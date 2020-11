LIVE: Ref én VAR keuren goal van Vlap tegen Standard af

85' tweede helft, minuut 85. Verschaeren glipt op links door de buitenspelval en zet strak voor, maar Bodart ontruimt nog net voor de neus van Dimata. . Verschaeren glipt op links door de buitenspelval en zet strak voor, maar Bodart ontruimt nog net voor de neus van Dimata.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Anderlecht, Nany Dimata erin, Lukas Nmecha eruit wissel Lukas Nmecha Nany Dimata

84' Gele kaart voor Obbi Oulare van Standard tijdens tweede helft, minuut 84 Obbi Oulare Standard

83' Gele kaart voor Josh Cullen van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 83 Josh Cullen Anderlecht

82' tweede helft, minuut 82. Cullen gaat iets te enthousiast in de tackle bij Oulare en dat levert de Ier op een geel karton op. Dat heeft lang geduurd, want nog voor het kwartier kreeg hij een waarschuwing van Lardot. . Cullen gaat iets te enthousiast in de tackle bij Oulare en dat levert de Ier op een geel karton op. Dat heeft lang geduurd, want nog voor het kwartier kreeg hij een waarschuwing van Lardot.

80' Gele kaart voor Lukas Nmecha van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 80 Lukas Nmecha Anderlecht

80' tweede helft, minuut 80. Wanneer spitsen gaan verdedigen... Nmecha probeert zijn balverlies nog recht te zetten met een vliegende tackle, maar komt daarvoor te laat. De Duitser blijft even zitten en tast naar het scheenbeen. . Wanneer spitsen gaan verdedigen... Nmecha probeert zijn balverlies nog recht te zetten met een vliegende tackle, maar komt daarvoor te laat. De Duitser blijft even zitten en tast naar het scheenbeen.

80' tweede helft, minuut 80. Kan Verschaeren Anderlecht toch nog de overwinning schenken?

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Standard, Laurent Jans erin, Noe Dussenne eruit wissel Noe Dussenne Laurent Jans

78' Gele kaart voor Noe Dussenne van Standard tijdens tweede helft, minuut 78 Noe Dussenne Standard

78' tweede helft, minuut 78. Dussenne krijgt nog geel na een overtreding op Verschaeren en gaat er dan bij zitten. Zit zijn wedstrijd erop? . Dussenne krijgt nog geel na een overtreding op Verschaeren en gaat er dan bij zitten. Zit zijn wedstrijd erop?

77' tweede helft, minuut 77. Verschaeren brengt toch wat meer diepte en snelheid dan Vlap. De jonge dribbelaar duikt de diepte in en kapt terug, maar Dussenne staat goed in de weg op het schot. . Verschaeren brengt toch wat meer diepte en snelheid dan Vlap. De jonge dribbelaar duikt de diepte in en kapt terug, maar Dussenne staat goed in de weg op het schot.

75' Buitenspel. Tapsoba kopt helemaal verkeerd tegen de bal, maar hij wordt ook nog teruggevlagd uit buitenspel. Dit zag er even veelbelovend uit, maar de kwaliteit van de kopbal én de buitenspelvlag steken daar een stokje voor. . tweede helft, minuut 75. Buitenspel Tapsoba kopt helemaal verkeerd tegen de bal, maar hij wordt ook nog teruggevlagd uit buitenspel. Dit zag er even veelbelovend uit, maar de kwaliteit van de kopbal én de buitenspelvlag steken daar een stokje voor.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Standard, Obbi Oulare erin, Michel Ange Balikwisha eruit wissel Michel Ange Balikwisha Obbi Oulare

74' tweede helft, minuut 74. Tijd voor blessuregevoelige spitsen! Bij Standard komt Obbi Oulare erin en bij Anderlecht leek Dimata klaar om in te vallen. . Tijd voor blessuregevoelige spitsen! Bij Standard komt Obbi Oulare erin en bij Anderlecht leek Dimata klaar om in te vallen.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Anderlecht, Francis Amuzu erin, Paul Mukairu eruit wissel Paul Mukairu Francis Amuzu

