en moet daar even van bekomen. We voelen met de Luikse doelman mee.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij KV Mechelen, William Togui erin, Nikola Storm eruit wissel Nikola Storm William Togui

57' tweede helft, minuut 57. Standard zoekt iets nadrukkelijker de aanval. Een tweede goal zou de Rouches een veel veiliger gevoel geven. . Standard zoekt iets nadrukkelijker de aanval. Een tweede goal zou de Rouches een veel veiliger gevoel geven.

55' Twee man geveld. Voor Mechelen blijft Storm op het gras liggen en aan Luikse kant is Dussenne getroffen in een luchtduel. Tijd voor de verzorgers om in actie te schieten. . tweede helft, minuut 55. Twee man geveld Voor Mechelen blijft Storm op het gras liggen en aan Luikse kant is Dussenne getroffen in een luchtduel. Tijd voor de verzorgers om in actie te schieten.

53' tweede helft, minuut 53. Schoofs krult een vrije trap huizenhoog in de tribune. . Schoofs krult een vrije trap huizenhoog in de tribune.

50' tweede helft, minuut 50. Hairemans mist. De offensieve problemen van Mechelen worden nog eens vet onderstreept door Hairemans. Die twijfelt alleen voor Bodart zo lang dat Gavory hem nog kan komen storen. Wat een kans! . Hairemans mist De offensieve problemen van Mechelen worden nog eens vet onderstreept door Hairemans. Die twijfelt alleen voor Bodart zo lang dat Gavory hem nog kan komen storen. Wat een kans!

49' Coucke in twee tijden. Coucke heeft meer moeite dan verwacht met een verre knal van Laifis. Hij lost de hete aardappel, maar raapt hem nog op voor de neus van de aanstormende Lestienne. . tweede helft, minuut 49. Coucke in twee tijden Coucke heeft meer moeite dan verwacht met een verre knal van Laifis. Hij lost de hete aardappel, maar raapt hem nog op voor de neus van de aanstormende Lestienne.

48' tweede helft, minuut 48. De tweede helft is nogal rommelig begonnen. . De tweede helft is nogal rommelig begonnen.

46' tweede helft, minuut 46. Kan Standard met de voorsprong op zak iets rustiger voetballen, of is Mechelen gebeten om nog minstens een punt weg te kapen in de tweede helft? . Kan Standard met de voorsprong op zak iets rustiger voetballen, of is Mechelen gebeten om nog minstens een punt weg te kapen in de tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:01 rust, 19 uur 01. Vervanging bij KV Mechelen, Thibaut Peyre erin, Siemen Voet eruit wissel Siemen Voet Thibaut Peyre

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. De goal van Laifis is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. Standard zakte wat weg na een vurige start, maar zette een veerkrachtig Mechelen toch op achterstand. . Rust De goal van Laifis is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. Standard zakte wat weg na een vurige start, maar zette een veerkrachtig Mechelen toch op achterstand.

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Kostas Laifis van Standard. 1, 0. goal Standard KV Mechelen einde 1 0

45' eerste helft, minuut 45. Laifis met de 1-0! Op slag van rust kopt Laifis een hoekschop netjes in de verste hoek. Coucke kan er enkel bewonderend naar staren, Standard klimt op een gunstig moment op voorsprong! . Laifis met de 1-0! Op slag van rust kopt Laifis een hoekschop netjes in de verste hoek. Coucke kan er enkel bewonderend naar staren, Standard klimt op een gunstig moment op voorsprong!

43' eerste helft, minuut 43. Fai breekt een aanval af met een slimme overtreding op Schoofs. . Fai breekt een aanval af met een slimme overtreding op Schoofs.

41' eerste helft, minuut 41. Mechelen heeft het lang moeilijk gehad, maar nu zie je dat deze ploeg kan voetballen. Stef Wijnants. Mechelen heeft het lang moeilijk gehad, maar nu zie je dat deze ploeg kan voetballen. Stef Wijnants

40' eerste helft, minuut 40. Bodart voorkomt meerdere keren de 0-1.

39' eerste helft, minuut 39. Bodart staat te molenwieken naar een vrije trap van Hairemans. Ook Walsh is verrast door die misrekening en kan niet koppen. . Bodart staat te molenwieken naar een vrije trap van Hairemans. Ook Walsh is verrast door die misrekening en kan niet koppen.

38' eerste helft, minuut 38. Erg hoog is de kwaliteit niet, maar we hebben ondertussen wel een evenwichtige wedstrijd. . Erg hoog is de kwaliteit niet, maar we hebben ondertussen wel een evenwichtige wedstrijd.

35' eerste helft, minuut 35. Eindelijk een leuke mogelijkheid voor Standard! De kopbal van Lestienne kan nog net op de lijn gekeerd worden. . Eindelijk een leuke mogelijkheid voor Standard! De kopbal van Lestienne kan nog net op de lijn gekeerd worden.

