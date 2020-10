LIVE: Debuterende Defour moet al achtervolgen op Club

21' eerste helft, minuut 21. Lang wordt afgevlagd voor buitenspel en maakt van zijn oren. Op zichzelf, op de ploegmaats of op de scheids? God mag het weten. . Lang wordt afgevlagd voor buitenspel en maakt van zijn oren. Op zichzelf, op de ploegmaats of op de scheids? God mag het weten.

20' Gele kaart voor Ruud Vormer van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 20 Ruud Vormer Club Brugge

20' eerste helft, minuut 20. Stevig geel voor Vormer. Vormer krijgt een geel karton onder de neus geduwd en dat is meer dan terecht. De Nederlander komt te laat langs achteren ingevlogen bij Mrabti en zo moet de Brugse kapitein al na 20 minuten op zijn tellen passen.

16' eerste helft, minuut 16. Coucke houdt Lang van een doelpunt met een knappe beenveeg! Al trapte Lang wel erg centraal en wordt er ook nog gevlagd en gefloten voor buitenspel.

14' eerste helft, minuut 14.

13' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 13 door Ruud Vormer van Club Brugge. 1, 0. vrije trap Club Brugge KV Mechelen 23' 1 0

13' eerste helft, minuut 13. Vormer krult de 1-0 in de winkelhaak! Een vrije trap die er geen was levert wel een doelpunt op! Vormer krult de vrije trap enig mooi in de winkelhaak en Gaetan Coucke is kansloos.

12' eerste helft, minuut 12. Interessante vrije trap voor Club. Krmencik gaat gretig neer na een schijnbaar fair duel met Vanlerberghe. De verdediger is inderdaad gewoon sneller op de bal, dus dit is wel een misser. Club krijgt in elk geval een interessante vrije trap.

11' eerste helft, minuut 11. De Camargo wordt gevonden met een voorzet, maar zat te hard verstrengeld in een duel met Sobol om vol op doel te kunnen koppen. Mignolet pikt het leer dankbaar op.

7' eerste helft, minuut 7. Van Damme tikt de bal meteen door naar rechts, waar Walsh klaar staat. Die tweede debutant mist zijn controle duidelijk. Laten we het steken op een gebrek aan matchritme.

5' eerste helft, minuut 5. Storm is overigens niet de enige bezoeker met een blauw-zwart verleden. Ook Siemen Voet en Jordi Vanlerberghe liepen ooit rond op Jan Breydel.

2' eerste helft, minuut 2. Lang vindt Okereke knap in de zestien met een hakje. De Nigeriaanse spits viseert de verste hoek, maar stuit op de hiel van Vanlerberghe. En maar goed ook, want de bal leek wel degelijk naar het hoekje te gaan.

2' eerste helft, minuut 2. Ex-Bruggeling Storm kapt zoals vaak naar binnen en dropt een voorzet in de zestien, maar die wordt vlot onschadelijk gemaakt. Bij KV zijn ze in elk geval gretig gestart.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De Camargo trapt het duel tussen Club en KV op gang! Hijst Club zich met winst naast leider Charleroi of stunt KV met Defour als debutant?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:40 vooraf, 20 uur 40. The Starlings zingen nog 'You'll Never Walk Alone' voor alle Brugge supporters die het afgelopen jaar zijn overleden. In een leeg stadion klinkt dat zowaar nog straffer.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Wat staat er vanavond op het spel? Met een zege kan Club zich naast leider Charleroi hijsen, al hebben de zebra's wel nog een wedstrijd tegoed. Met een gelijkspel of een nederlaag loopt Club het risico dat Genk, Standard en Anderlecht haasje-over kunnen spelen, waardoor Club uit de top vier zou tuimelen. Voor KV Mechelen ziet het er niet zo rooskleurig uit. Het kampeert voorlopig op plaats 15 en zelfs met een stuntzege raakt het niet verder dan de 13e stek. Op dit moment hebben enkel Waasland-Beveren (4) en Moeskroen (3) een lager puntenaantal dan KV Mechelen (7).

