LIVE: Tienkoppig KV Mechelen krijgt gelijkmaker om de oren

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KV Mechelen, Nikola Storm erin, Gustav Engvall eruit wissel Gustav Engvall Nikola Storm

74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door Evgeniy Makarenko van KV Kortrijk. 1, 2. goal KV Mechelen KV Kortrijk 76' 1 2

74' tweede helft, minuut 74. KVM kopje onder. De rode kaart duwt KVM nu helemaal kopje onder. Makarenko springt het hoogst en kopt de 1-2 voorbij Coucke. . KVM kopje onder De rode kaart duwt KVM nu helemaal kopje onder. Makarenko springt het hoogst en kopt de 1-2 voorbij Coucke.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KV Kortrijk, Yani van den Bossche erin, Eric Ocansey eruit wissel Eric Ocansey Yani van den Bossche

71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Gilles Dewaele van KV Kortrijk. 1, 1. goal KV Mechelen KV Kortrijk 76' 1 1

70' tweede helft, minuut 70. Daar is de gelijkmaker! Kortrijk komt langszij dankzij Jonckheere, die doelman Coucke geen schijn van kans laat. Erop en erover? . Daar is de gelijkmaker! Kortrijk komt langszij dankzij Jonckheere, die doelman Coucke geen schijn van kans laat. Erop en erover?

68' tweede helft, minuut 68. Wat kan Kortrijk nog? Ook met z'n tienen ondergaat Kortrijk het spel. De thuisploeg zoekt nog meer naar een tweede doelpunt. . Wat kan Kortrijk nog? Ook met z'n tienen ondergaat Kortrijk het spel. De thuisploeg zoekt nog meer naar een tweede doelpunt.

66' tweede helft, minuut 66. Geen strafschop! Mechelen probeert het nog eens op de counter. Schoofs gaat tegen de grond in de zestien, geen strafschop, oordeelt Visser (terecht). . Geen strafschop! Mechelen probeert het nog eens op de counter. Schoofs gaat tegen de grond in de zestien, geen strafschop, oordeelt Visser (terecht).

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KV Kortrijk, Jovan Stojanovic erin, Petar Golubovic eruit wissel Petar Golubovic Jovan Stojanovic

61' tweede helft, minuut 61. De KVM-fans laten duidelijk merken dat ze niet akkoord zijn met de rode kaart van Kabore. Kan de thuisploeg nog standhouden? . De KVM-fans laten duidelijk merken dat ze niet akkoord zijn met de rode kaart van Kabore. Kan de thuisploeg nog standhouden?

55' Tweede gele kaart voor Issa Kabore van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 55 Issa Kabore KV Mechelen

55' tweede helft, minuut 55. Rood Kabore! Wat een domper op de feestvreugde! Kabore krijgt zijn tweede gele kaart van de avond en mag gaan douchen. Extra domper: zijn eerste gele kaart was wel heel twijfelachtig. . Rood Kabore! Wat een domper op de feestvreugde! Kabore krijgt zijn tweede gele kaart van de avond en mag gaan douchen. Extra domper: zijn eerste gele kaart was wel heel twijfelachtig.

53' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 53 door Siemen Voet van KV Mechelen. 1, 0. goal KV Mechelen KV Kortrijk 76' 1 0

53' tweede helft, minuut 53. KVM op voorsprong! De verdiende voorsprong is een feit! Siemen Voet maakt bij zijn debuut voor KVM meteen een levensbelangrijk doelpunt! . KVM op voorsprong! De verdiende voorsprong is een feit! Siemen Voet maakt bij zijn debuut voor KVM meteen een levensbelangrijk doelpunt!

50' tweede helft, minuut 50. Kortrijk bibbert. Dat was even een heet standje voor de neus van Jakubech! Van Damme wil een verloren bal nog in doel duwen, maar botst op de Kortrijk-doelman. Die heeft verzorging nodig. . Kortrijk bibbert Dat was even een heet standje voor de neus van Jakubech! Van Damme wil een verloren bal nog in doel duwen, maar botst op de Kortrijk-doelman. Die heeft verzorging nodig.

48' tweede helft, minuut 48. Hairemans mist zijn schot. Hairemans krijgt dé kans om eens goed aan te leggen, maar hij mist de een voorzet volledig met z'n linker. . Hairemans mist zijn schot Hairemans krijgt dé kans om eens goed aan te leggen, maar hij mist de een voorzet volledig met z'n linker.

