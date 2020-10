OH Leuven haalt leider Club Brugge van zijn Europese wolk

Fase per fase

Fase per fase

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Afgelopen! Club Brugge staat na de zege in Sint-Petersburg weer met de voetjes op de grond. Club verliest op het veld van OH Leuven met 2-1. . Einde Afgelopen! Club Brugge staat na de zege in Sint-Petersburg weer met de voetjes op de grond. Club verliest op het veld van OH Leuven met 2-1.



90+4' tweede helft, minuut 94. Vervanging bij OH Leuven, Barnabás Bese erin, Thomas Henry eruit wissel Thomas Henry Barnabás Bese

90+3' tweede helft, minuut 93. Okereke voorlangs. Diatta zet Okereke op weg naar doel, maar die moet het vanuit een te schuine hoek proberen. Zijn voorzet/schot zoeft voorlangs. . Okereke voorlangs Diatta zet Okereke op weg naar doel, maar die moet het vanuit een te schuine hoek proberen. Zijn voorzet/schot zoeft voorlangs.

90+1' Toegevoegde tijd. Er worden 4 minuten bijgeteld. . tweede helft, minuut 91. Toegevoegde tijd Er worden 4 minuten bijgeteld.

90' tweede helft, minuut 90. OHL morst met de kansen. De kansen zijn nu voor OHL, maar de thuisploeg laat na om het genadeschot te geven. Sowah en Tamari laten de 3-1 liggen. . OHL morst met de kansen De kansen zijn nu voor OHL, maar de thuisploeg laat na om het genadeschot te geven. Sowah en Tamari laten de 3-1 liggen.

88' tweede helft, minuut 88. Mercier ziet Horvath ver uit z'n goal staan en probeert een heerlijke lob, Horvath duwt het leer nog net over. . Mercier ziet Horvath ver uit z'n goal staan en probeert een heerlijke lob, Horvath duwt het leer nog net over.

87' tweede helft, minuut 87. Nog eens Diatta. Diatta blijft het proberen. Zijn infiltratie vanaf de zijkant oogt veelbelovend, maar het schot is van mindere makelij. . Nog eens Diatta Diatta blijft het proberen. Zijn infiltratie vanaf de zijkant oogt veelbelovend, maar het schot is van mindere makelij.

84' tweede helft, minuut 84. Vlam van Sowah. Sowah laat zich nog eens zien met een forse uithaal in de draai, Horvath ziet het schot goed komen. . Vlam van Sowah Sowah laat zich nog eens zien met een forse uithaal in de draai, Horvath ziet het schot goed komen.

82' tweede helft, minuut 82. Romo is opgelapt en ziet blauw-zwart meteen weer op zich afkomen. Club heeft nog een kleine tien minuten om een of meer punten te pakken. . Romo is opgelapt en ziet blauw-zwart meteen weer op zich afkomen. Club heeft nog een kleine tien minuten om een of meer punten te pakken.

81' Blessure. Romo heeft zich bezeerd in de fase met Diatta en heeft verzorging nodig. Zo ligt het spel wel eventjes stil. . tweede helft, minuut 81. Blessure Romo heeft zich bezeerd in de fase met Diatta en heeft verzorging nodig. Zo ligt het spel wel eventjes stil.

80' tweede helft, minuut 80. Er zit nog geen verval op de versnellingen van Diatta. Hij wint het spurtduel met Tshimanga, maar krijgt de bal vanuit een schuine hoek niet voorbij de onvermijdelijke Romo, die in twee tijden pakt. . Er zit nog geen verval op de versnellingen van Diatta. Hij wint het spurtduel met Tshimanga, maar krijgt de bal vanuit een schuine hoek niet voorbij de onvermijdelijke Romo, die in twee tijden pakt.

79' tweede helft, minuut 79. De thuisploeg kan met vier tegen drie naar voren stormen. Duplus probeert het helemaal zelf te doen, maar haalt er zo niet meer dan een hoekschop uit. . De thuisploeg kan met vier tegen drie naar voren stormen. Duplus probeert het helemaal zelf te doen, maar haalt er zo niet meer dan een hoekschop uit.

73' tweede helft, minuut 73. Bijna Sowah. Snelle omschakeling van OHL nu, met Sowah als speerpunt. Hij komt tussen twee verdedigers toch nog tot een schot, dat nipt naast rolt. . Bijna Sowah Snelle omschakeling van OHL nu, met Sowah als speerpunt. Hij komt tussen twee verdedigers toch nog tot een schot, dat nipt naast rolt.

