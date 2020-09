LIVE: Onuachu veegt vroege treffer van McGeehan uit

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Na een vermakelijke eerste helft gaan Genk en Oostende rusten met een 1-1-stand. McGeehan trof al na amper 3 minuten raak voor KVO, maar Onuachu zette 5 minuten later al orde op zaken. . Rust Na een vermakelijke eerste helft gaan Genk en Oostende rusten met een 1-1-stand. McGeehan trof al na amper 3 minuten raak voor KVO, maar Onuachu zette 5 minuten later al orde op zaken.

45' Gele kaart voor Makhtar Gueye van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 45 Makhtar Gueye KV Oostende

44' eerste helft, minuut 44. Na McGeehan loopt ook Gueye tegen een gele kaart aan. Zijn 5e al dit seizoen in amper 7 wedstrijden en daardoor is hij geschorst voor de komende wedstrijd tegen Moeskroen. . Na McGeehan loopt ook Gueye tegen een gele kaart aan. Zijn 5e al dit seizoen in amper 7 wedstrijden en daardoor is hij geschorst voor de komende wedstrijd tegen Moeskroen.



43' eerste helft, minuut 43. Een afzwaaier van Hjulsager tekent een mindere periode in deze eerste helft. Zitten de ploegen met hun gedachten al bij de rust? . Een afzwaaier van Hjulsager tekent een mindere periode in deze eerste helft. Zitten de ploegen met hun gedachten al bij de rust?

40' Gele kaart voor Cameron McGeehan van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 40 Cameron McGeehan KV Oostende

40' eerste helft, minuut 40. Na een doelpunt heeft McGeehan nu ook een gele kaart achter zijn naam. Terecht, want zijn tackle op Hrosovsky was onbesuisd. . Na een doelpunt heeft McGeehan nu ook een gele kaart achter zijn naam. Terecht, want zijn tackle op Hrosovsky was onbesuisd.

38' eerste helft, minuut 38. Ook Hjulsager waagt zijn kans met een verre knal. Vandevoordt heeft er geen problemen mee. De knal tegen zijn hoofd heeft duidelijk geen sporen nagelaten. . Ook Hjulsager waagt zijn kans met een verre knal. Vandevoordt heeft er geen problemen mee. De knal tegen zijn hoofd heeft duidelijk geen sporen nagelaten.

37' eerste helft, minuut 37.

37' eerste helft, minuut 37. Ito pakt uit het niks uit met een bijzonder fraai afstandsschot. Hubert is verslagen, maar de bal gaat ook een metertje naast. . Ito pakt uit het niks uit met een bijzonder fraai afstandsschot. Hubert is verslagen, maar de bal gaat ook een metertje naast.

35' eerste helft, minuut 35. Vandevoordt had even verzorging nodig, maar is weer klaar voor de strijd. . Vandevoordt had even verzorging nodig, maar is weer klaar voor de strijd.

33' eerste helft, minuut 33. Sakala vergeet de kers op de taart. Daar is Oostende nog eens en het is een kans die kan tellen. Sakala zet Lucumi aan de zijlijn in de wind met een knappe beweging en stormt alleen op doel af. De 1-2 lijkt in de maak, maar Sakala besluit van dichtbij hard op het hoofd van Vandevoordt. Die moet toch even bekomen. . Sakala vergeet de kers op de taart Daar is Oostende nog eens en het is een kans die kan tellen. Sakala zet Lucumi aan de zijlijn in de wind met een knappe beweging en stormt alleen op doel af. De 1-2 lijkt in de maak, maar Sakala besluit van dichtbij hard op het hoofd van Vandevoordt. Die moet toch even bekomen.

31' eerste helft, minuut 31. We zijn een halfuur ver in een best onderhoudende wedstrijd. Genk toont de meeste drang naar voren, maar Oostende houdt goed stand. Het is een wedstrijd die nog alle kanten op kan. . We zijn een halfuur ver in een best onderhoudende wedstrijd. Genk toont de meeste drang naar voren, maar Oostende houdt goed stand. Het is een wedstrijd die nog alle kanten op kan.

30' eerste helft, minuut 30. Geen tweede treffer voor Onuachu. Maehle en Onuachu, het blijft een gevaarlijke combinatie bij Genk. De Deen slingert de bal weer goed voor doel, maar dit keer raakt Onuachu niet voorbij Hubert. . Geen tweede treffer voor Onuachu Maehle en Onuachu, het blijft een gevaarlijke combinatie bij Genk. De Deen slingert de bal weer goed voor doel, maar dit keer raakt Onuachu niet voorbij Hubert.

