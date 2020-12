Dodelijk efficiënt Moeskroen komt weg van de laatste plaats met zege tegen STVV

Fase per fase

Fase per fase

90+6' tweede helft, minuut 96. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333831348566564864

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Een dodelijk efficiënt Moeskroen duwt met 7 op 9 de rode lantaarn in de armen van Waasland-Beveren. STVV had een pak meer kansen, maar scoorde pas in de extra tijd de aansluitingstreffer. . Einde Een dodelijk efficiënt Moeskroen duwt met 7 op 9 de rode lantaarn in de armen van Waasland-Beveren. STVV had een pak meer kansen, maar scoorde pas in de extra tijd de aansluitingstreffer.

90+4' tweede helft, minuut 94. Moeskroen trapt nu elke bal zo snel mogelijk weg. Ook een poging om tegen te prikken wordt paniekerig behandeld door Xadas. . Moeskroen trapt nu elke bal zo snel mogelijk weg. Ook een poging om tegen te prikken wordt paniekerig behandeld door Xadas.

90+3' tweede helft, minuut 93. Jorge Simao krijgt stress in de tribunes. De coach van Moeskroen roept wanhopig nog richtlijnen naar zijn elftal. . Jorge Simao krijgt stress in de tribunes. De coach van Moeskroen roept wanhopig nog richtlijnen naar zijn elftal.

90+2' Gele kaart voor Wolke Janssens van STVV tijdens tweede helft, minuut 92 Wolke Janssens STVV

90+1' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 91 door Keito Nakamura van STVV. 3, 2. goal Excel Moeskroen STVV einde 3 2

90+1' tweede helft, minuut 91. Aansluitingstreffer. STVV kan in de extra tijd nog een aansluitingstreffer scoren. Nakamura krijgt te veel tijd in het strafschopgebied en kan Koffi toch nog eens verschalken. Krijgt STVV weer hoop? . Aansluitingstreffer STVV kan in de extra tijd nog een aansluitingstreffer scoren. Nakamura krijgt te veel tijd in het strafschopgebied en kan Koffi toch nog eens verschalken. Krijgt STVV weer hoop?

90+1' tweede helft, minuut 91. Het derde doelpunt van Moeskroen heeft de klauwen van STVV afgeknipt. De bezoekers leggen hun hoofd gewillig op het kapblok. . Het derde doelpunt van Moeskroen heeft de klauwen van STVV afgeknipt. De bezoekers leggen hun hoofd gewillig op het kapblok.

89' tweede helft, minuut 89. Moeskroen heeft niet al te veel problemen met de laatste kansjes van STVV. De vrije trap van Filippov wordt eenvoudig uit de gevarenzone gekopt. . Moeskroen heeft niet al te veel problemen met de laatste kansjes van STVV. De vrije trap van Filippov wordt eenvoudig uit de gevarenzone gekopt.

86' tweede helft, minuut 86. STVV voelt ook dat de strijd is gestreden. Het slotoffensief gaat liggen, Moeskroen kruipt weer in zijn egelstelling. . STVV voelt ook dat de strijd is gestreden. Het slotoffensief gaat liggen, Moeskroen kruipt weer in zijn egelstelling.

84' tweede helft, minuut 84. Kevin Muscat zal de guillotine nog wat dichter bij zijn nek voelen. Is de Australiër aan zijn laatste wedstrijd bezig of hebben de Japanse eigenaars nog wat geduld? . Kevin Muscat zal de guillotine nog wat dichter bij zijn nek voelen. Is de Australiër aan zijn laatste wedstrijd bezig of hebben de Japanse eigenaars nog wat geduld?

83' tweede helft, minuut 83. Blunder van Schmidt. STVV kan fluiten naar zijn punt. Schmidt gaat in de fout op een schot van Faraj en weet dat hij zijn ploeg de das omdoet. Was de bal te glad door de overvloedige regen? . Blunder van Schmidt STVV kan fluiten naar zijn punt. Schmidt gaat in de fout op een schot van Faraj en weet dat hij zijn ploeg de das omdoet. Was de bal te glad door de overvloedige regen?