70' tweede helft, minuut 70. En weer Romo! Romo solliciteert steeds meer naar de titel van man van de match. Nu blijft hij goed overeind als hij oog in oog komt te staan met Diatta, hij duwt het lobje van de Senegalees over. . En weer Romo! Romo solliciteert steeds meer naar de titel van man van de match. Nu blijft hij goed overeind als hij oog in oog komt te staan met Diatta, hij duwt het lobje van de Senegalees over.

69' tweede helft, minuut 69. Bij Club zijn de wissels intussen opgebruikt. Clement zet alles op alles om de nederlaag nog af te wenden. . Bij Club zijn de wissels intussen opgebruikt. Clement zet alles op alles om de nederlaag nog af te wenden.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Club Brugge, David Chidozie Okereke erin, Eduard Sobol eruit wissel Eduard Sobol David Chidozie Okereke

68' tweede helft, minuut 68. Slappe vrije trap Sobol. Sobol mag een vrije trap nemen op een heel interessante plek, maar hij jaagt de bal richting de lege tribunes. Het is meteen zijn laatste baltoets voor vandaag. . Slappe vrije trap Sobol Sobol mag een vrije trap nemen op een heel interessante plek, maar hij jaagt de bal richting de lege tribunes. Het is meteen zijn laatste baltoets voor vandaag.

66' tweede helft, minuut 66. Er vallen steeds meer gaten in beide defensies. Club zoekt nadrukkelijk de gelijkmaker, maar ook OHL voelt dat er kansen zijn op de counter. . Er vallen steeds meer gaten in beide defensies. Club zoekt nadrukkelijk de gelijkmaker, maar ook OHL voelt dat er kansen zijn op de counter.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij OH Leuven, Václav Jemelka erin, Mathieu Maertens eruit wissel Mathieu Maertens Václav Jemelka

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Club Brugge, Ruud Vormer erin, Siebe Schrijvers eruit wissel Siebe Schrijvers Ruud Vormer

61' tweede helft, minuut 61. Lang naar de kant. Noa Lang zal toch met gemengde gevoelens zitten na zijn wedstrijd: gescoord, maar ook een paar flinke kansen gemist. . Lang naar de kant Noa Lang zal toch met gemengde gevoelens zitten na zijn wedstrijd: gescoord, maar ook een paar flinke kansen gemist.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Club Brugge, Charles De Ketelaere erin, Noa Lang eruit wissel Noa Lang Charles De Ketelaere

58' tweede helft, minuut 58. Toch doelpunt! De VAR bekijkt de fase en stelt vast dat Mercier toch geen buitenspel stond. Doelpunt dus, en zo staat het plots 2-1 voor de thuisploeg. . Toch doelpunt! De VAR bekijkt de fase en stelt vast dat Mercier toch geen buitenspel stond. Doelpunt dus, en zo staat het plots 2-1 voor de thuisploeg.

57' tweede helft, minuut 57. Doelpunt Mercier afgekeurd. Plots is OHL daar nog eens. Mercier wordt uitstekend vrijgespeeld en legt de bal netjes in de hoek, maar er is gevlagd voor buitenspel. . Doelpunt Mercier afgekeurd Plots is OHL daar nog eens. Mercier wordt uitstekend vrijgespeeld en legt de bal netjes in de hoek, maar er is gevlagd voor buitenspel.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Xavier Mercier van OH Leuven. 2, 1. goal OH Leuven Club Brugge einde 2 1

55' Gele kaart voor Noa Lang van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 55 Noa Lang Club Brugge

54' tweede helft, minuut 54. Lang mist de 1-2. Club is heel dicht bij een tweede doelpunt. Badji vindt de vrijstaande Lang in de zestien meter, maar die heeft wat te veel tijd nodig en besluit uiteindelijk op Romo. . Lang mist de 1-2 Club is heel dicht bij een tweede doelpunt. Badji vindt de vrijstaande Lang in de zestien meter, maar die heeft wat te veel tijd nodig en besluit uiteindelijk op Romo.

50' tweede helft, minuut 50. Diatta blijft een gesel voor de OHL-verdediging. Hij neemt Romo nog eens onder vuur, de Venezolaan heeft al moeilijker ballen gepakt vanavond. . Diatta blijft een gesel voor de OHL-verdediging. Hij neemt Romo nog eens onder vuur, de Venezolaan heeft al moeilijker ballen gepakt vanavond.

47' tweede helft, minuut 47. Club begint net als in de eerste helft gretig. Lang legt breed tot bij Diatta, die zich niet kan doorzetten in de grote rechthoek. . Club begint net als in de eerste helft gretig. Lang legt breed tot bij Diatta, die zich niet kan doorzetten in de grote rechthoek.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Daar gaan we voor de tweede helft! Er is niet meer gewisseld tijdens de rust. . Tweede helft Daar gaan we voor de tweede helft! Er is niet meer gewisseld tijdens de rust.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Rusten geblazen in Leuven! Club controleerde de partij, maar moest na 20 minuten wel achtervolgen door een penaltygoal van Henry. De bezoekers dreven in het laatste kwartier de druk stevig op en na een handvol prima kansen ging ook voor Club de bal op de stip, Lang faalde niet: 1-1 halfweg. . Rust Rusten geblazen in Leuven! Club controleerde de partij, maar moest na 20 minuten wel achtervolgen door een penaltygoal van Henry. De bezoekers dreven in het laatste kwartier de druk stevig op en na een handvol prima kansen ging ook voor Club de bal op de stip, Lang faalde niet: 1-1 halfweg.

45+2' eerste helft, minuut 47. Lang tegen de paal! OHL ontsnapt nog aan een tweede tegentreffer in de slotseconde van de eerste helft. Lang lijkt op weg naar de 1-2, maar zijn stifter strandt tegen de paal. . Lang tegen de paal! OHL ontsnapt nog aan een tweede tegentreffer in de slotseconde van de eerste helft. Lang lijkt op weg naar de 1-2, maar zijn stifter strandt tegen de paal.

45' eerste helft, minuut 45. Lang scoort bij eerste basisplaats. Vanaken is nog wat aangeslagen door de penaltyfase en dus is het Noa Lang die de penalty voor zijn rekening neemt. Romo duikt naar de juiste hoek, maar de bal past precies in het hoekje: 1-1. . Lang scoort bij eerste basisplaats Vanaken is nog wat aangeslagen door de penaltyfase en dus is het Noa Lang die de penalty voor zijn rekening neemt. Romo duikt naar de juiste hoek, maar de bal past precies in het hoekje: 1-1.

45' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 45 door Noa Lang van Club Brugge. 1, 1. penalty OH Leuven Club Brugge einde 1 1

44' eerste helft, minuut 44. Penalty voor Club! Ook Club krijgt een penalty! Vanaken wordt door twee verdedigers onder het gras gestopt, Boucaut legt de bal op de stip. . Penalty voor Club! Ook Club krijgt een penalty! Vanaken wordt door twee verdedigers onder het gras gestopt, Boucaut legt de bal op de stip.

43' eerste helft, minuut 43. Voor De Norre zit de wedstrijd er inderdaad op, Tamari komt hem vervangen. . Voor De Norre zit de wedstrijd er inderdaad op, Tamari komt hem vervangen.

43' eerste helft, minuut 43. Vervanging bij OH Leuven, Musa Tamari erin, Casper de Norre eruit wissel Casper de Norre Musa Tamari

42' eerste helft, minuut 42. Sterk werk van Romo. OHL ziet af met een mannetje minder. Mata snijdt de zestien meter in en trapt naar de korte hoek, Romo pareert uitstekend. . Sterk werk van Romo OHL ziet af met een mannetje minder. Mata snijdt de zestien meter in en trapt naar de korte hoek, Romo pareert uitstekend.

41' eerste helft, minuut 41. Vanaken te centraal. De druk van Club Brugge neemt toe. Diatta legt uitstekend achteruit tot bij Vanaken, die de oplegde kans verkwanselt door recht op Romo te besluiten. . Vanaken te centraal De druk van Club Brugge neemt toe. Diatta legt uitstekend achteruit tot bij Vanaken, die de oplegde kans verkwanselt door recht op Romo te besluiten.

39' Gele kaart voor Frédéric Duplus van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 39 Frédéric Duplus OH Leuven

39' Blessure. Casper De Norre heeft zich bezeerd en wordt door twee verzorgers naar de kant geholpen. Einde wedstrijd voor de verdediger? . eerste helft, minuut 39. Blessure Casper De Norre heeft zich bezeerd en wordt door twee verzorgers naar de kant geholpen. Einde wedstrijd voor de verdediger?

38' eerste helft, minuut 38. Drie op een rij! Diatta fungeert nu als aangever voor Schrijvers, die de bal niet tussen de palen krijgt. . Drie op een rij! Diatta fungeert nu als aangever voor Schrijvers, die de bal niet tussen de palen krijgt.

35' eerste helft, minuut 35. Prima schot van Badji. Badji krijgt even wat ruimte van zijn bewakers en pakt uit met een stevig schot vanuit stand, Romo moet opnieuw vol aan de bak. . Prima schot van Badji Badji krijgt even wat ruimte van zijn bewakers en pakt uit met een stevig schot vanuit stand, Romo moet opnieuw vol aan de bak.

34' eerste helft, minuut 34. Diatta probeert. Diatta werkt hard op de Brugse rechterflank. De Senegalees knijpt naar binnen en haalt uit met z'n linker, Romo bokst de botsende bal weg. . Diatta probeert Diatta werkt hard op de Brugse rechterflank. De Senegalees knijpt naar binnen en haalt uit met z'n linker, Romo bokst de botsende bal weg.

33' eerste helft, minuut 33. Mercier probeert het zoals Roofe tegen Standard in de Europa League met een schot van rond de middellijn, maar Horvath ziet de bal naast vliegen. . Mercier probeert het zoals Roofe tegen Standard in de Europa League met een schot van rond de middellijn, maar Horvath ziet de bal naast vliegen.

32' eerste helft, minuut 32. Het antwoord van Club op het tegendoelpunt is bescheiden. Bert Sterckx op Radio 1. Het antwoord van Club op het tegendoelpunt is bescheiden. Bert Sterckx op Radio 1

30' eerste helft, minuut 30. OHL blijft Club heel compact opvangen. Vanaken en co bijten voorlopig de tanden stuk op het overbevolkte centrum. . OHL blijft Club heel compact opvangen. Vanaken en co bijten voorlopig de tanden stuk op het overbevolkte centrum.

30' Gele kaart voor Kristiyan Malinov van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 30 Kristiyan Malinov OH Leuven

26' eerste helft, minuut 26. Na een flipperkastfase voor de kooi van Romo heeft Mercier plots vrije baan richting de overkant. Hij ziet Maertens meespurten, maar levert een voor zijn doen zwakke pass af. Weg kans. . Na een flipperkastfase voor de kooi van Romo heeft Mercier plots vrije baan richting de overkant. Hij ziet Maertens meespurten, maar levert een voor zijn doen zwakke pass af. Weg kans.

21' eerste helft, minuut 21. Henry faalt niet! Henry laat zich niet van de wijs brengen door het oponthoud, hij stuurt Horvath de verkeerde kant uit en zet OHL op een 1-0-voorsprong. . Henry faalt niet! Henry laat zich niet van de wijs brengen door het oponthoud, hij stuurt Horvath de verkeerde kant uit en zet OHL op een 1-0-voorsprong.

21' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 21 door Thomas Henry van OH Leuven. 1, 0. penalty OH Leuven Club Brugge einde 1 0

20' eerste helft, minuut 20. Bij Club zijn ze het niet eens met de beslissing van Boucaut. Vanaken wijst op een eerdere fase waarbij hij zelf aan het truitje werd getrokken en geen penalty kreeg. Het mag niet baten. . Bij Club zijn ze het niet eens met de beslissing van Boucaut. Vanaken wijst op een eerdere fase waarbij hij zelf aan het truitje werd getrokken en geen penalty kreeg. Het mag niet baten.

19' Gele kaart voor Ethan Horvath van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 19 Ethan Horvath Club Brugge

19' eerste helft, minuut 19. Penalty voor de thuisploeg! OHL breekt nog eens uit en dat levert meteen op: Maertens krijgt een duwtje in de rug van Sobol, ref Boucaut wijst meteen naar de stip. Penalty! . Penalty voor de thuisploeg! OHL breekt nog eens uit en dat levert meteen op: Maertens krijgt een duwtje in de rug van Sobol, ref Boucaut wijst meteen naar de stip. Penalty!

18' eerste helft, minuut 18. Het spelbeeld is nog niet gewijzigd sinds de openingsminuut: Club controleert de partij, maar vindt moeilijk openingen in de OHL-defensie. De thuisploeg raakt zelf amper van de eigen helft af. . Het spelbeeld is nog niet gewijzigd sinds de openingsminuut: Club controleert de partij, maar vindt moeilijk openingen in de OHL-defensie. De thuisploeg raakt zelf amper van de eigen helft af.

15' eerste helft, minuut 15. De opbouw gaat niet altijd even vlot bij Club Brugge. De balcirculatie kan beter. Bert Sterckx op Radio 1. De opbouw gaat niet altijd even vlot bij Club Brugge. De balcirculatie kan beter. Bert Sterckx op Radio 1

12' eerste helft, minuut 12. Geel Ricca. Ricca maait Hubert zonder pardon omver en incasseert de eerste kaart van de partij. . Geel Ricca Ricca maait Hubert zonder pardon omver en incasseert de eerste kaart van de partij.

12' Gele kaart voor Federico Ricca van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 12 Federico Ricca Club Brugge

11' eerste helft, minuut 11. Diatta raakt met een hele reeks schijnbewegingen toch voorbij De Norre, zijn voorzet bereikt geen ploegmaat voor doel. . Diatta raakt met een hele reeks schijnbewegingen toch voorbij De Norre, zijn voorzet bereikt geen ploegmaat voor doel.

8' eerste helft, minuut 8. Horvath met de redding. Eerste kans voor de thuisploeg! Duplus zet zelf de actie op en haalt stevig uit van net buiten de zestien meter, Horvath zweeft de bal in hoekschop. . Horvath met de redding Eerste kans voor de thuisploeg! Duplus zet zelf de actie op en haalt stevig uit van net buiten de zestien meter, Horvath zweeft de bal in hoekschop.

6' eerste helft, minuut 6. Vrije trap voor OHL. Een duel tussen de twee regisseurs, Vanaken en Mercier, levert de thuisploeg een vrije trap op. Het wordt een ingestudeerd nummertje, maar de uitvoering is niet geweldig. . Vrije trap voor OHL Een duel tussen de twee regisseurs, Vanaken en Mercier, levert de thuisploeg een vrije trap op. Het wordt een ingestudeerd nummertje, maar de uitvoering is niet geweldig.

4' eerste helft, minuut 4. OHL moet de bal aan Club laten in de openingsminuten. De thuisploeg probeert eens tegen te prikken via Henry, Mechele onderschept. . OHL moet de bal aan Club laten in de openingsminuten. De thuisploeg probeert eens tegen te prikken via Henry, Mechele onderschept.

2' eerste helft, minuut 2. Club laat er geen gras over groeien: na een vloeiende combinatie op links bedient Sobol Schrijvers, die recht in de handen van Romo mikt. . Club laat er geen gras over groeien: na een vloeiende combinatie op links bedient Sobol Schrijvers, die recht in de handen van Romo mikt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken, ref Boucaut heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn vertrokken, ref Boucaut heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:41 vooraf, 20 uur 41. De gladiatoren betreden het lege stadion. Het wordt weer even wennen, voetbal zonder publiek. . De gladiatoren betreden het lege stadion. Het wordt weer even wennen, voetbal zonder publiek.

20:28 vooraf, 20 uur 28. We zullen allemaal, inclusief ikzelf, 100 procent moeten zijn om resultaat te halen tegen Club Brugge. Marc Brys (coach OHL). We zullen allemaal, inclusief ikzelf, 100 procent moeten zijn om resultaat te halen tegen Club Brugge. Marc Brys (coach OHL)

20:20 vooraf, 20 uur 20. Nog een statistiekje om in het achterhoofd te houden: Club verloor dit seizoen, Champions League meegeteld, nog niet buitenshuis en scoorde al liefst 13 keer op verplaatsing. 6 van die goals vielen wel in Waregem. . Nog een statistiekje om in het achterhoofd te houden: Club verloor dit seizoen, Champions League meegeteld, nog niet buitenshuis en scoorde al liefst 13 keer op verplaatsing. 6 van die goals vielen wel in Waregem.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Prima cijfers. Club is al 6 speeldagen ongeslagen en zakt met een fraaie 16 op 18 af naar Leuven. Maar ook OHL is aan een mooie reeks bezig en draait met 13 op 18 vlot mee in de subtop. . Prima cijfers Club is al 6 speeldagen ongeslagen en zakt met een fraaie 16 op 18 af naar Leuven. Maar ook OHL is aan een mooie reeks bezig en draait met 13 op 18 vlot mee in de subtop.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Na de euforie van dinsdag is dit vandaag ook een heel belangrijke test op mentaal vlak. Philippe Clement. Na de euforie van dinsdag is dit vandaag ook een heel belangrijke test op mentaal vlak. Philippe Clement

19:52 vooraf, 19 uur 52. OHL met Hubert aan de aftrap. Marc Brys heeft weinig redenen om te sleutelen aan zijn elftal na de prestatie op het veld van Anderlecht. Toch noteren we één wissel: David Hubert, die vorige week op de bank startte, is er nu weer bij vanaf de aftrap. Ngawa moet zijn basisplek afstaan. . OHL met Hubert aan de aftrap Marc Brys heeft weinig redenen om te sleutelen aan zijn elftal na de prestatie op het veld van Anderlecht. Toch noteren we één wissel: David Hubert, die vorige week op de bank startte, is er nu weer bij vanaf de aftrap. Ngawa moet zijn basisplek afstaan.

19:38 vooraf, 19 uur 38. Eerste basisplaats voor Lang, Vormer op de bank. Philippe Clement laat drie basispionnen van dinsdag in Sint-Petersburg vandaag rusten: Vormer, Dennis en De Ketelaere starten op de bank. In hun plaats komen Schrijvers, Badji en Lang, die voor het eerst aan de aftrap verschijnt bij Club. . Eerste basisplaats voor Lang, Vormer op de bank Philippe Clement laat drie basispionnen van dinsdag in Sint-Petersburg vandaag rusten: Vormer, Dennis en De Ketelaere starten op de bank. In hun plaats komen Schrijvers, Badji en Lang, die voor het eerst aan de aftrap verschijnt bij Club.

19:31 Deze tribunes blijven helaas leeg vanavond:. vooraf, 19 uur 31. Deze tribunes blijven helaas leeg vanavond: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24-10-2020 24-10-2020.

16:06 vooraf, 16 uur 06. Wij vangen elke wedstrijd aan met de intentie om de 3 punten te pakken. Dat zal morgen tegen Club niet anders zijn. We zullen niet spelen met de handrem op, we gaan er vol voor. Marc Brys (coach OH Leuven). Wij vangen elke wedstrijd aan met de intentie om de 3 punten te pakken. Dat zal morgen tegen Club niet anders zijn. We zullen niet spelen met de handrem op, we gaan er vol voor. Marc Brys (coach OH Leuven)

16:00 vooraf, 16 uur . Clement: "Bij elke coronatest blijft het spannend". Vanmorgen slaakten ze bij Club Brugge een zucht van opluchting nadat er niemand positief getest had op het coronavirus tijdens de meest recente testronde. Dat was zeker een opluchting, maar het blijven moeilijke tijden", vertelde Philippe Clement op de perconferentie. "Bij elke coronatest blijft het heel spannend. Je ziet ook wat er nu bij Moeskroen, Waasland-Beveren en Mechelen gebeurt." . Clement: "Bij elke coronatest blijft het spannend" Vanmorgen slaakten ze bij Club Brugge een zucht van opluchting nadat er niemand positief getest had op het coronavirus tijdens de meest recente testronde.



15:50 vooraf, 15 uur 50. Leider Club bezoekt revelatie OHL. OH Leuven speelt zaterdagavond (om 20.45u) gastheer voor leider Club Brugge. Een interessant duel! OHL veroverde dit seizoen al punten tegen G5-teams Standard, Anderlecht, Genk en Gent. Is Club Brugge het volgende slachtoffer? . Leider Club bezoekt revelatie OHL OH Leuven speelt zaterdagavond (om 20.45u) gastheer voor leider Club Brugge. Een interessant duel! OHL veroverde dit seizoen al punten tegen G5-teams Standard, Anderlecht, Genk en Gent. Is Club Brugge het volgende slachtoffer?

15:50 - Vooraf Vooraf, 15 uur 50

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Frédéric Duplus, Sascha Kotysch, Derrick Tshimanga, Casper de Norre, David Hubert, Kristiyan Malinov, Mathieu Maertens, Kamal Sowah, Thomas Henry, Xavier Mercier Opstelling OH Leuven Xavier Mercier, Thomas Henry, Kamal Sowah, Mathieu Maertens, Kristiyan Malinov, David Hubert, Casper de Norre, Derrick Tshimanga, Sascha Kotysch, Frédéric Duplus, Rafael Romo

Opstelling Club Brugge. Ethan Horvath, Clinton Mata, Brandon Mechele, Federico Ricca, Krépin Diatta, Noa Lang, Hans Vanaken, Mats Rits, Eduard Sobol, Youssouph Badji, Siebe Schrijvers Opstelling Club Brugge Siebe Schrijvers, Youssouph Badji, Eduard Sobol, Mats Rits, Hans Vanaken, Noa Lang, Krépin Diatta, Federico Ricca, Brandon Mechele, Clinton Mata, Ethan Horvath