5.160 toeschouwers Achter de Kazarne vandaag. tweede helft, minuut 48. 5.160 toeschouwers Achter de Kazarne vandaag

46' tweede helft, minuut 46. De thuisploeg heeft alweer kruit in de benen zitten, want het levert al meteen twee schoten af op doel, in anderhalve minuut. Nu nog wat meer kracht! . De thuisploeg heeft alweer kruit in de benen zitten, want het levert al meteen twee schoten af op doel, in anderhalve minuut. Nu nog wat meer kracht!

46' tweede helft, minuut 46. START 2E HELFT. We voetballen weer, en dat doen we nog steeds zonder Steven Defour. Het is afwachten wanneer hij zijn comeback bij geel-rood zal maken. . START 2E HELFT We voetballen weer, en dat doen we nog steeds zonder Steven Defour. Het is afwachten wanneer hij zijn comeback bij geel-rood zal maken.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft, minuut 46. RUST. Rusten doen we met een 0-0-gelijkspel. Mechelen oogde het gevaarlijkst, Kortrijk verdedigde puik en wachtte de ideale momenten af om te counteren. Voorlopig beiden zonder succes. . RUST Rusten doen we met een 0-0-gelijkspel. Mechelen oogde het gevaarlijkst, Kortrijk verdedigde puik en wachtte de ideale momenten af om te counteren. Voorlopig beiden zonder succes.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Coucke paraat! Kortrijk loert op de counter en prikt nog eens scherp tegen! Het is Dewaele die Coucke aan het werk zet. Een hoekschop is het hoogst haalbare. . Coucke paraat! Kortrijk loert op de counter en prikt nog eens scherp tegen! Het is Dewaele die Coucke aan het werk zet. Een hoekschop is het hoogst haalbare.

42' eerste helft, minuut 42. Stug Kortrijk. KVM blijft het proberen, maar stuit telkens op een stugge Kortrijk-verdediging. Krijgen we nog een doelpunt voor rust? . Stug Kortrijk KVM blijft het proberen, maar stuit telkens op een stugge Kortrijk-verdediging. Krijgen we nog een doelpunt voor rust?

35' Gele kaart voor Issa Kabore van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 35 Issa Kabore KV Mechelen

35' eerste helft, minuut 35. Geel voor Kabore. Scheidsrechter Visser trekt de gele kaart voor Kabore na een tackle op Ocansey, al lijkt de KVM-speler wel de bal te spelen. . Geel voor Kabore Scheidsrechter Visser trekt de gele kaart voor Kabore na een tackle op Ocansey, al lijkt de KVM-speler wel de bal te spelen.

33' eerste helft, minuut 33. Defour warmt op. Naast het veld zien we Steven Defour rustig opwarmen. Krijgt hij na de rust meteen zijn kans? . Defour warmt op Naast het veld zien we Steven Defour rustig opwarmen. Krijgt hij na de rust meteen zijn kans?

31' eerste helft, minuut 31. KVM blijft met voorzetten strooien in de Kortrijkse zestien, maar niemand staat paraat om er iets mee aan te vangen. . KVM blijft met voorzetten strooien in de Kortrijkse zestien, maar niemand staat paraat om er iets mee aan te vangen.

28' eerste helft, minuut 28. Een vlijmscherpe counter van Kortrijk wordt maar net ontmanteld door Vanlerberghe. Doelman Coucke raapt de bal op en zorgt weer voor rust. . Een vlijmscherpe counter van Kortrijk wordt maar net ontmanteld door Vanlerberghe. Doelman Coucke raapt de bal op en zorgt weer voor rust.

23' eerste helft, minuut 23. Fluks KVM. De betere ploeg op het veld vanavond is voorlopig de thuisploeg. Kortrijk dringt bij momenten even aan, de beste kansen zijn wel voor KVM. . Fluks KVM De betere ploeg op het veld vanavond is voorlopig de thuisploeg. Kortrijk dringt bij momenten even aan, de beste kansen zijn wel voor KVM.

