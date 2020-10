Schoofs bezorgt KV Mechelen onverhoopt punt tegen mak Club Brugge

Club Brugge - KV Mechelen in een notendop:

Een Nederlands dubbeltje en Braziliaanse flair voor de rust

Tussen de CL-duels tegen Lazio en Dortmund moest Club de batterijen opladen om een competitieduel tegen KV Mechelen af te werken. De laatste 8 onderlinge duels won Club een voor een met een totaalscore van 28-2. Al loert onderschatting altijd onder de hoek, getuige de nederlaag op OH Leuven een week eerder.

KV Mechelen was zwaar getroffen door het coronavirus, maar begon gretig en sterk. Toch stond het na nog geen kwartier al 1-0 nadat Vormer een vrije trap – die er nooit een had mogen zijn – heerlijk in de winkelhaak schilderde. Wanneer Lang de Brugse voorsprong verdubbelde na knap voorbereidend werk van Vanaken, zag het er niet bepaald rooskleurig uit voor de bezoekers.

Op sommige momenten wil het gewoonweg niet lukken en het leek zo’n avond te gaan worden voor KV Mechelen. De Camargo schotelde Hairemans de aansluitingstreffer op een schoteltje aan, maar Mignolet hield de nul met een acrobatische redding. Uitstel is geen afstel, want in de rol van afwerker lukte het wel voor De Camargo. Met een wonderlijk hakje achter het steunbeen verlengde hij de voorzet van Mrabti in doel. Dan toch 2-1 bij de rust en dat gaf de Mechelse burger moed.