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Anderlecht, Yari Verschaeren erin, Michel Vlap eruit wissel Michel Vlap Yari Verschaeren

71' tweede helft, minuut 71. Dubbele wissel bij Anderlecht. Verschaeren en Amuzu komen erin voor Mukairu en Vlap. Benieuwd of zij het verschil kunnen maken voor de thuisploeg. . Dubbele wissel bij Anderlecht Verschaeren en Amuzu komen erin voor Mukairu en Vlap. Benieuwd of zij het verschil kunnen maken voor de thuisploeg.

71' tweede helft, minuut 71. Dussenne is blijven liggen na een stevige tik en dat lijkt geen comedie te zijn. En inderdaad, de herhaling toont dat Miazga vol op de voet van de verdediger ging staan. . Dussenne is blijven liggen na een stevige tik en dat lijkt geen comedie te zijn. En inderdaad, de herhaling toont dat Miazga vol op de voet van de verdediger ging staan.

67' tweede helft, minuut 67. Anderlecht komt nog eens piepen. Vlap speelt Mukairu aan op links, maar talmt te lang, waardoor er gevlagd wordt voor buitenspel. . Anderlecht komt nog eens piepen. Vlap speelt Mukairu aan op links, maar talmt te lang, waardoor er gevlagd wordt voor buitenspel.

66' tweede helft, minuut 66. Dussenne en Bokadi claimen handspel van Anderlecht op een hoekschop, maar er wordt gevoetbald. Plots kan Bundu de bal zomaar voor doel zwiepen. Aan de tweede paal staan twee ploegmaats volledig vrij, maar zover krijgt de flankspeler de bal niet. . Dussenne en Bokadi claimen handspel van Anderlecht op een hoekschop, maar er wordt gevoetbald. Plots kan Bundu de bal zomaar voor doel zwiepen. Aan de tweede paal staan twee ploegmaats volledig vrij, maar zover krijgt de flankspeler de bal niet.

64' tweede helft, minuut 64. Anderlecht lijkt er nog eens uit te gaan komen met een snedige tegenprik. Alleen haalt Bundu zelf de angel uit de aanval door eerst het spel nodeloos te vertragen en door de bal daarna te verspelen aan Raskin. . Anderlecht lijkt er nog eens uit te gaan komen met een snedige tegenprik. Alleen haalt Bundu zelf de angel uit de aanval door eerst het spel nodeloos te vertragen en door de bal daarna te verspelen aan Raskin.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Standard, Abdoul Tapsoba erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Abdoul Tapsoba

60' tweede helft, minuut 60. Kansje voor Nmecha. Mukairu steekt Nmecha knap diep, maar de Duitser moet opnieuw vanuit een scherpe hoek besluiten. Eerst treft hij Bodart, in de rebound raakt hij niet voorbij een verdedigend been. De gaten worden wel groter omdat beide teams hoger gaan storen. . Kansje voor Nmecha Mukairu steekt Nmecha knap diep, maar de Duitser moet opnieuw vanuit een scherpe hoek besluiten. Eerst treft hij Bodart, in de rebound raakt hij niet voorbij een verdedigend been. De gaten worden wel groter omdat beide teams hoger gaan storen.

57' tweede helft, minuut 57. Laifis haalt vanuit het niets uit vanop een meter of 30. Een van de betere pogingen van deze wedstrijd, maar Wellenreuther ging goed richting winkelhaak en klemt de bal in één tijd. . Laifis haalt vanuit het niets uit vanop een meter of 30. Een van de betere pogingen van deze wedstrijd, maar Wellenreuther ging goed richting winkelhaak en klemt de bal in één tijd.

