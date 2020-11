5x doelpunt en 4x doelkader: Antwerp klopt OHL in spektakelmatch

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Antwerp heeft zijn 1e zege in 4 JPL-matchen te pakken. En dat is meer dan verdiend. Na 17 minuten stond het al 2-2. Hongla kopte na de rust de winning goal binnen. . Einde Antwerp heeft zijn 1e zege in 4 JPL-matchen te pakken. En dat is meer dan verdiend. Na 17 minuten stond het al 2-2. Hongla kopte na de rust de winning goal binnen.

90+4' tweede helft, minuut 94. De slotseconden tikken weg. Doelrijpe kansen lijken we niet meer te krijgen.

90' 4 minuten extra. tweede helft, minuut 90.



88' Gele kaart voor Thomas Henry van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 88 Thomas Henry OH Leuven

88' Gele kaart voor Abdoulaye Seck van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 88 Abdoulaye Seck Antwerp

87' tweede helft, minuut 87. Seck en Henry staan vijandig oog in oog. Het brandje wordt geblust door Wim Smet, die beide kemphanen bestraft met een gele kaart.

86' tweede helft, minuut 86. OHL probeert een slotoffensief in elkaar te knutselen. Sowah vuurt een schot af, De Laet blokt af. Bij een hoekschop kopt Vekemans de bal over doel.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij OH Leuven, Daan Vekemans erin, Kristiyan Malinov eruit wissel Kristiyan Malinov Daan Vekemans

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Antwerp, Aurélio Buta erin, Koji Miyoshi eruit wissel Koji Miyoshi Aurélio Buta

82' tweede helft, minuut 82. Alarmfase rood bij Antwerp! Een gekraakt schot van Tamari verdwijnt maar net over het dak van het doel. Valt er nog een goal uit de lucht?

81' tweede helft, minuut 81. Mbokani ook tegen de paal. Romo staat te bibberen op zijn benen. Eerst trapt Refaelov knal op Kotysch, in de herneming vindt Mbokani de paal op zijn weg.

80' tweede helft, minuut 80. Mercier tegen de paal. Bijna de gelijkmaker! Met een hakje bedient Mercier Myny. De Fransman krijgt de bal opnieuw en knalt tegen de rechterpaal.

79' tweede helft, minuut 79. Zowat alle doelpogingen in de 2e periode zijn voor Antwerp. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

77' tweede helft, minuut 77. Refaelov zou maar wat graag scoren in zijn 250e match in de Jupiler Pro League. Tegen zijn pegel kan OHL-doelman Romo nog net zijn vingertoppen plaatsen.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Antwerp, Jordan Lukaku erin, Simen Juklerød eruit wissel Simen Juklerød Jordan Lukaku

76' tweede helft, minuut 76. Bij Antwerp krijgt Jordan Lukaku nog een kwartier de tijd om wat wedstrijdritme op te doen. Juklerød mag gaan douchen.

74' tweede helft, minuut 74. Gerkens schiet de bal recht op Romo. De OHL-defensie legde Gerkens bij deze fase niet veel in de weg.

73' tweede helft, minuut 73. We naderen het slotkwartier. OHL is nog niet in de buurt gekomen van de 3-3. Voor aanvalswerk moeten we nog altijd bij Antwerp zijn.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij OH Leuven, Olivier Myny erin, Mathieu Maertens eruit wissel Mathieu Maertens Olivier Myny

70' tweede helft, minuut 70. Mbokani ziet zijn kopbal over de deklat vallen. De uitstekende voorzet kwam van de voet van Gerkens.

69' tweede helft, minuut 69. Mooi combinatiespel tussen Miyoshi, Refaelov en Mbokani. De spits zoekt opnieuw naar Miyoshi, maar OHL verdedigt deze keer scherp.

68' tweede helft, minuut 68. Er blijft nog altijd motregen uit de lucht vallen. Niet het aangenaamste weer, maar wel een aangename wedstrijd. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

66' tweede helft, minuut 66. Een harde voorzet van Hubert komt voor de linkervoet van Maertens. Hij kan zijn schot geen richting meegeven en trapt hoog naast.

65' tweede helft, minuut 65. Eindelijk nog eens een uitbraak van OHL. Mercier speelt Henry centraal aan, maar die maakt het zichzelf te moeilijk.

64' tweede helft, minuut 64.

62' tweede helft, minuut 62. Mbokani krijgt een vermaning van scheidsrechter Smet omdat hij iets te veel duwde en trok aan het shirt van Ngawa.