81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Imad Faraj van Excel Moeskroen. 3, 1. goal Excel Moeskroen STVV einde 3 1

80' tweede helft, minuut 80. Bizon Gnohéré wordt op stal gezet, Imad Faraj krijgt nog een kans in het slotkwartier. In de gietende regen moet hij de zege mee over de streep trekken. . Bizon Gnohéré wordt op stal gezet, Imad Faraj krijgt nog een kans in het slotkwartier. In de gietende regen moet hij de zege mee over de streep trekken.

80' tweede helft, minuut 80. Suzuki gebruikt Bocat als ladder om bij de voorzet van Wolke Janssens te raken. Dierick keurt de poging af. . Suzuki gebruikt Bocat als ladder om bij de voorzet van Wolke Janssens te raken. Dierick keurt de poging af.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Excel Moeskroen, Imad Faraj erin, Harlem Gnohéré eruit wissel Harlem Gnohéré Imad Faraj

78' tweede helft, minuut 78. STVV moet het overzicht proberen te bewaren in de zone van de waarheid. Filippov dribbelt naar de achterlijn, maar zijn pass naar Suzuki is een wanhoopspoging. . STVV moet het overzicht proberen te bewaren in de zone van de waarheid. Filippov dribbelt naar de achterlijn, maar zijn pass naar Suzuki is een wanhoopspoging.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij STVV, Keito Nakamura erin, Facundo Colidio eruit wissel Facundo Colidio Keito Nakamura

77' tweede helft, minuut 77. STVV dwingt nog maar eens een kans op de gelijkmaker af. Guy Nazon, die sterk is ingevallen, knalt alweer op Koffi. . STVV dwingt nog maar eens een kans op de gelijkmaker af. Guy Nazon, die sterk is ingevallen, knalt alweer op Koffi.

77' tweede helft, minuut 77. Gnohéré zwaait even verwijtend naar zijn ploegmaats, maar beseft snel genoeg dat zijn steekbal heel zwak was. De Fransman kijkt dan maar beschuldigend naar de voetbalgoden. . Gnohéré zwaait even verwijtend naar zijn ploegmaats, maar beseft snel genoeg dat zijn steekbal heel zwak was. De Fransman kijkt dan maar beschuldigend naar de voetbalgoden.

75' tweede helft, minuut 75. Moeskroen springt nu zelf kwistig om met zijn weinige kansen. Tabekou kan Gnohéré niet bereiken aan de tweede paal. . Moeskroen springt nu zelf kwistig om met zijn weinige kansen. Tabekou kan Gnohéré niet bereiken aan de tweede paal.

73' tweede helft, minuut 73. STVV kan gelijkmaker ruiken. Agzououl moet een schot van Colidio blokkeren, Koffi heeft een stevige redding nodig op de poging van Asamoah. STVV heeft een stevige portie vertrouwen getankt. . STVV kan gelijkmaker ruiken Agzououl moet een schot van Colidio blokkeren, Koffi heeft een stevige redding nodig op de poging van Asamoah. STVV heeft een stevige portie vertrouwen getankt.

71' tweede helft, minuut 71. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333825105651265537

71' tweede helft, minuut 71. Moeskroen beseft dat het uit zijn schulp moet komen om niet nog meer averij op te lopen. Schmidt kan het schot van Tabekou in de korte hoek klemmen. . Moeskroen beseft dat het uit zijn schulp moet komen om niet nog meer averij op te lopen. Schmidt kan het schot van Tabekou in de korte hoek klemmen.

71' tweede helft, minuut 71.

68' tweede helft, minuut 68. Moeskroen weet nu even niet met welk hout pijlen maken. STVV drukt de thuisploeg tegen het eigen doel. Heeft Jorge SImao zijn ploeg voorbereid op deze situatie? . Moeskroen weet nu even niet met welk hout pijlen maken. STVV drukt de thuisploeg tegen het eigen doel. Heeft Jorge SImao zijn ploeg voorbereid op deze situatie?

66' tweede helft, minuut 66. STVV dringt aan. Invaller Guy Nazon bewijst meteen zijn meerwaarde op het veld. Zijn schot wijkt af en valt op de lat. STVV heeft hoop gekregen, Moeskroen panikeert. . STVV dringt aan Invaller Guy Nazon bewijst meteen zijn meerwaarde op het veld. Zijn schot wijkt af en valt op de lat. STVV heeft hoop gekregen, Moeskroen panikeert.