33' Nog eens Bodart! In Luik mogen ze een kaarsje branden voor Bodart. Deze keer houdt hij Mrabti, alleen schuin voor doel, van de 0-1. . eerste helft, minuut 33. Nog eens Bodart! In Luik mogen ze een kaarsje branden voor Bodart. Deze keer houdt hij Mrabti, alleen schuin voor doel, van de 0-1.

30' eerste helft, minuut 30. Bodart moet alweer ingrijpen op een stevige plaatsbal van Vranckx. In de herneming vindt Schoofs het kader niet. Daar is Mechelen plots! . Bodart moet alweer ingrijpen op een stevige plaatsbal van Vranckx. In de herneming vindt Schoofs het kader niet. Daar is Mechelen plots!

28' Walsh op Bodart. Alles begint bij een aarzeling van Bokadi. Standard slaat de tegenaanval van Mechelen in eerste instantie af, maar Storm mag nog een keer voorzetten. Aan de tweede paal redt Bodart knap op Walsh. . eerste helft, minuut 28. Walsh op Bodart Alles begint bij een aarzeling van Bokadi. Standard slaat de tegenaanval van Mechelen in eerste instantie af, maar Storm mag nog een keer voorzetten. Aan de tweede paal redt Bodart knap op Walsh.

25' eerste helft, minuut 25. Raskin en Schoofs in duel.

24' eerste helft, minuut 24. Het overwicht dat Standard heeft, wordt niet uitgedrukt in kansen. Stef Wijnants. Het overwicht dat Standard heeft, wordt niet uitgedrukt in kansen. Stef Wijnants

23' eerste helft, minuut 23. Een bom van Fai lijkt gevaarlijk te worden, maar een ander camerastandpunt maakt duidelijk dat het een paar meter scheelt. . Een bom van Fai lijkt gevaarlijk te worden, maar een ander camerastandpunt maakt duidelijk dat het een paar meter scheelt.

21' eerste helft, minuut 21. Weinig vooruitgang. Standard ruilt de aanvalsdrang stilaan in voor een geduldige opbouw. Dat oogt mooier, maar het geeft Mechelen ook meer tijd om zich te organiseren. Kansen blijven dus uit. . Weinig vooruitgang Standard ruilt de aanvalsdrang stilaan in voor een geduldige opbouw. Dat oogt mooier, maar het geeft Mechelen ook meer tijd om zich te organiseren. Kansen blijven dus uit.

19' eerste helft, minuut 19. Mechelen kan iets vaker ademen. Van Damme mikt een lastige kopbal een eindje over. . Mechelen kan iets vaker ademen. Van Damme mikt een lastige kopbal een eindje over.

16' eerste helft, minuut 16. Zo vreemd is het niet dat Standard weinig kansen versiert. Enkel Moeskroen maakte dit seizoen minder goals en niemand van de Rouches maakte al meer dan twee potten in deze competitie. . Zo vreemd is het niet dat Standard weinig kansen versiert. Enkel Moeskroen maakte dit seizoen minder goals en niemand van de Rouches maakte al meer dan twee potten in deze competitie.

15' eerste helft, minuut 15. Een Mechelse voorzet landt op het dak van Bodarts doel. Dat zou een gelukstreffer geweest zijn voor Schoofs. . Een Mechelse voorzet landt op het dak van Bodarts doel. Dat zou een gelukstreffer geweest zijn voor Schoofs.

12' eerste helft, minuut 12. Sterk Standard. KV Mechelen komt voorlopig niet onder de druk uit. Een knal van Gavory zoeft een halve meter voorlangs. Het enige gebrek bij Standard is dat de dreiging amper gevaarlijke kansen oplevert. . Sterk Standard KV Mechelen komt voorlopig niet onder de druk uit. Een knal van Gavory zoeft een halve meter voorlangs. Het enige gebrek bij Standard is dat de dreiging amper gevaarlijke kansen oplevert.

8' eerste helft, minuut 8. Na een paar dreigende voorzetten gooit Lestienne het over een andere boeg. Zijn afstandsschot stelt weinig voor en hobbelt ver naast. . Na een paar dreigende voorzetten gooit Lestienne het over een andere boeg. Zijn afstandsschot stelt weinig voor en hobbelt ver naast.

6' eerste helft, minuut 6. Standard is gretig. Ze weten dat het vanaf nu in de competitie moet gebeuren. Stef Wijnants. Standard is gretig. Ze weten dat het vanaf nu in de competitie moet gebeuren. Stef Wijnants

4' eerste helft, minuut 4. Van Damme laat zijn aanwezigheid al voelen met een stamp op de voet van Balikwisha. . Van Damme laat zijn aanwezigheid al voelen met een stamp op de voet van Balikwisha.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen een een hachelijke fase in de rechthoek van Mechelen. Raskin levert de bal af voor doel, waar Vanlerberghe hem tegen het been van Voet en nipt naast de paal werkt. . Meteen een een hachelijke fase in de rechthoek van Mechelen. Raskin levert de bal af voor doel, waar Vanlerberghe hem tegen het been van Voet en nipt naast de paal werkt.

