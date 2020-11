LIVE: Kan Club Brugge na de rust de ban breken bij Moeskroen?

81' tweede helft, minuut 81. Tussen de palen! Veel stelt het niet voor, maar we noteren zowaar een Brugse poging tussen de palen. Koffi vangt de vrije trap van Vormer, uit een heel scherpe hoek, eenvoudig. . Tussen de palen! Veel stelt het niet voor, maar we noteren zowaar een Brugse poging tussen de palen. Koffi vangt de vrije trap van Vormer, uit een heel scherpe hoek, eenvoudig.

80' tweede helft, minuut 80. Het zal moeten komen van een flits. Geen idee wie daarvoor zou moeten zorgen. . Het zal moeten komen van een flits. Geen idee wie daarvoor zou moeten zorgen.

78' tweede helft, minuut 78.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Club Brugge, Dennis erin, Noa Lang eruit wissel Noa Lang Dennis

77' tweede helft, minuut 77. Dennis heeft vanavond langer op de bank gezeten dan deze week op de ploegbus van Club. De eigenzinnige Nigeriaan maakt zich op voor een korte invalbeurt. . Dennis heeft vanavond langer op de bank gezeten dan deze week op de ploegbus van Club. De eigenzinnige Nigeriaan maakt zich op voor een korte invalbeurt.

76' Gele kaart voor Capita van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 76 Capita Excel Moeskroen

75' tweede helft, minuut 75. Even opletten achterin bij l'Excel! Agouzoul blokt een razend gevaarlijk schot van Vanaken en de rebound van Schrijvers zeilt voorlangs. Is dit een voorbode van meer? . Even opletten achterin bij l'Excel! Agouzoul blokt een razend gevaarlijk schot van Vanaken en de rebound van Schrijvers zeilt voorlangs. Is dit een voorbode van meer?

72' tweede helft, minuut 72. Gelukkig voor Club Brugge bakt ook Moeskroen er aanvallend helemaal niks van. Bert Sterckx. Gelukkig voor Club Brugge bakt ook Moeskroen er aanvallend helemaal niks van. Bert Sterckx

71' tweede helft, minuut 71. Kopbal van Vanaken. Hans Vanaken zorgde vorig seizoen twee keer voor het enige doelpunt in de wedstrijden tegen Moeskroen. Zijn kopstoot vliegt nipt naast de bovenhoek. . Kopbal van Vanaken Hans Vanaken zorgde vorig seizoen twee keer voor het enige doelpunt in de wedstrijden tegen Moeskroen. Zijn kopstoot vliegt nipt naast de bovenhoek.

70' tweede helft, minuut 70. Kossounou let niet goed op en brengt Mignolet in de problemen met een terugspeelbal. De doelman moet tussen twee man van Moeskroen een oplossing zien te vinden. Dat lukt maar net. . Kossounou let niet goed op en brengt Mignolet in de problemen met een terugspeelbal. De doelman moet tussen twee man van Moeskroen een oplossing zien te vinden. Dat lukt maar net.

68' tweede helft, minuut 68. Badibanga zit er met een zuur gezicht bij op de bank. Hij is pas vervangen door de Angolees Capita. . Badibanga zit er met een zuur gezicht bij op de bank. Hij is pas vervangen door de Angolees Capita.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Excel Moeskroen, Capita erin, Beni Badibanga eruit wissel Beni Badibanga Capita

66' Je wordt er niet vrolijk van. tweede helft, minuut 66. Je wordt er niet vrolijk van.

65' tweede helft, minuut 65. Een bijna onzichtbare Vanaken krijgt de bal plots cadeau van Onana. Daar zit muziek in, tot de Gouden Schoen zich vastloopt. . Een bijna onzichtbare Vanaken krijgt de bal plots cadeau van Onana. Daar zit muziek in, tot de Gouden Schoen zich vastloopt.

63' tweede helft, minuut 63. Het niveau neemt weer een flinke duik. Kossounou speelt dan wel iets te hard in op Balanta, die bal over de zijlijn laten springen is toch een stevige technische fout van de Colombiaan. . Het niveau neemt weer een flinke duik. Kossounou speelt dan wel iets te hard in op Balanta, die bal over de zijlijn laten springen is toch een stevige technische fout van de Colombiaan.