54' tweede helft, minuut 54. Lokonga verspeelt de bal kinderlijk makkelijk op de helft van Standard en de rouches prikken meteen tegen. Lestienne spreekt zijn innerlijke Robben aan, kapt naar binnen en trapt, maar de geest van Robben komt er niet echt uit. . Lokonga verspeelt de bal kinderlijk makkelijk op de helft van Standard en de rouches prikken meteen tegen. Lestienne spreekt zijn innerlijke Robben aan, kapt naar binnen en trapt, maar de geest van Robben komt er niet echt uit.

52' tweede helft, minuut 52. De VAR bevestigt het buitenspel. Nmecha houdt net in om de bal te laten passeren tot bij Vlap. In welke mate beïnvloedde dat het spel? Blijkbaar voldoende, oordeelt de VAR. . De VAR bevestigt het buitenspel Nmecha houdt net in om de bal te laten passeren tot bij Vlap. In welke mate beïnvloedde dat het spel? Blijkbaar voldoende, oordeelt de VAR.

51' Vlap scoort, maar wordt afgevlagd. Michel Vlap opent de score, maar er wordt gevlagd voor buitenspel van Nmecha! . tweede helft, minuut 51. Vlap scoort, maar wordt afgevlagd Michel Vlap opent de score, maar er wordt gevlagd voor buitenspel van Nmecha!

50' tweede helft, minuut 50. Mukairu houdt Fai goed af en snelt dan voorbij Dussenne, maar de bal gaat over de zijlijn. Dussenne leek de bal nog te hebben aangeraakt, maar Lardot en zijn assistent delen die mening niet. . Mukairu houdt Fai goed af en snelt dan voorbij Dussenne, maar de bal gaat over de zijlijn. Dussenne leek de bal nog te hebben aangeraakt, maar Lardot en zijn assistent delen die mening niet.

48' tweede helft, minuut 48. Raskin vindt Bastien centraal, op een meter of 20 van het paars-witte doel. De nummer 28 haalt meteen uit en zijn poging gaat meters naast. Dat ligt in het verlengde van wat we voor de rust zagen. . Raskin vindt Bastien centraal, op een meter of 20 van het paars-witte doel. De nummer 28 haalt meteen uit en zijn poging gaat meters naast. Dat ligt in het verlengde van wat we voor de rust zagen.

46' tweede helft, minuut 46. Hopen op beterschap. De bal rolt weer in Anderlecht! Krijgen we na de pauze wél vuurwerk te zien of wordt het aftellen naar het einde van de wedstrijd? . Hopen op beterschap De bal rolt weer in Anderlecht! Krijgen we na de pauze wél vuurwerk te zien of wordt het aftellen naar het einde van de wedstrijd?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Niets om over naar huis te schrijven. Het laatste fluitsignaal is het hoogtepunt van de eerste helft. Anderlecht noch Standard kon voetballend overtuigen. Raskin en Fai trapten hun afstandsschoten recht op de doelman en naast, aan de overkant trapte Sambi Lokonga hoog over. . Niets om over naar huis te schrijven Het laatste fluitsignaal is het hoogtepunt van de eerste helft. Anderlecht noch Standard kon voetballend overtuigen. Raskin en Fai trapten hun afstandsschoten recht op de doelman en naast, aan de overkant trapte Sambi Lokonga hoog over.

45' Een minuut extra. De eerste helft zal geen 45, maar 46 minuten pijn doen aan de ogen. . eerste helft, minuut 45. Een minuut extra De eerste helft zal geen 45, maar 46 minuten pijn doen aan de ogen.

43' eerste helft, minuut 43. Anderlecht kan nog eens counteren, maar Mukairu wacht te lang en loopt zich dan te pletter tegen Dussenne. We wachten al 43 minuten op een eerste hoogtepunt. . Anderlecht kan nog eens counteren, maar Mukairu wacht te lang en loopt zich dan te pletter tegen Dussenne. We wachten al 43 minuten op een eerste hoogtepunt.

