Ontketend Cercle Brugge duwt AA Gent weer bruusk kopje-onder

Cercle Brugge – KAA Gent in een notendop:

Cercle is de betere van Gent in aangename eerste helft

Gent-coach Wim De Decker kon door een twijfelachtige coronatest na interlandverplichtingen niet op zijn Kameroense bonk Ngadeu rekenen achterin. Hanche-Olsen mocht zijn debuut maken en liet zich meteen opmerken, al was het eerste wapenfeit van de opener van speeldag 9 wel voor Cercle. Hazard koos na een leuke aanval voor Kanouté en die liet Bolat geen kans met een geplaatst schot.



Cercle was de betere ploeg in de openingsminuten, maar na tien minuten spelen plaatsten de bezoekers hun voet naast die van de vereniging. Op het kwartier kreeg de thuisploeg een hoekschop van de Buffalo’s niet volledig weggewerkt. Jaremtsjoek week uit naar de flank en schilderde met een inswinger de bal op het hoofd van Hanche-Olsen, die in zijn eerste match voor Gent meteen zijn rekening opende.



Een kansrijke eerste helft leverde op het halfuur nog een derde doelpunt op. Plastoen ging achterin nog maar eens in de fout toen hij Vitinho haakte in de eigen zestien. Bolat dook nog wel naar de juiste hoek op de inzet van Hotic, maar diens strafschop paste perfect in het hoekje. Cercle trok met een verdiende 2-1-voorsprong naar de kleedkamers na een aangename eerste helft.