61' tweede helft, minuut 61. Badji voor Krmencik. Krmencik heeft op geen enkele manier zijn stempel kunnen drukken. Clement hoopt dat Badji voorin bij Club wel iets kan forceren. Hij krijgt daar nog een halfuurtje voor. . Badji voor Krmencik Krmencik heeft op geen enkele manier zijn stempel kunnen drukken. Clement hoopt dat Badji voorin bij Club wel iets kan forceren. Hij krijgt daar nog een halfuurtje voor.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Club Brugge, Youssouph Badji erin, Michael Krmencík eruit wissel Michael Krmencík Youssouph Badji

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Excel Moeskroen, Imad Faraj erin, Charles-Andreas Brym eruit wissel Charles-Andreas Brym Imad Faraj

59' tweede helft, minuut 59. Het vat van Brym is plots leeg. Faraj moet zijn plaats komen innemen. . Het vat van Brym is plots leeg. Faraj moet zijn plaats komen innemen.

58' tweede helft, minuut 58. Een kans hebben we in deze tweede helft eigenlijk nog niet gezien. Bert Sterckx. Een kans hebben we in deze tweede helft eigenlijk nog niet gezien. Bert Sterckx

57' tweede helft, minuut 57. Brym zorgt weer voor een stroomstoot met een snelle uitbraak. De Canadees krijgt niet genoeg hulp bij zijn onderneming. . Brym zorgt weer voor een stroomstoot met een snelle uitbraak. De Canadees krijgt niet genoeg hulp bij zijn onderneming.

54' tweede helft, minuut 54. Vervanging bij Club Brugge, Siebe Schrijvers erin, David Chidozie Okereke eruit wissel David Chidozie Okereke Siebe Schrijvers

54' tweede helft, minuut 54. Okereke heeft nog een paar minuten lopen manken en wordt nu vervangen door Schrijvers. . Okereke heeft nog een paar minuten lopen manken en wordt nu vervangen door Schrijvers.

53' tweede helft, minuut 53. Brugse druk. Die van Moeskroen krijgen de bal niet weg. Lang heeft ruimte om voor te zetten, maar doet dat te dicht bij Koffi. . Brugse druk Die van Moeskroen krijgen de bal niet weg. Lang heeft ruimte om voor te zetten, maar doet dat te dicht bij Koffi.

50' tweede helft, minuut 50. Er gaat op het eerste gezicht meer dreiging uit van Club Brugge. Moeskroen moet iets verder terugplooien om de bezoekers op te vangen. . Er gaat op het eerste gezicht meer dreiging uit van Club Brugge. Moeskroen moet iets verder terugplooien om de bezoekers op te vangen.

49' Okereke wil een wissel. Er is iets aan de hand met Okereke, hij doet teken naar de bank. Daar bekijkt Clement zijn opties. . tweede helft, minuut 49. Okereke wil een wissel Er is iets aan de hand met Okereke, hij doet teken naar de bank. Daar bekijkt Clement zijn opties.

46' tweede helft, minuut 46. De eerste helft wissen we van onze harde schijf. Moeskroen en vooral Club Brugge hebben nog 45 minuten om hier alsnog iets moois van te maken. . De eerste helft wissen we van onze harde schijf. Moeskroen en vooral Club Brugge hebben nog 45 minuten om hier alsnog iets moois van te maken.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft, minuut 46.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rusten geblazen. Geen doelpunten in een fletse eerste helft. Club Brugge had niet de inspiratie en de versnelling in huis om Moeskroen in verlegenheid te brengen. De beste kans was zelfs voor l'Excel. . Rusten geblazen Geen doelpunten in een fletse eerste helft. Club Brugge had niet de inspiratie en de versnelling in huis om Moeskroen in verlegenheid te brengen. De beste kans was zelfs voor l'Excel.

44' eerste helft, minuut 44. Geschiedenisloos is het juiste woord voor deze eerste helft. Bert Sterckx. Geschiedenisloos is het juiste woord voor deze eerste helft. Bert Sterckx

43' eerste helft, minuut 43. Bakic houdt Mignolet wakker met een afstandsschotje. . Bakic houdt Mignolet wakker met een afstandsschotje.

41' eerste helft, minuut 41. Agouzoul zet zijn elleboog in de nek van Krmencik. De Tsjech is een harde, dus die staat snel weer overeind. . Agouzoul zet zijn elleboog in de nek van Krmencik. De Tsjech is een harde, dus die staat snel weer overeind.

40' eerste helft, minuut 40.

38' eerste helft, minuut 38. De wedstrijd kabbelt voort zonder noemenswaardig gevaar. . De wedstrijd kabbelt voort zonder noemenswaardig gevaar.

35' eerste helft, minuut 35. Moeskroen hoeft niet boven zichzelf uit te stijgen. Club Brugge mist de inspiratie om het slot van de thuisploeg open te breken. . Moeskroen hoeft niet boven zichzelf uit te stijgen. Club Brugge mist de inspiratie om het slot van de thuisploeg open te breken.

