STVV proeft uitgerekend tegen Standard nog eens van de overwinning

STVV – Standard in een notendop:

Vermoeide Rouches worden met twee passes uitgeteld

Na de Europese nederlaag tegen Rangers (0-2) wilde Standard de rug rechten op het veld van STVV. De Rouches konden mits een overwinning aan de leiding komen in de Jupiler Pro League, nadat Antwerp eerder vandaag die positie al had ingenomen door een zege in de Antwerpse derby. STVV speelde met een magere 3 op 24 dan weer om het vel van coach Kevin Muscat te redden.



Flitsend was het allemaal niet in een flauwe eerste helft op Stayen. Standard moest de vermoeidheid eerst uit de benen krijgen, STVV liet de ruimte die daardoor ontstond in eerste instantie nog onbenut. Het was lang wachten op een eerste kans, pas na 33 minuten spelen kwam Gavory eens in de buurt van het doelkader op vrije trap.



Het Truiense vertrouwen groeide door het uitblijven van een Luiks offensief. Toen Nazon na twee uitstekende verticale passes in balbezit kwam in de grote rechthoek, rechtvaardigde hij zijn eerste basisplaats met een knap doelpunt laag in de hoek. De 1-0-ruststand was zeker niet onverdiend voor STVV tegen een flauw Standard.