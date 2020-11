Eupen smeert Charleroi een 2e nederlaag op een rij aan

Eupen - Charleroi in een notendop:

Eupen op voorsprong dankzij Prevljak en dosis geluk

Slechts 1 overwinning in de laatste 6 wedstrijden, daar konden ze bij Charleroi niet tevreden mee zijn. Hoog tijd dus om na een 1 op 6 weer aan te knopen met de zege. Charleroi nam dan ook meteen het initiatief op het veld van Eupen, maar het ontbrak de bezoekers aan precisie.

Rezaei mikte al vroeg in de wedstrijd een kopbalkans naast. Ook Fall was onzorgvuldig. Alleen voor de ver uitgekomen De Wolf miste hij zijn controle en verknoeide zo een enorme kans. Niet veel later mocht Fall het van dichterbij proberen na een doorgekopte voorzet van Kayembe, maar ook nu liet hij de bal knullig wegspringen.

Eupen kwam pas na bijna 20 minuten piepen, maar het was wel meteen raak. Na een heerlijke pass van Peeters bracht Musona de bal voor doel. Daar werkte Prevljak via Dessoleil én de paal de 1-0 binnen. Eupen dankzij een flinke dosis geluk op voorsprong.

Daarna kroop de mot er wat in bij Charleroi. Eupen kwam beter in de wedstrijd, al had de thuisploeg ook niet veel meer te bieden dan een slap afstandsschot van Musona. Kort voor de rust was diezelfde Musona wél gevaarlijk toen hij van dichtbij kon uithalen, maar Penneteau voorkwam de 2-0.