39' eerste helft, minuut 39. Plots heeft Bundu even tijd en ruimte op rechts. Zijn voorzet is niet op maat, maar Vlap kan hem nog half controleren. Een vervolg komt er niet, want Dussenne neemt het graag over. . Plots heeft Bundu even tijd en ruimte op rechts. Zijn voorzet is niet op maat, maar Vlap kan hem nog half controleren. Een vervolg komt er niet, want Dussenne neemt het graag over.

36' eerste helft, minuut 36. Nmecha kan de lange bal van Cullen bijna in één tijd meegeven met Bundu, maar er zit nog net een rood been tussen. Nog tien minuten tot de rust. Krijgen we nog iets noemenswaardigs te zien voor de pauze? . Nmecha kan de lange bal van Cullen bijna in één tijd meegeven met Bundu, maar er zit nog net een rood been tussen. Nog tien minuten tot de rust. Krijgen we nog iets noemenswaardigs te zien voor de pauze?

33' eerste helft, minuut 33. Vlap brengt met één pass veel meer vaart in een Anderlecht-aanval. Mukairu kan oprukken en de bal meegeven met de meelopende Michailitsjenko, maar de simpele pass is ondermaats en gaat zelfs nog over de achterlijn. . Vlap brengt met één pass veel meer vaart in een Anderlecht-aanval. Mukairu kan oprukken en de bal meegeven met de meelopende Michailitsjenko, maar de simpele pass is ondermaats en gaat zelfs nog over de achterlijn.

31' eerste helft, minuut 31. Na een hoekschop voor Standard kan Cullen de bal naar voren knallen. Daar is Mukairu sneller op de bal dan Cimirot, maar zijn voorzet lijkt nergens naar. Bodart raapt dankbaar op. . Na een hoekschop voor Standard kan Cullen de bal naar voren knallen. Daar is Mukairu sneller op de bal dan Cimirot, maar zijn voorzet lijkt nergens naar. Bodart raapt dankbaar op.

27' eerste helft, minuut 27. De hoge druk van Anderlecht lijkt te lonen wanneer Fai de bal verspeelt, maar daarvoor had Michailitsjenko wel een overtreding nodig. . De hoge druk van Anderlecht lijkt te lonen wanneer Fai de bal verspeelt, maar daarvoor had Michailitsjenko wel een overtreding nodig.

25' eerste helft, minuut 25. Halfweg de eerste helft. We zijn halfweg de eerste helft en al bij al oogt de balans wat magertjes. Geen van beide ploegen kan voorlopig bekoren met goed voetbal. Laten we hopen dat daar snel verandering in komt. . Halfweg de eerste helft We zijn halfweg de eerste helft en al bij al oogt de balans wat magertjes. Geen van beide ploegen kan voorlopig bekoren met goed voetbal. Laten we hopen dat daar snel verandering in komt.

24' eerste helft, minuut 24. Nmecha duikt eens de diepte in, maar Bokadi begeleidt hem prima naar de achterlijn. Vanuit een erg scherpe hoek raakt Nmecha niet verder dan het zijnet, al stond Bodart alert in de korte hoek te wachten. . Nmecha duikt eens de diepte in, maar Bokadi begeleidt hem prima naar de achterlijn. Vanuit een erg scherpe hoek raakt Nmecha niet verder dan het zijnet, al stond Bodart alert in de korte hoek te wachten.



23' eerste helft, minuut 23. Cullen wordt de bal afhandig gemaakt en blijft dan liggen. Standard wacht niet op de Ier en prikt meteen tegen, maar Wellenreuther is sneller op de steekpass van Raskin dan Lestienne. . Cullen wordt de bal afhandig gemaakt en blijft dan liggen. Standard wacht niet op de Ier en prikt meteen tegen, maar Wellenreuther is sneller op de steekpass van Raskin dan Lestienne.