64' tweede helft, minuut 64. Suzuki scoort nu wel. Hervé Koffi staat aan de grond genageld en heeft geen antwoord op de lage schuiver van Suzuki. Moeskroen protesteert nog omdat er te veel Limburgers te vroeg in het strafschopgebied stonden, maar dat mag niet baten. . Suzuki scoort nu wel Hervé Koffi staat aan de grond genageld en heeft geen antwoord op de lage schuiver van Suzuki. Moeskroen protesteert nog omdat er te veel Limburgers te vroeg in het strafschopgebied stonden, maar dat mag niet baten.

63' tweede helft, minuut 63. Strafschop! Christof Dierick wijst naar de stip. STVV krijgt een kans om vanaf de stip wel te scoren. . Strafschop! Christof Dierick wijst naar de stip. STVV krijgt een kans om vanaf de stip wel te scoren.

63' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 63 door Yuma Suzuki van STVV. 2, 1. penalty Excel Moeskroen STVV einde 2 1

62' Strafschop? De bal vliegt tegen de arm van Onana in het strafschopgebied. Christof Dierick gaat even naar het scherm om de fase opnieuw te bekijken. . tweede helft, minuut 62. Strafschop? De bal vliegt tegen de arm van Onana in het strafschopgebied. Christof Dierick gaat even naar het scherm om de fase opnieuw te bekijken.

60' tweede helft, minuut 60. De wedstrijd komt nog wat meer in handen van STVV, maar zelfs met 70 procent balbezit kan het niet scoren. Colidio wil het forceren met een afstandsschot. . De wedstrijd komt nog wat meer in handen van STVV, maar zelfs met 70 procent balbezit kan het niet scoren. Colidio wil het forceren met een afstandsschot.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij STVV, Duckens Nazon erin, Chris Durkin eruit wissel Chris Durkin Duckens Nazon

57' tweede helft, minuut 57. Opnieuw wissel. De doelpuntenmakers worden niet gespaard bij Moeskroen. Ook Da Costa mag na zijn goal uitblazen op de bank. Serge Tabekou krijgt een kans in de Henegouwse voorhoede. . Opnieuw wissel De doelpuntenmakers worden niet gespaard bij Moeskroen. Ook Da Costa mag na zijn goal uitblazen op de bank. Serge Tabekou krijgt een kans in de Henegouwse voorhoede.

56' tweede helft, minuut 56. Kevin Muscat kan zijn ogen niet geloven: ondanks het overwicht aan kansen, kijkt de Australiër naar een 2-0-achterstand op het scorebord. STVV kan wel wat efficiëntie van Moeskroen gebruiken. . Kevin Muscat kan zijn ogen niet geloven: ondanks het overwicht aan kansen, kijkt de Australiër naar een 2-0-achterstand op het scorebord. STVV kan wel wat efficiëntie van Moeskroen gebruiken.

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Excel Moeskroen, Serge Tabekou erin, Nuno Da Costa eruit wissel Nuno Da Costa Serge Tabekou

55' tweede helft, minuut 55.

54' tweede helft, minuut 54. Moeskroen kan wel scoren. Nuno Da Costa straft de inefficiëntie van STVV genadeloos af. De Kaapverdiër schiet vanaf het halve maantje prachtig in de rechterhoek. Moeskroen heeft geen genade met de bezoekers. . Moeskroen kan wel scoren Nuno Da Costa straft de inefficiëntie van STVV genadeloos af. De Kaapverdiër schiet vanaf het halve maantje prachtig in de rechterhoek. Moeskroen heeft geen genade met de bezoekers.

54' tweede helft, minuut 54.

53' tweede helft, minuut 53. Suzuki weigert te scoren. De voetbalgoden zijn STVV niet gunstig gezind. Filippov probeert met een kattenpootje te scoren, maar Koffi ligt in de weg. De rebound rolt voor de voeten van Suzuki, die een grotere schoenmaat nodig heeft om te scoren. . Suzuki weigert te scoren De voetbalgoden zijn STVV niet gunstig gezind. Filippov probeert met een kattenpootje te scoren, maar Koffi ligt in de weg. De rebound rolt voor de voeten van Suzuki, die een grotere schoenmaat nodig heeft om te scoren.

53' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 53 door Nuno Da Costa van Excel Moeskroen. 2, 0. goal Excel Moeskroen STVV einde 2 0

51' tweede helft, minuut 51. Wolke Janssens krijgt meteen wat aanmoedigingen toegeschreeuwd van Muscat. De STVV-coach is niet helemaal tevreden over de eerste indruk van zijn invaller. . Wolke Janssens krijgt meteen wat aanmoedigingen toegeschreeuwd van Muscat. De STVV-coach is niet helemaal tevreden over de eerste indruk van zijn invaller.

50' tweede helft, minuut 50. Heeft Muscat het pepervat bovengehaald in de kleedkamer? STVV lijkt alvast wat meer aan te dringen bij de start van de tweede helft. . Heeft Muscat het pepervat bovengehaald in de kleedkamer? STVV lijkt alvast wat meer aan te dringen bij de start van de tweede helft.

48' tweede helft, minuut 48. Ook doelpuntenmaker Bakic moet verrassend genoeg plaatsnemen op de bank. Hij is duidelijk niet tevreden met die beslissing, maar ziet wel Hocko het veld oplopen. . Ook doelpuntenmaker Bakic moet verrassend genoeg plaatsnemen op de bank. Hij is duidelijk niet tevreden met die beslissing, maar ziet wel Hocko het veld oplopen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

44' tweede helft, minuut 44. Start tweede helft. Muscat houdt Sankhon halfweg in de kleedkamers, Wolke Janssens krijgt nog eens een kans. Is dat de sleutel tot succes voor STVV? . Start tweede helft Muscat houdt Sankhon halfweg in de kleedkamers, Wolke Janssens krijgt nog eens een kans. Is dat de sleutel tot succes voor STVV?

17:46 rust, 17 uur 46. Vervanging bij Excel Moeskroen, Deni Hocko erin, Marko Bakic eruit wissel Marko Bakic Deni Hocko

17:46 rust, 17 uur 46. Vervanging bij STVV, Wolke Janssens erin, Ibrahima Sankhon eruit wissel Ibrahima Sankhon Wolke Janssens

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Moeskroen lijkt halfweg op weg naar 7 op 9. Heel efficiënt maakte het een van zijn weinige kansen af, terwijl STVV tal van mogelijkheden onbenut liet. . Rust Moeskroen lijkt halfweg op weg naar 7 op 9. Heel efficiënt maakte het een van zijn weinige kansen af, terwijl STVV tal van mogelijkheden onbenut liet.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Moeskroen is op slag van rust dichter bij de 2-0 dan STVV bij de gelijkmaker. Een afgeweken schotje van Olinga botst richting Schmidt. . Moeskroen is op slag van rust dichter bij de 2-0 dan STVV bij de gelijkmaker. Een afgeweken schotje van Olinga botst richting Schmidt.

44' eerste helft, minuut 44. STVV lijkt de moed wat te verliezen met de rust in zicht. Ondertussen dringt Moeskroen wat meer aan. Gnohéré raakt de bal verkeerd en kopt weer een goede kans van de thuisploeg naast. . STVV lijkt de moed wat te verliezen met de rust in zicht. Ondertussen dringt Moeskroen wat meer aan. Gnohéré raakt de bal verkeerd en kopt weer een goede kans van de thuisploeg naast.

42' eerste helft, minuut 42. Vrije kopkans. Onana laat aan de overzijde een zeldzame kans voor Moeskroen liggen. Hij kopt een vrije trap van Ciranni te zacht binnen het bereik van Schmidt. Een dubbele achterstand was een drama geweest voor STVV. . Vrije kopkans Onana laat aan de overzijde een zeldzame kans voor Moeskroen liggen. Hij kopt een vrije trap van Ciranni te zacht binnen het bereik van Schmidt. Een dubbele achterstand was een drama geweest voor STVV.

