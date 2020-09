Leko wil geen nieuw puntenverlies: "8 op 18 niet de start die we voor ogen hadden"

Ivan Leko wil vanavond absoluut nieuw puntenverlies vermijden om in de buurt van de top vier te blijven. "We willen ons niet nog een keer laten verrassen, want dat deed Eupen."





"We speelden vorige week ons slechtste uur van het seizoen. Dat we daarna nog drie keer (één doelpunt werd afgekeurd, red) konden maken, geeft wel vertrouwen. Maar we zijn nog een jong team dat groeiende is."





"8 op 18 is niet de start die we voor ogen hadden, maar ik vind dat we wel wat punten meer verdienden. Over die vijf punten die we - deels door decompressie na de bekerwinst - weggooiden (tegen Moeskroen en Cercle Brugge, red.), gaan we wellicht nog een heel seizoen praten."