18' eerste helft, minuut 18. Nmecha wordt op rechts de diepte in gestuurd door Murillo. De Duitser kiest voor een lage en strakke teruglegger, maar die is niet op maat van de inlopende Vlap. Intussen kan Anderlecht opnieuw van achteruit opbouwen. . Nmecha wordt op rechts de diepte in gestuurd door Murillo. De Duitser kiest voor een lage en strakke teruglegger, maar die is niet op maat van de inlopende Vlap. Intussen kan Anderlecht opnieuw van achteruit opbouwen.

17' eerste helft, minuut 17. Anderlecht lijkt een kansje bij elkaar te voetballen, maar Fai komt net tussen op het moment dat Vlap wil trappen. Het levert de thuisploeg wel een hoekschop op. . Anderlecht lijkt een kansje bij elkaar te voetballen, maar Fai komt net tussen op het moment dat Vlap wil trappen. Het levert de thuisploeg wel een hoekschop op.

15' eerste helft, minuut 15. Geel voor Cimirot. Ook het eerste geel van de wedstrijd is genoteerd. Cimirot gaat opzichtig aan het truitje van Lokonga hangen en dat levert de Bosniër een geel karton op. . Geel voor Cimirot Ook het eerste geel van de wedstrijd is genoteerd. Cimirot gaat opzichtig aan het truitje van Lokonga hangen en dat levert de Bosniër een geel karton op.

15' Gele kaart voor Gojko Cimirot van Standard tijdens eerste helft, minuut 15 Gojko Cimirot Standard

14' eerste helft, minuut 14. Raskin heeft de ruimte om een afvallende bal in één keer op de slof te nemen, maar zijn schot is te centraal om de Duitse doeman te verrassen. . Raskin heeft de ruimte om een afvallende bal in één keer op de slof te nemen, maar zijn schot is te centraal om de Duitse doeman te verrassen.

13' eerste helft, minuut 13. Waarschuwing voor Cullen. We zijn nog geen kwartier bezig en Josh Cullen krijgt al een waarschuwing van Jonathan Lardot. Moet de Ier nu al op zijn tellen passen? . Waarschuwing voor Cullen We zijn nog geen kwartier bezig en Josh Cullen krijgt al een waarschuwing van Jonathan Lardot. Moet de Ier nu al op zijn tellen passen?

11' eerste helft, minuut 11. Cullen pakt uit met een prima crosspass tot bij Mukairu. Die twijfelt tussen een borstcontrole of een aanname met de voet. Uiteindelijk wordt het iets tussen die twee en botst de bal domweg over de zijlijn. . Cullen pakt uit met een prima crosspass tot bij Mukairu. Die twijfelt tussen een borstcontrole of een aanname met de voet. Uiteindelijk wordt het iets tussen die twee en botst de bal domweg over de zijlijn.

8' eerste helft, minuut 8. Nmecha wijst aan waar hij de bal wil krijgen en dat lijkt een prima idee te zijn. Alleen heeft Bundu dat niet door en loopt de Sierra Leonees de ruimte zelf dicht. Hier zat zeker meer in. . Nmecha wijst aan waar hij de bal wil krijgen en dat lijkt een prima idee te zijn. Alleen heeft Bundu dat niet door en loopt de Sierra Leonees de ruimte zelf dicht. Hier zat zeker meer in.

7' eerste helft, minuut 7. Fai trapt naast. De hoekschop van Lestienne wordt uit het pak gekopt. Collins Fai pikt op en neemt de bal meteen op de slof. Geen onaardige poging van de Kameroener, al valt de bal wel een dikke meter naast het doel van Wellenreuther. . Fai trapt naast De hoekschop van Lestienne wordt uit het pak gekopt. Collins Fai pikt op en neemt de bal meteen op de slof. Geen onaardige poging van de Kameroener, al valt de bal wel een dikke meter naast het doel van Wellenreuther.

6' eerste helft, minuut 6. Ook Standard laat nu eens een dreigende voorzet zien. Lestienne trapt de voorzet, Delcroix kopt hem zonder al te veel problemen in hoekschop. . Ook Standard laat nu eens een dreigende voorzet zien. Lestienne trapt de voorzet, Delcroix kopt hem zonder al te veel problemen in hoekschop.