20' eerste helft, minuut 20. Van Damme kopt naast! Daar komt Kortrijk wel heel goed weg! Een vrije trap vindt de bol van Van Damme, die helemaal alleen staat, maar het doelkader niet weet te vinden. Jakubech stond aan de grond genageld. . Van Damme kopt naast! Daar komt Kortrijk wel heel goed weg! Een vrije trap vindt de bol van Van Damme, die helemaal alleen staat, maar het doelkader niet weet te vinden. Jakubech stond aan de grond genageld.

19' eerste helft, minuut 19. Engvall krijgt ongelukkig een Kortrijk-schoen op z'n been en blijft even liggen. . Engvall krijgt ongelukkig een Kortrijk-schoen op z'n been en blijft even liggen.

18' eerste helft, minuut 18. Mondmaskerplicht. De stadionomroeper maant de aanwezige fans Achter de Kazerne nog eens aan hun mondmaskers op te zetten. . Mondmaskerplicht De stadionomroeper maant de aanwezige fans Achter de Kazerne nog eens aan hun mondmaskers op te zetten.

16' eerste helft, minuut 16. Ook Schoofs probeert het eens. Zijn pegel strandt op de handschoen van Jakubech. Aan de overkant dwarrelt een poging van Derijck maar net naast! . Ook Schoofs probeert het eens. Zijn pegel strandt op de handschoen van Jakubech. Aan de overkant dwarrelt een poging van Derijck maar net naast!

13' eerste helft, minuut 13. Mechelen drukt door. Kabore gaat zowaar op wandel in de Kortrijkse zestien en wil voorzetten, of was het een bedoeld schot? In ieder geval is Jakubech er goed bij. . Mechelen drukt door Kabore gaat zowaar op wandel in de Kortrijkse zestien en wil voorzetten, of was het een bedoeld schot? In ieder geval is Jakubech er goed bij.

11' eerste helft, minuut 11. We zien een potig wedstrijdbegin. Beide ploegen willen ten aanval trekken en zetten hoog druk. Togui laat zijn teen even hangen en krijgt de fout tegen. . We zien een potig wedstrijdbegin. Beide ploegen willen ten aanval trekken en zetten hoog druk. Togui laat zijn teen even hangen en krijgt de fout tegen.

5' eerste helft, minuut 5. Kortrijk laat ook van zich horen. Een ingestudeerd nummertje op een hoekschop eindigt in een schot dat een meter of twee naast doel verdwijnt. . Kortrijk laat ook van zich horen. Een ingestudeerd nummertje op een hoekschop eindigt in een schot dat een meter of twee naast doel verdwijnt.

4' eerste helft, minuut 4. Daar zat meer in! Togui wordt eenzaam en alleen richting doelman Jakubech gelanceerd, maar heeft te veel tijd nodig. Hij kapt zijn mannetje nog uit en besluit vervolgens in de handen van de doelman. . Daar zat meer in! Togui wordt eenzaam en alleen richting doelman Jakubech gelanceerd, maar heeft te veel tijd nodig. Hij kapt zijn mannetje nog uit en besluit vervolgens in de handen van de doelman.

2' eerste helft, minuut 2. KVM start gretig en komt al een eerste keer dichtbij de openingsgoal. Togui kan een voorzet net niet goed raken, een hoekschop puurt hij er wel nog uit. . KVM start gretig en komt al een eerste keer dichtbij de openingsgoal. Togui kan een voorzet net niet goed raken, een hoekschop puurt hij er wel nog uit.

1' eerste helft, minuut 1. START! De bal rolt Achter de Kazerne. KV Mechelen, met Steven Defour op de bank, zoekt broodnodige punten tegen KV Kortrijk. Wie schiet het hevigst uit de startblokken? . START! De bal rolt Achter de Kazerne. KV Mechelen, met Steven Defour op de bank, zoekt broodnodige punten tegen KV Kortrijk. Wie schiet het hevigst uit de startblokken?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:14 vooraf, 18 uur 14. De scheidsrechter voor vanavond in het AFAS Stadion is Lawrence Visser. . De scheidsrechter voor vanavond in het AFAS Stadion is Lawrence Visser.