40' eerste helft, minuut 40. Moeskroen verandert zijn aanpak niet: afwachten en loeren op de counter. Het houdt STVV onder controle. Een voorzet van Cacace belandt mooi in de armen van Koffi. . Moeskroen verandert zijn aanpak niet: afwachten en loeren op de counter. Het houdt STVV onder controle. Een voorzet van Cacace belandt mooi in de armen van Koffi.

38' eerste helft, minuut 38. Dierick fluit af. Nuno Da Costa wil struikelend de tegenaanval voortzetten, maar Dierick fluit af, tot onvrede van Moeskroen. Hij tovert een gele kaart boven voor Pol Garcia. . Dierick fluit af Nuno Da Costa wil struikelend de tegenaanval voortzetten, maar Dierick fluit af, tot onvrede van Moeskroen. Hij tovert een gele kaart boven voor Pol Garcia.

37' Gele kaart voor Pol García van STVV tijdens eerste helft, minuut 37 Pol García STVV

37' eerste helft, minuut 37. Sankhon probeert het van heel ver. De lage schuiver vliegt voorbij alles en iedereen, maar ook voorbij het doel van Koffi. . Sankhon probeert het van heel ver. De lage schuiver vliegt voorbij alles en iedereen, maar ook voorbij het doel van Koffi.

34' eerste helft, minuut 34. Colidio laat het liggen. STVV heeft nu toch al wat (kleine) kansen de nek omgewrongen. Colidio heeft de hoek voor het uitkiezen, maar kiest voor dezelfde hoek als Koffi. De doelman duwt in hoekschop. . Colidio laat het liggen STVV heeft nu toch al wat (kleine) kansen de nek omgewrongen. Colidio heeft de hoek voor het uitkiezen, maar kiest voor dezelfde hoek als Koffi. De doelman duwt in hoekschop.

34' Gele kaart voor Hervé Koffi van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 34 Hervé Koffi Excel Moeskroen

33' eerste helft, minuut 33. De schreeuw van Suzuki weergalmt door het lege stadion, maar scheidsrechter Christof Dierick laat zich niet vangen door het Japanse toneeltje. Hij laat STVV gewoon doorspelen. . De schreeuw van Suzuki weergalmt door het lege stadion, maar scheidsrechter Christof Dierick laat zich niet vangen door het Japanse toneeltje. Hij laat STVV gewoon doorspelen.

31' eerste helft, minuut 31. De kauwgom in de mond van Kevin Muscat krijgt het zwaar te verduren. De Australiër verbijt zijn frustratie langs de zijlijn, terwijl hij instructies schreeuwt naar zijn elftal. . De kauwgom in de mond van Kevin Muscat krijgt het zwaar te verduren. De Australiër verbijt zijn frustratie langs de zijlijn, terwijl hij instructies schreeuwt naar zijn elftal.

30' eerste helft, minuut 30. Gnohéré, de bizon van Moeskroen, komt dan toch eens briesen in het strafschopgebied. Maar na enkele overstapjes is de Fransman de bal alweer kwijt. . Gnohéré, de bizon van Moeskroen, komt dan toch eens briesen in het strafschopgebied. Maar na enkele overstapjes is de Fransman de bal alweer kwijt.

28' eerste helft, minuut 28. Gnohéré en Da Costa, de twee aanvallers van Moeskroen, zijn nog niet in het stuk voorgekomen. Maar met de voorsprong is er wat druk van hun schouders. . Gnohéré en Da Costa, de twee aanvallers van Moeskroen, zijn nog niet in het stuk voorgekomen. Maar met de voorsprong is er wat druk van hun schouders.

27' eerste helft, minuut 27. Suzuki krijgt nog maar eens een kans om zijn vijfde doelpunt van het seizoen te maken. Nu komt de Japanner iets te vroeg van de grond om op doel te kunnen koppen. . Suzuki krijgt nog maar eens een kans om zijn vijfde doelpunt van het seizoen te maken. Nu komt de Japanner iets te vroeg van de grond om op doel te kunnen koppen.

27' eerste helft, minuut 27.