32' De nieuwe mat van Moeskroen ligt niet geweldig. eerste helft, minuut 32. De nieuwe mat van Moeskroen ligt niet geweldig.

31' eerste helft, minuut 31. Brym en De Ketelaere vechten een venijnige tweestrijd uit. Twee vinnige jonkies op hun flank, leuk om te zien. . Brym en De Ketelaere vechten een venijnige tweestrijd uit. Twee vinnige jonkies op hun flank, leuk om te zien.

29' eerste helft, minuut 29. Het is zonder veel vertrouwen, zonder veel overtuiging bij Club Brugge. Bert Sterckx. Het is zonder veel vertrouwen, zonder veel overtuiging bij Club Brugge. Bert Sterckx

27' eerste helft, minuut 27. Club mist precisie. Een dubbelpass tussen Okereke en Vormer lijkt er al meer op van Brugse kant. Okereke raakt de bal echter volledig verkeerd en zo hoeft Koffi alweer niet in te grijpen. . Club mist precisie Een dubbelpass tussen Okereke en Vormer lijkt er al meer op van Brugse kant. Okereke raakt de bal echter volledig verkeerd en zo hoeft Koffi alweer niet in te grijpen.

25' eerste helft, minuut 25. Moeskroen komt voorlopig niet echt in de problemen. Ook Lang vindt het kader niet. . Moeskroen komt voorlopig niet echt in de problemen. Ook Lang vindt het kader niet.

22' eerste helft, minuut 22. Club Brugge zal tegen dit Moeskroen potiger moeten worden in de duels. Krmencik geeft het goede voorbeeld met een balverovering in de middencirkel. . Club Brugge zal tegen dit Moeskroen potiger moeten worden in de duels. Krmencik geeft het goede voorbeeld met een balverovering in de middencirkel.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. Een gekraakt schot van Vormer hobbelt naast. . Een gekraakt schot van Vormer hobbelt naast.

17' eerste helft, minuut 17. Vanaken brengt zichzelf in de problemen en zit plots in zijn eigen rechthoek in de tang. Hij draait zich er handig uit en lokt een foutje uit. . Vanaken brengt zichzelf in de problemen en zit plots in zijn eigen rechthoek in de tang. Hij draait zich er handig uit en lokt een foutje uit.

15' eerste helft, minuut 15. Kans voor Okereke. Heerlijk strakke diepe bal van Lang! Okereke lijkt eventjes te twijfelen en raakt het zijnet. De boel begint los te komen. . Kans voor Okereke Heerlijk strakke diepe bal van Lang! Okereke lijkt eventjes te twijfelen en raakt het zijnet. De boel begint los te komen.

14' eerste helft, minuut 14. Brym staat stevig op zijn benen en is ook nog eens snel. Hij overbrugt driekwart van het veld en legt breed naar Da Costa, die een afschamper aflevert. Mignolet mag zomaar oprapen. . Brym staat stevig op zijn benen en is ook nog eens snel. Hij overbrugt driekwart van het veld en legt breed naar Da Costa, die een afschamper aflevert. Mignolet mag zomaar oprapen.

12' eerste helft, minuut 12. Wachten op kansen. Leuke opening van Vanaken, maar Krmencik glijdt weg. De Tsjech loopt bovendien buitenspel. . Wachten op kansen Leuke opening van Vanaken, maar Krmencik glijdt weg. De Tsjech loopt bovendien buitenspel.

11' eerste helft, minuut 11. Hocko wil ferm uithalen, maar botst op een muurtje dat bestaat uit Vormer en Kossounou. . Hocko wil ferm uithalen, maar botst op een muurtje dat bestaat uit Vormer en Kossounou.

9' eerste helft, minuut 9. Het verloopt rustig, maar je merkt wel dat Club Brugge zijn wil probeert op te leggen. Bert Sterckx. Het verloopt rustig, maar je merkt wel dat Club Brugge zijn wil probeert op te leggen. Bert Sterckx

5' eerste helft, minuut 5. Een gretig Moeskroen probeert die van Club Brugge niet te veel tijd te geven om iets nuttigs met de bal te doen. Dat lukt voorlopig aardig. Een knal van Balanta komt er niet doorheen. . Een gretig Moeskroen probeert die van Club Brugge niet te veel tijd te geven om iets nuttigs met de bal te doen. Dat lukt voorlopig aardig. Een knal van Balanta komt er niet doorheen.

3' eerste helft, minuut 3. Koffi raapt een schotje van Okereke op. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een half mislukte voorzet naar de inlopende Krmencik. . Koffi raapt een schotje van Okereke op. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een half mislukte voorzet naar de inlopende Krmencik.