17:39 vooraf, 17 uur 39. Plekje op de bank voor Defour. Nieuwkomer Steven Defour moet het tegen Kortrijk nog doen met een stek op de bank. Het wordt dus uitkijken naar een invalbeurt van de ex-Antwerp-speler. Achterin komt debutant Siemen Voet Bushiri (coronabesmetting) vervangen. Heel wat aanvallende kracht voorin bij KVM. Met Hairemans, Engvall, Mrabti én Togui heeft de thuisploeg meer dan voldoende kracht in huis. Bij KV Kortrijk vinden we Mboyo terug diep in de spits. Van der Bruggen werd dan weer naar de bank verwezen. Coach Verhaeghe kiest voor een weinig verrassende basiself. . Plekje op de bank voor Defour Nieuwkomer Steven Defour moet het tegen Kortrijk nog doen met een stek op de bank. Het wordt dus uitkijken naar een invalbeurt van de ex-Antwerp-speler.

Achterin komt debutant Siemen Voet Bushiri (coronabesmetting) vervangen. Heel wat aanvallende kracht voorin bij KVM. Met Hairemans, Engvall, Mrabti én Togui heeft de thuisploeg meer dan voldoende kracht in huis.

Bij KV Kortrijk vinden we Mboyo terug diep in de spits. Van der Bruggen werd dan weer naar de bank verwezen. Coach Verhaeghe kiest voor een weinig verrassende basiself.

17:30 vooraf, 17 uur 30. Meteen aan de aftrap? Steven Defour keerde deze week (officieel) terug naar het oude nest Achter de Kazerne. De voormalige Rode Duivel trainde al een tijdje mee met de spelersgroep en zit ook meteen in de kern tegen Kortrijk. Of hij ook zal spelen, is nog de vraag. . Meteen aan de aftrap? Steven Defour keerde deze week (officieel) terug naar het oude nest Achter de Kazerne. De voormalige Rode Duivel trainde al een tijdje mee met de spelersgroep en zit ook meteen in de kern tegen Kortrijk. Of hij ook zal spelen, is nog de vraag.

17:30 vooraf, 17 uur 30. Jupiler Pro League De rentree is een feit: Steven Defour tekent bij KV Mechelen

17:28 vooraf, 17 uur 28. Geen Vranckx en Bushiri. Toptalent Aster Vranckx zit niet in de Mechelse kern, hij sukkelt nog met een blessure aan de adductoren. Ook verdediger Bushiri is er niet bij. Hij testte eerder deze week positief op corona. . Geen Vranckx en Bushiri Toptalent Aster Vranckx zit niet in de Mechelse kern, hij sukkelt nog met een blessure aan de adductoren. Ook verdediger Bushiri is er niet bij. Hij testte eerder deze week positief op corona.

17:21 vooraf, 17 uur 21. Punten nodig! KV Kortijk doet het wel iets beter dan KV Mechelen. Met 11 punten uit acht wedstrijden telt het een voorsprong van 4 punten op de tegenstander van vandaag. Vorige speeldag ging KVM nog pijnlijk de boot in tegen Antwerp. KV Kortrijk hield het op een scoreloos gelijkspel tegen STVV. Beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken, al zou een nederlaag voor de thuisploeg net wat harder aankomen vandaag. . Punten nodig! KV Kortijk doet het wel iets beter dan KV Mechelen. Met 11 punten uit acht wedstrijden telt het een voorsprong van 4 punten op de tegenstander van vandaag.

Vorige speeldag ging KVM nog pijnlijk de boot in tegen Antwerp. KV Kortrijk hield het op een scoreloos gelijkspel tegen STVV. Beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken, al zou een nederlaag voor de thuisploeg net wat harder aankomen vandaag.

17:20 - Vooraf Vooraf, 17 uur 20

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Issa Kabore, Siemen Voet, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Geoffry Hairemans, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Gustav Engvall, Williams Togui Mel, Kerim Mrabti Opstelling KV Mechelen Kerim Mrabti, Williams Togui Mel, Gustav Engvall, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Lucas Bijker, Jordi Vanlerberghe, Siemen Voet, Issa Kabore, Gaëtan Coucke

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Kristof D'Haene, Gilles Dewaele, Evgeniy Makarenko, Julien De Sart, Michiel Jonckheere, Eric Ocansey, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Eric Ocansey, Michiel Jonckheere, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Gilles Dewaele, Kristof D'Haene, Trent Sainsbury, Timothy Derijck, Petar Golubovic, Adam Jakubech