26' eerste helft, minuut 26. Bijna gelijkmaker. Suzuki trapt uit frustratie een graszode uit de grond. Na een knappe aanval moet de gelijkmaker vallen, maar aanvoerder Ciranni is redder met dienst. Koffi haalt opgelucht adem. . Bijna gelijkmaker Suzuki trapt uit frustratie een graszode uit de grond. Na een knappe aanval moet de gelijkmaker vallen, maar aanvoerder Ciranni is redder met dienst. Koffi haalt opgelucht adem.

24' eerste helft, minuut 24. STVV probeert. STVV moet even bekomen van de opdoffer, maar kiest nu toch weer voor de aanval. Yuma Suzuki kent geen gemakkelijke wedstrijd: eerst wordt hij aan de tweede paal afgetroefd, daarna loopt hij alweer buitenspel. . STVV probeert STVV moet even bekomen van de opdoffer, maar kiest nu toch weer voor de aanval. Yuma Suzuki kent geen gemakkelijke wedstrijd: eerst wordt hij aan de tweede paal afgetroefd, daarna loopt hij alweer buitenspel.

22' eerste helft, minuut 22. Moeskroen had maar 35 procent balbezit in de eerste 20 minuten, maar dat kan de thuisploeg niet bommen. De 1-0 staat op het scorebord. . Moeskroen had maar 35 procent balbezit in de eerste 20 minuten, maar dat kan de thuisploeg niet bommen. De 1-0 staat op het scorebord.

21' eerste helft, minuut 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333808383644868610

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. Het is nog maar het zevende doelpunt van Moeskroen, maar het trekt wel een streep door de goede start van STVV. Kunnen de bezoekers meteen antwoorden? . Het is nog maar het zevende doelpunt van Moeskroen, maar het trekt wel een streep door de goede start van STVV. Kunnen de bezoekers meteen antwoorden?

19' eerste helft, minuut 19. Fantastische goal. Het openingsdoelpunt van Moeskroen komt uit de lucht gevallen. Olinga haalt de achterlijn, Bakic raapt zijn afgeweken voorzet op en trapt de bal fijntjes in de linkerhoek. Heel efficiënt van de thuisploeg. . Fantastische goal Het openingsdoelpunt van Moeskroen komt uit de lucht gevallen. Olinga haalt de achterlijn, Bakic raapt zijn afgeweken voorzet op en trapt de bal fijntjes in de linkerhoek. Heel efficiënt van de thuisploeg.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Marko Bakic van Excel Moeskroen. 1, 0. goal Excel Moeskroen STVV einde 1 0

17' eerste helft, minuut 17. Opstootje. Onana wordt neergehaald in een actie, Sankhon trapt vervolgens nog eens een bal op de gevallen middenvelder. Daar kunnen zijn bij Moeskroen niet mee lachen: Christof Dierick kan het brandje blussen met twee gele kaarten. . Opstootje Onana wordt neergehaald in een actie, Sankhon trapt vervolgens nog eens een bal op de gevallen middenvelder. Daar kunnen zijn bij Moeskroen niet mee lachen: Christof Dierick kan het brandje blussen met twee gele kaarten.

16' Gele kaart voor Ibrahima Sankhon van STVV tijdens eerste helft, minuut 16 Ibrahima Sankhon STVV

16' Gele kaart voor Marko Bakic van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 16 Marko Bakic Excel Moeskroen

16' eerste helft, minuut 16. Agouzoul is iets vroeger op de bal dan Yuma Suzuki. De inspanning bleek uiteindelijk niet nodig, want de lijnrechter staat ook met zijn vlag te wapperen. . Agouzoul is iets vroeger op de bal dan Yuma Suzuki. De inspanning bleek uiteindelijk niet nodig, want de lijnrechter staat ook met zijn vlag te wapperen.

13' eerste helft, minuut 13. Moeskroen heeft even van het balbezit kunnen genieten in de openingsminuten, maar holt nu achter de feiten aan. STVV combineert goed, ook al jaagt de thuisploeg stevig door. . Moeskroen heeft even van het balbezit kunnen genieten in de openingsminuten, maar holt nu achter de feiten aan. STVV combineert goed, ook al jaagt de thuisploeg stevig door.

