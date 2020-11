Beerschot gaat op en over KVM na rode kaart Vranckx

KV Mechelen - Beerschot in een notendop:

Beerschot scoort één keer in het juiste, twee keer in het foute doel

Na zo’n tien minuten was het even schrikken voor KV Mechelen wanneer Tissoudali een zwakke terugspeelbal leek te onderscheppen, maar Coucke voorkwam erger met een goed getimede tackle. De thuisploeg leerde niet uit die situatie, want een paar minuten later was het Voet die te kort terugspeelde op Coucke. Opnieuw zat Tissoudali ertussen en na enkele schijnbewegingen prikte hij de snelle 0-1 in het zijnetje.

Bij KV wisten ze dat ze snel moesten reageren en halfweg de eerste helft hingen de bordjes weer gelijk. Op een voorzet van Storm voelde Frans dat Schoofs in zijn rug klaarstond om toe te slaan. Ingrijpen was de boodschap, maar daardoor kopte de verdediger de bal in eigen doel. De thuisploeg had bloed geroken, maar een beenveeg van Vanhamel en de paal hielden de paarshemden recht.

We leken te gaan rusten bij 1-1 tot een Mechelse hoekschop na veel tussenstationnetjes tot bij Rob Schoofs terecht kwam. Vanop links zette hij de bal strak voor, maar via het been van Mboko verdween ook die bal in doel. Drie doelpunten van Beerschot, maar wel een 2-1-ruststand in het voordeel van KV.