61' tweede helft, minuut 61. Benson waagt meteen zijn kans, maar legt de bal een meter of 2 naast. Mbokani aanspelen was een betere optie geweest.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Antwerp, Benson Manuel erin, Faris Haroun eruit wissel Faris Haroun Benson Manuel

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij OH Leuven, Musa Tamari erin, Barnabás Bese eruit wissel Barnabás Bese Musa Tamari

59' tweede helft, minuut 59. Beide teams gooien vers bloed tussen de lijnen. Benson komt Haroun aflossen, waardoor Gerkens een rijtje achteruit schuift. Tamari vervangt Bese bij OHL.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Martin Hongla van Antwerp. 3, 2. goal Antwerp OH Leuven einde 3 2

57' tweede helft, minuut 57. Hongla kopt de 3-2 binnen. Antwerp klimt opnieuw op voorsprong. Refaelov geeft mee met Juklerød, die de bal voor de 2e paal dropt. Daar staat Hongla om de 3-2 tegen de touwen te koppen.

56' tweede helft, minuut 56. OHL is er nog niet echt uitgekomen in de 2e helft. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

54' tweede helft, minuut 54. Als OHL dan eens komt piepen met Henry, roept de Antwerpse defensie hem al snel een halt toe.

53' tweede helft, minuut 53. Miyoshi komt weer in de zone van de waarheid. Zijn pass naar Juklerød wordt onderschept.

51' tweede helft, minuut 51. Dankzij een voorzet van Gerkens komt Antwerp OHL weer angst inboezemen. Juklerød bedient Miyoshi, maar die vindt geen doorgang. Antwerp drukt OHL helemaal weg.



50' tweede helft, minuut 50. Het tempo ligt wel wat lager nu. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

49' tweede helft, minuut 49.

47' tweede helft, minuut 47. Seck tegen de deklat. De 2e helft begint even veelbelovend als de 1e helft. Seck legt de bal tegen de deklat, Romo staat weer in een schietkraam.

46' tweede helft, minuut 46. Meteen ophef! Mbokani komt gevaarlijk voor doel en gaat neer. "Geen strafschop", oordeelt de scheidsrechter.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Start 2e helft. Wim Smet heeft de 2e helft op gang gefloten. Krijgen we weer een doelpuntenfestival te zien?

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Na een knotsgekke 1e helft mogen beide teams wat zuurstof tanken. Batubinsika en Mbokani brachten Antwerp 2-0 voor. Henry en Sowah zorgden na 17 minuten spelen voor een 2-2-tussenstand. Antwerp was baas, maar vergat meer ballen in het mandje te leggen.

45' 1 minuut extra. eerste helft, minuut 45.



43' eerste helft, minuut 43. We hebben een fantastische 1e helft gezien. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

42' eerste helft, minuut 42. Mercier schudt een vuurbal uit zijn voet, maar de vrije trap zoeft net naast de kooi van Butez.

41' Gele kaart voor Simen Juklerød van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 41 Simen Juklerød Antwerp

40' eerste helft, minuut 40. Vrije trap op de rand van de 16 voor OH Leuven. De Laet had Malinov met zijn 2 voeten vooruit onderuitgeschoffeld.

40' eerste helft, minuut 40. Aan de overkant komt OHL nog eens dreigen. Sowah brengt de bal hoog voor doel, De Laet ruimt op met een borstcontrole.

39' eerste helft, minuut 39. Het lage schot van Refaelov is een gemakkelijk balletje voor Romo. Na een bliksemsnelle start is het tempo er wat uit.

38' Gele kaart voor Pierre Yves Ngawa van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 38 Pierre Yves Ngawa OH Leuven

37' eerste helft, minuut 37. OH Leuven beperkt zich tot verdedigen en overtredingen maken. Ngawa is de volgende met een geel streepje achter zijn naam. Refaelov schaart zich achter een vrije trap.

36' eerste helft, minuut 36. Kansen waren er de voorbije minuten niet meer. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

33' eerste helft, minuut 33. OHL blijft kreunen onder de Antwerpse druk. Refaelov en Haroun zijn de drijvende krachten die de motor op gang houden. De 5e goal van de avond hangt in de lucht.

32' eerste helft, minuut 32.

31' eerste helft, minuut 31. Hoekschop nummer 7 voor Antwerp: Batubinsika kopt de bal voorlangs. Antwerp blijft kansen bij de vleet tappen.

31' eerste helft, minuut 31. Juklerød knalt recht op de muur, Antwerp krijgt wel een 5e hoekschop. En daarna een 6e hoekschop.

30' Gele kaart voor David Hubert van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 30 David Hubert OH Leuven

29' eerste helft, minuut 29. De VAR oordeelt: vrije trap. Na het bekijken van de videobeelden oordeelt de VAR dat de overtreding net buiten de grote rechthoek plaatsvond. Geen strafschop dus, maar wel een vrije trap voor Antwerp.

