Genk stuurt Eupen met 4 goals in zijn karretje weer naar huis

Manel Exposito (Eupen): "Ik denk niet dat de uitslag een correcte weerspiegeling is van de wedstrijd. Na de vroege tegengoal kwamen we goed in de match. Onze eerste helft was goed, maar de afwerking niet. EN in de tweede helft gebeurde er eigenlijk net hetzelfde. Toch zijn we blijven proberen en dat is wat ik wil zien. Dan geef je uiteraard meer ruimte weg en dat heeft Genk afgestraft. Als je enkel de uitslag bekijkt en je hebt de match niet gezien, dan denk je dat dit een zware nederlaag is, maar dat was het niet."

Jess Thorup (Racing Genk): “Ik moet een beetje positief zijn want na de zege in Gent was ik niet blij en achteraf zag ik dat iedereen schreef dat we barslecht waren. Maar dit is onze 3e competitiezege op een rij en dat is deze club al anderhalf jaar niet meer gelukt. En dat tegen de beste uitploeg. We waren vanavond alleszins efficiënt. De drie spitsen hebben gescoord, dat is belangrijk. Laat ons zeggen dat ik blij was met de eerste 10 minuten en het laatste halfuur. Maar ik zie dat de ploeg aan het bouwen is. We zetten de juiste stappen.”