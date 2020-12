Beerschot lijdt verrassende nederlaag tegen Eupen en verliest koppositie

Na vier wedstrijden zonder nederlaag weet Beerschot weer wat verliezen is. Het gaat op eigen veld met 0-1 de boot in tegen Eupen en mist zo de kans om weer aan de leiding te komen. Agbadou was de matchwinnaar voor de bezoekers.

88'

tweede helft, minuut 88. Frans op de paal! Het zit Beerschot niet mee. Opnieuw is het doelhout de boosdoener. Van den Bergh kopt een voorzet terug naar Frans en die mikt van dichtbij in één tijd op de paal. Het is nu pompen of verzuipen voor Eupen. .