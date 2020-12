Invaller Okereke bevrijdt Club Brugge in moeizaam tussengerecht tegen STVV

Club Brugge heeft zijn klinkende Europese overwinning doorgetrokken met een driepunter in de competitie. Club overtuigde niet meteen, maar kon de muur van Sint-Truiden dankzij David Okereke slopen. Club is voorlopig leider, maar Beerschot en Genk spelen morgen nog. Dinsdag wacht voor Club het cruciale duel in de Champions League tegen Lazio.