Nieuwkomer Mukairu is meteen matchwinnaar voor Anderlecht tegen Antwerp

Anderlecht vergeet vermoeid Antwerp uit te tikken

Antwerp herleeft kort, debutant maakt het verschil

Met enkele weggegeven zeges in het achterhoofd was het afwachten of Anderlecht de drie punten deze keer wél zou kunnen vasthouden en daar slaagden de troepen van Kompany wonderwel in. Met die zege op zak nestelt Anderlecht zich in het klassement naast Club en Antwerp, op twee punten van leider Charleroi.

De opflakkering van Antwerp was van korte duur en daarna was het weer tijd voor frustrerende net-niet-aanvallen van Anderlecht. Tot een kwartier voor tijd, wanneer de puzzelstukjes dan toch eens op hun plek vielen. Debutant Mukairu nam een pass van Sambi Lokonga dankbaar in ontvangst en krulde de bal knap voorbij Butez in de verste hoek.

Kompany: "Als het man tegen man is, moet je slim zijn"

Vincent Kompany (coach Anderlecht): “Het grote verschil tussen speler en coach zijn is dat je je hele hart en ziel erin steekt, dat je er een hele week naartoe leeft, maar dat je volledig afhangt van je spelers en de vorm van de dag. Als het dan lukt, ben je als staf heel tevreden. De bedoeling is altijd om de bal te hebben, maar als de tegenstander man tegen man speelt, moet je slim zijn. Dan vind je misschien geen vrije man, maar wel de vrije ruimte en dat was het verschil. Dan moet je goed lopen, duels winnen en rustig zijn met de enige vrije man die je hebt en dat is je doelman. Dat hebben we heel goed gedaan.”

Leko: "Vandaag misten we killerinstinct"

Ivan Leko (coach Antwerp): “Een van de belangrijke aspecten van ons dominante voetbal is dat we de tegenaanval moeten stoppen. Als je niet dicht bij je tegenstander staat, kan dat niet en zo kreeg Anderlecht drie of vier momenten. Gelukkig voor hen en ongelukkig voor ons scoorden ze uit een van die momenten. Het is ook normaal dat spelers als Gélin, Ampomah en zelfs Mbokani het voelen dat ze veel wedstrijden spelen op korte tijd. Toch domineerden we vandaag en wat we misten was een killerinstinct. Zeker tegen Anderlecht, dat de aanvallende spelers heeft om tegenaanvallen af te ronden. Voor ons gaat alles heel erg snel op dit moment. We doen ons best en ik ben tevreden met wat we nu laten zien, want het is meer dan wat we verwachtten.”

Pieter Gerkens (Antwerp): “Ik denk dat we nooit veel problemen gehad hebben. We kwamen er zelf niet helemaal door, maar gaven al bij al weinig weg. In het begin van de eerste helft was het wat moeilijk. En dan op een moment dat we niet goed staan opgesteld en niet goed staan op te letten, geven we hen veel te veel vrijheid en maken ze daar goed gebruik van. Het probleem was dat het niet duidelijk was wie wie moest opnemen. Ik dacht dat ik bij Peter Zulj moest staan en Nill dacht hetzeflde. Daardoor stond Sambi Lokonga helemaal alleen en kon hij veel meters maken. Dat hij het mooi afmaakt, is zijn verdienste. Jammer dat het op die manier moet gebeuren, want we stonden de hele tijd goed en gaven weinig tot niets weg. Ik denk niet dat het abnormaal is met het zware programma dat we hebben, maar dat mag vandaag niet het excuus zijn.”