11' eerste helft, minuut 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333805712049401861

11' eerste helft, minuut 11. Colidio is net op tijd terug uit buitenspel om aan de actie deel te nemen, maar de Argentijnse aanvaller glijdt uit. STVV heeft het heft in hand genomen. . Colidio is net op tijd terug uit buitenspel om aan de actie deel te nemen, maar de Argentijnse aanvaller glijdt uit. STVV heeft het heft in hand genomen.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. Daar is STVV opnieuw. Moeskroen kan de gaatjes in de afweergordel niet op tijd dichtmetselen, maar Filippov kraakt zijn schot volledig. Ook de herkansing van Cacace lijkt nergens naar. . Daar is STVV opnieuw. Moeskroen kan de gaatjes in de afweergordel niet op tijd dichtmetselen, maar Filippov kraakt zijn schot volledig. Ook de herkansing van Cacace lijkt nergens naar.

6' eerste helft, minuut 6. Redding van Koffi. Colidio wordt in de tang genomen, maar scheidsrechter Dierick laat doorspelen. Dat biedt een goede kans voor Durkin: Koffi moet een eerste keer in actie komen. . Redding van Koffi Colidio wordt in de tang genomen, maar scheidsrechter Dierick laat doorspelen. Dat biedt een goede kans voor Durkin: Koffi moet een eerste keer in actie komen.

5' eerste helft, minuut 5. STVV kan zich ook eens aan de oversteek wagen. De voorzet van Sankhon is een plukballetje voor Hervé Koffi. De twee ploegen met de slechtste offensieve statistieken tegenover elkaar, dat belooft weinig goeds. . STVV kan zich ook eens aan de oversteek wagen. De voorzet van Sankhon is een plukballetje voor Hervé Koffi. De twee ploegen met de slechtste offensieve statistieken tegenover elkaar, dat belooft weinig goeds.

4' eerste helft, minuut 4. Regen. Een koude dinsdagavond is al niet heel aantrekkelijk om te spelen en nu gaan ook de hemelsluizen open boven Le Cannonier. . Regen Een koude dinsdagavond is al niet heel aantrekkelijk om te spelen en nu gaan ook de hemelsluizen open boven Le Cannonier.

3' eerste helft, minuut 3. Moeskroen eist het balbezit op in de openingsminuten. STVV heeft nog niet veel kansen gekregen om even rond te tikken. . Moeskroen eist het balbezit op in de openingsminuten. STVV heeft nog niet veel kansen gekregen om even rond te tikken.

1' eerste helft, minuut 1. De viermansdefensie van Moeskroen tikt de bal even rond naar elkaar. Het is meteen opletten voor foutjes, want Suzuki ligt op de loer. . De viermansdefensie van Moeskroen tikt de bal even rond naar elkaar. Het is meteen opletten voor foutjes, want Suzuki ligt op de loer.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:02 eerste helft, 17 uur 02. Aftrap. Moeskroen is aan zijn vierde wedstrijd op korte tijd begonnen. Speelt de vermoeidheid een rol tegen STVV of zet de thuisploeg zijn inhaalrace voort? . Aftrap Moeskroen is aan zijn vierde wedstrijd op korte tijd begonnen. Speelt de vermoeidheid een rol tegen STVV of zet de thuisploeg zijn inhaalrace voort?

16:53 vooraf, 16 uur 53. Winnen of een gelijkspel? Je moet je altijd richten op een overwinning. We moeten voortbouwen op de prestaties van de voorbije weken. Kevin Muscat, coach STVV. Winnen of een gelijkspel? Je moet je altijd richten op een overwinning. We moeten voortbouwen op de prestaties van de voorbije weken. Kevin Muscat, coach STVV

16:52 vooraf, 16 uur 52. Coach Jorge Simao moet na zijn rode kaart tegen Club Brugge toekijken vanuit de tribunes. Assistent Gilberto Andrade zal langs de zijlijn staan om alles in goede banen te leiden. . Coach Jorge Simao moet na zijn rode kaart tegen Club Brugge toekijken vanuit de tribunes. Assistent Gilberto Andrade zal langs de zijlijn staan om alles in goede banen te leiden.