1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! De wedstrijd is begonnen. Klimt Standard naar de vierde plek, of onttrekt Mechelen zich zich minstens voor even aan de strijd tegen de degradatie? . Daar gaan we! De wedstrijd is begonnen. Klimt Standard naar de vierde plek, of onttrekt Mechelen zich zich minstens voor even aan de strijd tegen de degradatie?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:05 vooraf, 18 uur 05. We willen vanavond ons Europees niveau van tegen Poznan en Rangers halen. Philippe Montanier. We willen vanavond ons Europees niveau van tegen Poznan en Rangers halen. Philippe Montanier

17:45 vooraf, 17 uur 45. Standard is dan wel vier wedstrijden ongeslagen, het bleef de voorbije drie speeldagen in de Jupiler Pro League steken op een gelijkspel. Daarmee schiet je in de stand weinig op. . Standard is dan wel vier wedstrijden ongeslagen, het bleef de voorbije drie speeldagen in de Jupiler Pro League steken op een gelijkspel. Daarmee schiet je in de stand weinig op.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Mechelen kan moed putten uit vorig seizoen, toen het met 1-2 ging winnen op Sclessin. Schoofs en De Camargo scoorden voor KVM, de aansluitingstreffer van Amallah kwam veel te laat voor Standard. In de laatste vier onderlinge duels wisten beide ploegen trouwens telkens minstens één keer te scoren. . Mechelen kan moed putten uit vorig seizoen, toen het met 1-2 ging winnen op Sclessin. Schoofs en De Camargo scoorden voor KVM, de aansluitingstreffer van Amallah kwam veel te laat voor Standard. In de laatste vier onderlinge duels wisten beide ploegen trouwens telkens minstens één keer te scoren.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Opstelling Mechelen. Ondanks een magere 6 op 21 wijzigt coach Vrancken amper iets aan zijn elftal. Mechelen ziet er op slechts één positie anders uit dan vorige week. Kaya verhuist naar de bank om plaats te maken voor Vranckx. . Opstelling Mechelen Ondanks een magere 6 op 21 wijzigt coach Vrancken amper iets aan zijn elftal. Mechelen ziet er op slechts één positie anders uit dan vorige week. Kaya verhuist naar de bank om plaats te maken voor Vranckx.

17:05 vooraf, 17 uur 05. Opstelling Standard. Vier wijzigingen bij Standard na het reisje naar Glasgow. Vooral op het middenveld schuift coach Montanier met zijn pionnen. Bastien, Shamir, Jans en Cop verdwijnen uit de startelf en worden vervangen door Gavory, Raskin, Cimirot en Balikwisha. . Opstelling Standard Vier wijzigingen bij Standard na het reisje naar Glasgow. Vooral op het middenveld schuift coach Montanier met zijn pionnen. Bastien, Shamir, Jans en Cop verdwijnen uit de startelf en worden vervangen door Gavory, Raskin, Cimirot en Balikwisha.

17:00 vooraf, 17 uur . Vooraf. Standard zag deze week de laatste Europese strohalm door zijn handen glippen. Vanavond kan het in de Jupiler Pro League echter naar de vierde plaats wippen, maar dan moet er op Sclessin wel gewonnen worden van KV Mechelen. De bezoekers hangen maar net boven de rode streep en kunnen elk punt goed gebruiken. Om 18u15 wordt er afgetrapt in Luik. . Vooraf Standard zag deze week de laatste Europese strohalm door zijn handen glippen. Vanavond kan het in de Jupiler Pro League echter naar de vierde plaats wippen, maar dan moet er op Sclessin wel gewonnen worden van KV Mechelen. De bezoekers hangen maar net boven de rode streep en kunnen elk punt goed gebruiken. Om 18u15 wordt er afgetrapt in Luik.

17:00 - Vooraf Vooraf, 17 uur

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Gojko Cimirot, Abdoul Tapsoba, Michel Ange Balikwisha, Maxime Lestienne Opstelling Standard Maxime Lestienne, Michel Ange Balikwisha, Abdoul Tapsoba, Gojko Cimirot, Merveille Bokadi, Nicolas Raskin, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Noe Dussenne, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Siemen Voet, Jordi Vanlerberghe, Victor Wernersson, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Kerim Mrabti, Geoffry Hairemans, Nikola Storm, Aster Vranckx Opstelling KV Mechelen Aster Vranckx, Nikola Storm, Geoffry Hairemans, Kerim Mrabti, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Victor Wernersson, Jordi Vanlerberghe, Siemen Voet, Sandy Walsh, Gaëtan Coucke