5' eerste helft, minuut 5. Samuel Bastien wordt foutief afgestopt door Bundu. Het Astridpark is geen onbekend terrein voor Bastien, die tot 2016 in Anderlecht speelde vooraleer hij naar Italië trok. . Samuel Bastien wordt foutief afgestopt door Bundu. Het Astridpark is geen onbekend terrein voor Bastien, die tot 2016 in Anderlecht speelde vooraleer hij naar Italië trok.

4' eerste helft, minuut 4. Deze keer is het toch wat scherper van Anderlecht. Bundu met de rush op rechts, gevolgd door een strakke voorzet. Bodart zit ertussen, maar kan de bal niet onder controle houden. Gelukkig voor hem is de rebound voor een roodhemd. . Deze keer is het toch wat scherper van Anderlecht. Bundu met de rush op rechts, gevolgd door een strakke voorzet. Bodart zit ertussen, maar kan de bal niet onder controle houden. Gelukkig voor hem is de rebound voor een roodhemd.

3' eerste helft, minuut 3. Sambi Lokonga is de eerste die een schotje laat optekenen. Schotje, want zijn poging gaat hoog over het doel van doelman Bodart. . Sambi Lokonga is de eerste die een schotje laat optekenen. Schotje, want zijn poging gaat hoog over het doel van doelman Bodart.

2' eerste helft, minuut 2. Beide teams houden het voorlopig op lange ballen van de doelmannen en hoog storende aanvallers. . Beide teams houden het voorlopig op lange ballen van de doelmannen en hoog storende aanvallers.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! Raskin trapt de clasico op gang! Houdt coach Kompany de drie punten thuis of blijven de bezoekers in het spoor van de competitieleiders? . We zijn eraan begonnen! Raskin trapt de clasico op gang! Houdt coach Kompany de drie punten thuis of blijven de bezoekers in het spoor van de competitieleiders?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:58 vooraf, 17 uur 58. Kompany verloor en won als speler van Standard. Zelf speelde Vincent Kompany met Anderlecht twee keer thuis tegen Standard, met wisselend succes. In 2003 verloor hij als 17-jarige met 1-4 na doelpunten van Kaklamanos, Emile Mpenza en Walasiak. Twee jaar later opende hij zelf de score in een 3-2-zege. . Kompany verloor en won als speler van Standard Zelf speelde Vincent Kompany met Anderlecht twee keer thuis tegen Standard, met wisselend succes. In 2003 verloor hij als 17-jarige met 1-4 na doelpunten van Kaklamanos, Emile Mpenza en Walasiak. Twee jaar later opende hij zelf de score in een 3-2-zege.

17:54 vooraf, 17 uur 54. "We speelden tegen Beerschot als kleine kinderen. Deze week trainde iedereen op het scherp van de snee, er was meer energie in de groep aanwezig. Ik zie spelers die extra meters lopen en zich 100% geven. We zijn er allemaal tot in de puntjes mee bezig.". Anderlecht-spits Lukas Nmecha. "We speelden tegen Beerschot als kleine kinderen. Deze week trainde iedereen op het scherp van de snee, er was meer energie in de groep aanwezig. Ik zie spelers die extra meters lopen en zich 100% geven. We zijn er allemaal tot in de puntjes mee bezig." Anderlecht-spits Lukas Nmecha

17:53 vooraf, 17 uur 53. Raskin en Cimirot komen terug aan de aftrap. Philippe Montanier moet één noodgedwongen wissel doorvoeren na de rode kaart van Shamir. Daarnaast wordt ook Oulare op de bank gelaten, ten voordele van Raskin en Cimirot. . Raskin en Cimirot komen terug aan de aftrap Philippe Montanier moet één noodgedwongen wissel doorvoeren na de rode kaart van Shamir. Daarnaast wordt ook Oulare op de bank gelaten, ten voordele van Raskin en Cimirot.