28' eerste helft, minuut 28. Strafschop voor Antwerp. Hubert strekt zijn been uit om Gerkens af te stoppen. Smet fluit een strafschop.

26' eerste helft, minuut 26. Miyoshi had de hoek voor het uitkiezen. Die bal had er altijd in gemoeten. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

25' eerste helft, minuut 25. Miyoshi komt dicht bij de 3-2. Miyoshi heeft de 3-2 aan zijn voet, maar legt de bal aan de verkeerde kant van de paal. Wat een kans! En wat een 1e helft!

24' eerste helft, minuut 24. De rode aanvalsgolven volgen elkaar in sneltempo af. Juklerød zwiert de bal mooi voor doel, waar Batubinsika naast kopt.

23' eerste helft, minuut 23. Antwerp gaat koortsachtig op zoek naar de 3-2. Miyoshi waagt zijn kans, OHL-doelman Romo werkt de bal weg in hoekschop.

22' eerste helft, minuut 22. Het is wachten op goal nummer 5. Aan dit tempo mag je die snel verwachten. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

22' eerste helft, minuut 22.

22' eerste helft, minuut 22. Haroun wil ook zijn doelpuntje meepikken, maar zijn schot dendert naast.

20' Gele kaart voor Mathieu Maertens van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 20 Mathieu Maertens OH Leuven

19' eerste helft, minuut 19. Behalve goals vielen er ook al wat gele te kaarten te noteren. Maertens verdwijnt als 3e speler in het boekje van scheidsrechter Smet.

18' eerste helft, minuut 18. Sowah laat de 2-3 liggen. Andermaal wordt Sowah diep gestuurd. De Ghanees heeft de 2-3 aan de voet, maar hij talmt te lang.

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Kamal Sowah van OH Leuven. 2, 2. goal Antwerp OH Leuven einde 2 2

16' eerste helft, minuut 16. Sowah maakt er 2-2 van. Henry stuurt Sowah het laantje in. Die knalt de bal staalhard in de linkerhoek. Het blijft doelpunten regenen op de Bosuil.

15' Gele kaart voor Kristiyan Malinov van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 15 Kristiyan Malinov OH Leuven

14' eerste helft, minuut 14.

12' eerste helft, minuut 12. Henry treft raak. Deze keer mikt Henry naar de andere hoek en is Butez wel geklopt. Het gaat snel in Antwerp-OHL.

12' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 12 door Thomas Henry van OH Leuven. 2, 1. penalty Antwerp OH Leuven einde 2 1

11' eerste helft, minuut 11. Penalty moet hernomen worden. Butez was te snel van zijn lijn gegaan. Scheidsrechter Smet laat Henry herkansen.

11' eerste helft, minuut 11. Butez redt. Henry trapt de bal slap naar de rechterhoek, Butez redt gemakkelijk.

11' eerste helft, minuut 11.

10' Gele kaart voor Faris Haroun van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 10 Faris Haroun Antwerp

10' eerste helft, minuut 10. Penalty voor OHL. Haroun stopt Henry foutief af in de zestien. Wim Smet twijfelt niet en legt de bal op de stip.

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Dieumerci Mbokani van Antwerp. 2, 0. goal Antwerp OH Leuven einde 2 0

7' eerste helft, minuut 7. Mbokani kopt de 2-0 binnen. Enkele minuten na de openingsgoal kopt Mbokani

6' eerste helft, minuut 6.

6' eerste helft, minuut 6. Mercier tegen de paal. . Mercier tegen de paal



5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Dylan Batubinsika van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp OH Leuven einde 1 0

5' eerste helft, minuut 5. Batubinsika opent de score. De Laet kan met zijn hoofd niet goed bij een hoekschop van Refaelov. Batubinsika is plan B, hij tikt de openingsgoal met zijn knie binnen. . Batubinsika opent de score De Laet kan met zijn hoofd niet goed bij een hoekschop van Refaelov. Batubinsika is plan B, hij tikt de openingsgoal met zijn knie binnen.



4' eerste helft, minuut 4. Een fase later tikt Romo een vrije trap van Refaelov net over de deklat. . Een fase later tikt Romo een vrije trap van Refaelov net over de deklat.

3' eerste helft, minuut 3. Antwerp met een 1e kans tussen de palen! OHL-doelman Romo houdt het grondscherend schote van Haroun netjes tegen. . Antwerp met een 1e kans tussen de palen! OHL-doelman Romo houdt het grondscherend schote van Haroun netjes tegen.