16:51 vooraf, 16 uur 51. Het zijn inderdaad belangrijke wedstrijd voor Moeskroen, maar elke wedstrijd is op dit moment belangrijk. We zullen ervoor moeten strijden. Gilberto Andrade, assistent-coach Moeskroen. Het zijn inderdaad belangrijke wedstrijd voor Moeskroen, maar elke wedstrijd is op dit moment belangrijk. We zullen ervoor moeten strijden. Gilberto Andrade, assistent-coach Moeskroen

16:49 vooraf, 16 uur 49. Kelderkrakers. Moeskroen kan zijn tegenstanders in de degradatiestrijd een stevige loer draaien. Na het bezoekje van nummer 16 STVV trekt Moeskroen dit weekend naar Beveren. . Kelderkrakers Moeskroen kan zijn tegenstanders in de degradatiestrijd een stevige loer draaien. Na het bezoekje van nummer 16 STVV trekt Moeskroen dit weekend naar Beveren.

16:39 vooraf, 16 uur 39. Muscat gaat voor de aanval. STVV zint op wraak nadat het punten uit handen heeft gegeven tegen Waasland-Beveren. Kevin Muscat gooit met Colidio een extra spits op het veld, Nazon zit nu op de bank. . Muscat gaat voor de aanval STVV zint op wraak nadat het punten uit handen heeft gegeven tegen Waasland-Beveren. Kevin Muscat gooit met Colidio een extra spits op het veld, Nazon zit nu op de bank.

16:30 vooraf, 16 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333791772766392321

16:30 vooraf, 16 uur 30. Simao grijpt terug naar winnende elftal. Jorge Simao is niet bang om wat te schuiven met pionnen in deze drukke periode. Tegen Club Brugge gooide hij een stug elftal tussen de lijnen, maar tegen STVV grijpt hij terug naar de elf namen die Cercle Brugge over de knie legden. Harlem Gnohéré en Nuno Da Costa vormen opnieuw het duo in de voorhoede. . Simao grijpt terug naar winnende elftal Jorge Simao is niet bang om wat te schuiven met pionnen in deze drukke periode. Tegen Club Brugge gooide hij een stug elftal tussen de lijnen, maar tegen STVV grijpt hij terug naar de elf namen die Cercle Brugge over de knie legden. Harlem Gnohéré en Nuno Da Costa vormen opnieuw het duo in de voorhoede.

16:24 vooraf, 16 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333792169144983553

16:23 vooraf, 16 uur 23. Moeskroen wil inhaalrace voortzetten. Door de uitbraak van het coronavirus bij Moeskroen moet de club plotsklaps 9 wedstrijden in één maand afwerken. Maar het hoge ritme lijkt Moeskroen zeker niet te deren: tegen Cercle en Club Brugge pakte het 4 op 6. Met een overwinning kan het Waasland-Beveren zelfs naar de laatste plaats duwen. . Moeskroen wil inhaalrace voortzetten Door de uitbraak van het coronavirus bij Moeskroen moet de club plotsklaps 9 wedstrijden in één maand afwerken. Maar het hoge ritme lijkt Moeskroen zeker niet te deren: tegen Cercle en Club Brugge pakte het 4 op 6. Met een overwinning kan het Waasland-Beveren zelfs naar de laatste plaats duwen.

16:23 - Vooraf Vooraf, 16 uur 23

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Eric Junior Bocat, Xadas, Jean Onana, Marko Bakic, Fabrice Olinga, Harlem Gnohéré, Nuno Da Costa Opstelling Excel Moeskroen Nuno Da Costa, Harlem Gnohéré, Fabrice Olinga, Marko Bakic, Jean Onana, Xadas, Eric Junior Bocat, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Ibrahima Sankhon, Maximiliano Caufriez, Pol García, Liberato Cacace, Samuel Asamoah, Steve de Ridder, Chris Durkin, Olexander Filippov, Yuma Suzuki, Facundo Colidio Opstelling STVV Facundo Colidio, Yuma Suzuki, Olexander Filippov, Chris Durkin, Steve de Ridder, Samuel Asamoah, Liberato Cacace, Pol García, Maximiliano Caufriez, Ibrahima Sankhon, Daniel Schmidt