1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! Club Brugge is zijn leidersplek minstens voor eventjes kwijt aan Genk. Een extra reden dus om zeker te winnen van Moeskroen, dat onder zijn nieuwe coach Simao stilaan de rode lantaarn wil doorgeven. . Daar gaan we! Club Brugge is zijn leidersplek minstens voor eventjes kwijt aan Genk. Een extra reden dus om zeker te winnen van Moeskroen, dat onder zijn nieuwe coach Simao stilaan de rode lantaarn wil doorgeven.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:35 vooraf, 20 uur 35. Het zal vandaag tegen een laag blok zijn. Krmencik is de spits die het meest aanwezig is in de box. Philippe Clement. Het zal vandaag tegen een laag blok zijn. Krmencik is de spits die het meest aanwezig is in de box. Philippe Clement

20:25 vooraf, 20 uur 25. De laatste in de stand ontvangt vanavond de eerste. Deze wedstrijd zet ook de ploeg met het slechtste doelsaldo tegenover die met het beste. Bovendien kan Club Brugge het zich veroorloven om zijn topschutter aan de kant te laten. Krépin Diatta maakte tot nu toe zes goals, evenveel als de hele selectie van de tegenstander samengeteld. Zo steil is de statistische berg die Moeskroen moet beklimmen. . De laatste in de stand ontvangt vanavond de eerste. Deze wedstrijd zet ook de ploeg met het slechtste doelsaldo tegenover die met het beste. Bovendien kan Club Brugge het zich veroorloven om zijn topschutter aan de kant te laten. Krépin Diatta maakte tot nu toe zes goals, evenveel als de hele selectie van de tegenstander samengeteld. Zo steil is de statistische berg die Moeskroen moet beklimmen.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Geschiedenis. Het is al drie jaar geleden dat Moeskroen in eigen huis nog eens wist te winnen van Club Brugge. Vorig seizoen won Club beide confrontaties met 1-0 en telkens kwam de enige goal van Hans Vanaken. . Geschiedenis Het is al drie jaar geleden dat Moeskroen in eigen huis nog eens wist te winnen van Club Brugge. Vorig seizoen won Club beide confrontaties met 1-0 en telkens kwam de enige goal van Hans Vanaken.

19:55 Beetje vreemd. Zes nieuwe namen in de Moeskroense elf, en dat na hun eerste zege. Het gaat om Hocko, Mohamed, Quirynen, Brym, Silvestre en Badibanga. vooraf, 19 uur 55. Beetje vreemd. Zes nieuwe namen in de Moeskroense elf, en dat na hun eerste zege. Het gaat om Hocko, Mohamed, Quirynen, Brym, Silvestre en Badibanga.

19:50 Geen Deli in de kern bij Club Brugge, dus Mechele staat in de defensie. Verder verkiest Clement Okereke boven Diatta en zit deugniet Dennis op de bank. vooraf, 19 uur 50. Geen Deli in de kern bij Club Brugge, dus Mechele staat in de defensie. Verder verkiest Clement Okereke boven Diatta en zit deugniet Dennis op de bank.

19:46 vooraf, 19 uur 46.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Vooraf. Bij Club Brugge willen ze de 3-0 in Dortmund zo snel mogelijk vergeten. De beste remedie voor een bolwassing is zelf uithalen en dat kan tegen Moeskroen. Toch zal het niet zo gemakkelijk gaan, want de rode lantaarn boekte eerder deze week eindelijk zijn eerste overwinning. Misschien kan l'Excel dat goede gevoel wel vasthouden... . Vooraf Bij Club Brugge willen ze de 3-0 in Dortmund zo snel mogelijk vergeten. De beste remedie voor een bolwassing is zelf uithalen en dat kan tegen Moeskroen. Toch zal het niet zo gemakkelijk gaan, want de rode lantaarn boekte eerder deze week eindelijk zijn eerste overwinning. Misschien kan l'Excel dat goede gevoel wel vasthouden...

19:45 - Vooraf Vooraf, 19 uur 45

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Robbe Quirynen, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Deni Hocko, Marko Bakic, Jean Onana, Charles-Andreas Brym, Nuno Da Costa, Beni Badibanga Opstelling Excel Moeskroen Beni Badibanga, Nuno Da Costa, Charles-Andreas Brym, Jean Onana, Marko Bakic, Deni Hocko, Dimitri Mohamed, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Robbe Quirynen, Hervé Koffi

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, David Chidozie Okereke, Ruud Vormer, Éder Balanta, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Noa Lang, Michael Krmencík Opstelling Club Brugge Michael Krmencík, Noa Lang, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken, Éder Balanta, Ruud Vormer, David Chidozie Okereke, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet