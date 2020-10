Standard pakt op valreep verdiend punt tegen Club na discutabele penalty

Standard – Club Brugge in een notendop:

Standard vergeet Brugs geklungel af te maken, Diatta straft dat af

De landskampioen overleefde als bij wonder de Luikse storm en dreigde pas in de 18e minuut voor het eerst toen Dennis een hoekschop naast devieerde. De kans zorgde wel voor wat ademruimte bij blauw-zwart. Met de bal hoger op het veld waren ze achterin bij Club wat geruster, al gingen Mignolet en Mechele toch nog elk een keertje klungelen, zonder veel erg.

Club Brugge startte met knikkende knieën aan de topper van speeldag 9 op Sclessin. Al in het openingskwartier kon Standard drie of vier keer scoren, maar Lestienne en Balikwisha vertikten het om herhaaldelijk mistasten van Mata, Mechele en Mignolet af te straffen. Simon Deli verdiende ook wel een pluim voor een knappe beenveeg vlak voor de eigen doellijn.

Niet de weggevers, maar een discutabele strafschop bezorgen Standard nog een punt

Waar Simon Mignolet in de eerste helft nog een paar keer in de fout ging, zette hij dat in de tweede helemaal recht. Vanheusden zocht zelf het been van Mechele en versierde een erg lichte strafschop voor Standard. Mignolet bewees zijn grote waarde door de hoekschop van Lestienne uit de hoek te ranselen.



Een kwartier voor tijd leek Standard dan toch te krijgen wat het na lang aandringen verdiende en weer lag Brugs geklungel daarvoor aan de basis. Mata verloor de bal aan Balikwisha, die Oulare aanspeelde. De invaller pikte er Lestienne uit voor doel en die trof raak, maar Club kroop andermaal door het oog van de naald toen de VAR, overigens terecht, oordeelde dat Oulare offside stond.



Het Brugse geluk kon niet blijven duren en diep in de blessuretijd slikten de bezoekers alsnog een tegendoelpunt. Niet het eigen geklungel, maar een wel erg discutabele strafschopfase leidde uiteindelijk de 1-1 in. Rits kreeg de bal tegen de buik, waarna die tegen de elleboog kaprioleerde. Laforge ging naar de beelden kijken en was lief voor Standard. Gavory maakte weliswaar verdiend gelijk.



Club pakt geen 18 op 18, maar springt dankzij het punt wel over Charleroi naar de voorlopige leidersplaats. De Zebra’s spelen morgenavond nog uit bij Genk. Standard is gedeeld derde. Een billijk gelijkspel heet dat dan, al kookten er aan beide zijden na affluiten potjes over.