2' eerste helft, minuut 2. Refaelov vuurt meteen een eerste schot af, maar hij knalt recht op een OHL-pion. Bij een voorzet van Haroun kan Gerkens niet goed bij de bal. Antwerp is het vurigst aan de match begonnen. . Refaelov vuurt meteen een eerste schot af, maar hij knalt recht op een OHL-pion. Bij een voorzet van Haroun kan Gerkens niet goed bij de bal. Antwerp is het vurigst aan de match begonnen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Na een minuut stilte voor Diego Maradona is er voetbal te zien op de Bosuil. Antwerp of OH Leuven? Welk team pakt die broodnodige zege? . Aftrap Na een minuut stilte voor Diego Maradona is er voetbal te zien op de Bosuil. Antwerp of OH Leuven? Welk team pakt die broodnodige zege?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:49 vooraf, 16 uur 49. Laatste OHL-zege was 5 weken geleden. OH Leuven wil nog eens zegevieren. Het versloeg op 24 oktober de toenmalige leider Club Brugge met 2-1. Maar dat is voorlopig ook de laatste triomf van de Leuvenaars. Daarna volgde een 4-2-nederlaag tegen Beerschot, een afgelast duel tegen Moeskroen en een 2-2-gelijkspel tegen STVV. "We moeten terug met de durf en het lef spelen die ons dit seizoen zo vaak typeerden en waarmee we de topploegen pijn hebben gedaan", zegt OHL-coach Marc Brys. "We moeten ook terug naar de basisprincipes, onze filosofie, onze eigenheid. We dienen met meer passie te spelen, meer als een team." . Laatste OHL-zege was 5 weken geleden OH Leuven wil nog eens zegevieren. Het versloeg op 24 oktober de toenmalige leider Club Brugge met 2-1. Maar dat is voorlopig ook de laatste triomf van de Leuvenaars.

Daarna volgde een 4-2-nederlaag tegen Beerschot, een afgelast duel tegen Moeskroen en een 2-2-gelijkspel tegen STVV.

"We moeten terug met de durf en het lef spelen die ons dit seizoen zo vaak typeerden en waarmee we de topploegen pijn hebben gedaan", zegt OHL-coach Marc Brys. "We moeten ook terug naar de basisprincipes, onze filosofie, onze eigenheid. We dienen met meer passie te spelen, meer als een team."

16:45 vooraf, 16 uur 45. Mijn spelers moeten bulken van het zelfvertrouwen. OHL-coach Marc Brys. Mijn spelers moeten bulken van het zelfvertrouwen OHL-coach Marc Brys

16:43 vooraf, 16 uur 43. 2 op 9 voor Antwerp. Antwerp heeft dringend nood aan een driepunter na de 1-0-nederlaag tegen Anderlecht en het dubbele gelijkspel tegen KV Oostende en Standard. Tegen LASK Linz tankten de roodhemden vorige week wel vertrouwen met een 0-2-zege. Daardoor loert de Europese overwintering om het hoekje. . 2 op 9 voor Antwerp Antwerp heeft dringend nood aan een driepunter na de 1-0-nederlaag tegen Anderlecht en het dubbele gelijkspel tegen KV Oostende en Standard.

Tegen LASK Linz tankten de roodhemden vorige week wel vertrouwen met een 0-2-zege. Daardoor loert de Europese overwintering om het hoekje.

16:39 vooraf, 16 uur 39. Antwerp won vorige week wel nog Europees: 0-2 tegen Linz. Antwerp won vorige week wel nog Europees: 0-2 tegen Linz

16:37 vooraf, 16 uur 37. Komt OHL naast Antwerp te staan? Antwerp en OHL sluiten vanavond de 14e speeldag af. Antwerp kan met een zege naar de 4e plaats springen. Als OHL wint, komt het naast Antwerp en Anderlecht op de 6e plaats. . Komt OHL naast Antwerp te staan? Antwerp en OHL sluiten vanavond de 14e speeldag af. Antwerp kan met een zege naar de 4e plaats springen. Als OHL wint, komt het naast Antwerp en Anderlecht op de 6e plaats.

16:37 - Vooraf Vooraf, 16 uur 37

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Simen Juklerød, Faris Haroun, Martin Hongla, Koji Miyoshi, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Pieter Gerkens Opstelling Antwerp Pieter Gerkens, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Koji Miyoshi, Martin Hongla, Faris Haroun, Simen Juklerød, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Jean Butez

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Sascha Kotysch, Václav Jemelka, Barnabás Bese, Pierre Yves Ngawa, Kristiyan Malinov, Xavier Mercier, David Hubert, Mathieu Maertens, Thomas Henry, Kamal Sowah Opstelling OH Leuven Kamal Sowah, Thomas Henry, Mathieu Maertens, David Hubert, Xavier Mercier, Kristiyan Malinov, Pierre Yves Ngawa, Barnabás Bese, Václav Jemelka, Sascha Kotysch, Rafael Romo