20:21 vooraf, 20 uur 21. Moet Club De Camargo vrezen? Er zijn maar weinig spelers die zo vaak scoorden tegen Club als Igor De Camargo. In 22 duels lukte de Braziliaanse Belg 7 treffers: 2 met Heusden-Zolder, 1 met FC Brussels en 4 met Standard. Dat laatste doelpunt dateert wel al van december 2008.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Club Brugge 28 - 2 KV Mechelen. Sinds het seizoen 2015/16 speelden Club en KV Mechelen al acht keer tegen elkaar en Club won elk van die acht duels. Tussenstand na 720 minuten voetbal? 28-2 in het voordeel van de Bruggelingen. Volgens de regels van de wiskunde wordt het dan 3-0 of 4-0, afhankelijk van hoe je wil afronden. De laatste zege van KV Mechelen dateert van 2014. Dat lijkt nog niet zo lang geleden tot ik je vertel dat Veselinovic, Cordaro en Claes toen scoorden voor KV. Mats Rits viel toen trouwens in bij de Mechelaars en Nikola Storm was invaller bij Club. Vanavond dragen ze de omgekeerde kleuren. Wie droeg er toen wel al de juiste kleuren? Van Damme bij KV Mechelen en Mechele bij Club. Alsof het nog niet ingewikkeld genoeg was.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Mechels debuut voor Defour en Walsh. KV Mechelen-coach Wouter Vrancken moet serieus puzzelen nu er 5 spelers terugkomen uit quarantaine en hij nog steeds 7 spelers moet missen door de allesoverheersende ziekte. Dat betekent dat Sandy Walsh en vooral Steven Defout hun debuut in geel en rood mogen vieren. En dat in de topper tegen Club.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Clement kiest voor Lang, Krmencik en Okereke als aanvallers. Philippe Clement voerde tegen Lazio heel wat wissels door in vergelijking met de nederlaag in Leuven en dat doet de Club-coach vandaag opnieuw. Voorin krijgen Krmencik, Lang en Okereke een kans om zich te tonen en achterin schuift Mechele van de bank naar de basiself. Daardoor verhuizen Dennis, Diatta, De Ketelaere en Mata allen naar de bank.

31-10-2020 31-10-2020.

31-10-2020 31-10-2020.

19:43 vooraf, 19 uur 43. We kennen de regels en daar moeten we ons helaas aan houden. Tegen Zenit moesten we ook Mignolet, Kossounou en Krmencik missen, ondanks dat die jongens geen enkel symptoom toonden. Ik heb begrip voor Mechelen, maar het beste is dat we de regels gewoon volgen. Club-coach Clement over coronagevallen bij KVM.

19:42 vooraf, 19 uur 42. Wij hebben het ook meegemaakt tegen Zenit, dat is vervelend. Maar wij willen alle wedstrijden spelen, wetende wat er in de huidige situatie nog kan volgen. Wij gaan tussen twee CL-matchen ook niet zeggen dat we liever niet willen spelen. Club-coach Clement over coronagevallen bij KVM.

19:37 vooraf, 19 uur 37. Clement heeft begrip voor Mechelen. Op zijn persbabbel daags voor de confrontatie met Mechelen werd Club-coach Clement gevraagd naar de coronasituatie bij KVM. Clement, die voor de Champions-League wedstrijd tegen Zenit zelf enkele spelers door corona moest missen, weet dan ook wat het is.

19:35 vooraf, 19 uur 35. We begrijpen de beslissing van de Pro League. Maar we vinden het echt jammer dat we met 5 pas uit quarantaine teruggekeerde spelers en met 7 A-kernspelers in quarantaine deze wedstrijd moeten spelen. Mechelen-directeur Frank Lagast.

14:35 vooraf, 14 uur 35. Getroffen KV Mechelen krijgt geen uitstel van Pro League. De wedstrijd Club Brugge-KV Mechelen zal zaterdagavond gewoon doorgaan. De Pro League gaat niet in op de aanvraag tot uitstel van de bezoekers, die donderdag opnieuw 7 spelers zagen uitvallen met een positieve coronatest. De reden: Mechelen heeft slechts 4 positieve spelers van ouder dan 21 jaar op de lijst staan. Op de clubwebsite reageert KV Mechelen, dat bijna zijn halve A-kern moet missen, teleurgesteld.

30-10-2020 30-10-2020.

23:15 vooraf, 23 uur 15. Jupiler Pro League KVM vraagt uitstel voor match op Club na 7 positieve coronatesten

23:15 - Vooraf Vooraf, 23 uur 15

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Simon Deli, Eduard Sobol, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, David Chidozie Okereke, Michael Krmencík, Noa Lang

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Siemen Voet, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Kerim Mrabti, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Steven Defour, Nikola Storm, Igor De Camargo