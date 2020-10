Beerschot swingt tegen OH Leuven en wipt (voorlopig) naar de koppositie

Beerschot heeft de derbynederlaag tegen Antwerp doorgespoeld met een ruime zege tegen OH Leuven. In een zeer aantrekkelijke heruitgave van de promotiefinale was het carnaval op het Kiel. Beerschot won met 4-2 en neemt de leiding over van Antwerp. Club Brugge en Charleroi kunnen daar vanavond nog verandering in brengen.