17:45 vooraf, 17 uur 45. Kompany dropt vier nieuwe namen. Na de nederlaag tegen Beerschot grijpt Vincent Kompany in met maar liefst vier nieuwe basisspelers. Cullen, Vlap, Michailitsjenko en Bundu starten zo meteen. Daardoor moeten Lawrence, Zulj en Verschaeren op de bank plaatsnemen, Percy Tau is dan meer out met een spierblessure. . Kompany dropt vier nieuwe namen Na de nederlaag tegen Beerschot grijpt Vincent Kompany in met maar liefst vier nieuwe basisspelers. Cullen, Vlap, Michailitsjenko en Bundu starten zo meteen. Daardoor moeten Lawrence, Zulj en Verschaeren op de bank plaatsnemen, Percy Tau is dan meer out met een spierblessure.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Zet Anderlecht zijn reeks tegen Standard voort? Anderlecht is al een tijdje zoekende, maar de afgelopen clasico's wist het thuis wel telkens te winnen van Standard. Sinds de 1-3-nederlaag anderhalf jaar geleden won Anderlecht drie keer op een rij van de aartsrivaal uit Luik, ook al was het telkens nipt. En van de doelpuntenmakers in die 2-1, 2-1 en 1-0 zit enkel Verschaeren vandaag in de selectie. . Zet Anderlecht zijn reeks tegen Standard voort? Anderlecht is al een tijdje zoekende, maar de afgelopen clasico's wist het thuis wel telkens te winnen van Standard. Sinds de 1-3-nederlaag anderhalf jaar geleden won Anderlecht drie keer op een rij van de aartsrivaal uit Luik, ook al was het telkens nipt. En van de doelpuntenmakers in die 2-1, 2-1 en 1-0 zit enkel Verschaeren vandaag in de selectie.

13:25 vooraf, 13 uur 25. VIDEO: De Standard-fans vuren de ploegbus aan. VIDEO: De Standard-fans vuren de ploegbus aan

13:24 vooraf, 13 uur 24. Ik wil een team zien waar de supporters zich in kunnen herkennen: hun truitje natmaken, aanvallen, agressief zijn... Anderlecht-coach Vincent Kompany. Ik wil een team zien waar de supporters zich in kunnen herkennen: hun truitje natmaken, aanvallen, agressief zijn... Anderlecht-coach Vincent Kompany

13:10 vooraf, 13 uur 10. Geladen duel. De klassieker tussen Anderlecht en Standard moet vandaag voor vuurwerk zorgen in de Jupiler Pro League. Kan Anderlecht zich herpakken na een magere 1 op 6? Ook Standard kan de punten gebruiken na 2 op 6. Volg het geladen duel vanaf 18.15u. . Geladen duel De klassieker tussen Anderlecht en Standard moet vandaag voor vuurwerk zorgen in de Jupiler Pro League. Kan Anderlecht zich herpakken na een magere 1 op 6? Ook Standard kan de punten gebruiken na 2 op 6. Volg het geladen duel vanaf 18.15u.

13:10 - Vooraf Vooraf, 13 uur 10

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Bogdan Mykhaylichenko, Mustapha Bundu, Josh Cullen, Michel Vlap, Albert Sambi Lokonga, Paul Mukairu, Lukas Nmecha Opstelling Anderlecht Lukas Nmecha, Paul Mukairu, Albert Sambi Lokonga, Michel Vlap, Josh Cullen, Mustapha Bundu, Bogdan Mykhaylichenko, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Michael Murillo, Timon Wellenreuther

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Kostas Laifis, Collins Fai, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Samuel Bastien, Nicolas Gavory, Maxime Lestienne, Michel Ange Balikwisha Opstelling Standard Michel Ange Balikwisha, Maxime Lestienne, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Gojko Cimirot, Nicolas Raskin, Collins Fai, Kostas Laifis, Merveille Bokadi, Noe Dussenne, Arnaud Bodart