29' eerste helft, minuut 29. Vandendriessche gooit nog eens een bal in de Genkse zestien, maar Vandevoordt heerst in het luchtruim. De doelman ging niet vrijuit bij de openingstreffer, maar liet zich sindsdien op geen foutje meer betrappen. . Vandendriessche gooit nog eens een bal in de Genkse zestien, maar Vandevoordt heerst in het luchtruim. De doelman ging niet vrijuit bij de openingstreffer, maar liet zich sindsdien op geen foutje meer betrappen.

26' eerste helft, minuut 26. Hrosovsky speelt de bal slecht achteruit en speelt zo met vuur, want bij Oostende liggen de spitsen op de loer. Gelukkig voor Genk is Vandevoordt bij de pinken. Hij komt ver uit en werkt de bal tijdig weg. . Hrosovsky speelt de bal slecht achteruit en speelt zo met vuur, want bij Oostende liggen de spitsen op de loer. Gelukkig voor Genk is Vandevoordt bij de pinken. Hij komt ver uit en werkt de bal tijdig weg.

24' eerste helft, minuut 24.

20' eerste helft, minuut 20. Het kan niet altijd raak zijn bij Onuachu, maar dit was ondermaats van de spits. Op aangeven van Ito pakt hij uit met een wel bijzonder slappe kopbal. Hubert kan de bal simpel oprapen. . Het kan niet altijd raak zijn bij Onuachu, maar dit was ondermaats van de spits. Op aangeven van Ito pakt hij uit met een wel bijzonder slappe kopbal. Hubert kan de bal simpel oprapen.

16' eerste helft, minuut 16. Genk is baas. De vroege tegentreffer was een opdoffer voor Genk, maar de thuisploeg heeft zich prima herpakt. Oostende moet de wedstrijd ondergaan. . Genk is baas De vroege tegentreffer was een opdoffer voor Genk, maar de thuisploeg heeft zich prima herpakt. Oostende moet de wedstrijd ondergaan.

14' eerste helft, minuut 14. Hubert voorkomt 2-1. Genk voert de druk op en het is alle hens aan dek bij KVO. Toma kan van dichtbij uithalen, maar besluit pal op Hubert. . Hubert voorkomt 2-1 Genk voert de druk op en het is alle hens aan dek bij KVO. Toma kan van dichtbij uithalen, maar besluit pal op Hubert.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9.

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 1. goal KRC Genk KV Oostende rust 1 1

8' eerste helft, minuut 8. Onuachu doet het weer voor Genk! Genk stelt meteen orde op zaken. Amper 5 minuten na de openingsgoal hangen de bordjes weer gelijk. Maehle zet Ndicka makkelijk in de wind en vindt het hoofd van Onuachu. Die laat Hubert kansloos achter met een knappe kopbal. . Onuachu doet het weer voor Genk! Genk stelt meteen orde op zaken. Amper 5 minuten na de openingsgoal hangen de bordjes weer gelijk. Maehle zet Ndicka makkelijk in de wind en vindt het hoofd van Onuachu. Die laat Hubert kansloos achter met een knappe kopbal.

6' eerste helft, minuut 6. Alerte Vandevoordt. Geen rustig wedstrijdbegin voor Vandevoordt. Uronen brengt de doelman bijna in de problemen met een onhandige terugspeelbal, maar Vandevoordt is net iets sneller dan Gueye. . Alerte Vandevoordt Geen rustig wedstrijdbegin voor Vandevoordt. Uronen brengt de doelman bijna in de problemen met een onhandige terugspeelbal, maar Vandevoordt is net iets sneller dan Gueye.

3' eerste helft, minuut 3.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Cameron McGeehan van KV Oostende. 0, 1. goal KRC Genk KV Oostende rust 0 1

3' eerste helft, minuut 3. McGeehan bezorgt Genk vroege domper. Geen droomstart voor Thorup bij Genk. Vandevoordt werkt een schot van Hjulsager slecht weg in de voeten van McGeehan en die maakt er van dichtbij 0-1 van. . McGeehan bezorgt Genk vroege domper Geen droomstart voor Thorup bij Genk. Vandevoordt werkt een schot van Hjulsager slecht weg in de voeten van McGeehan en die maakt er van dichtbij 0-1 van.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. KV Oostende heeft de laatste wedstrijd van de 7e speeldag op gang getrapt. Kan de kustploeg iets rapen in Genk? . Aftrap KV Oostende heeft de laatste wedstrijd van de 7e speeldag op gang getrapt. Kan de kustploeg iets rapen in Genk?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:41 vooraf, 20 uur 41. Genk heeft een nieuwe trainer en dus een nieuwe filosofie. We zullen moeten afwachten hoe ze zullen spelen. Maar wij gaan gewoon van ons eigen spel uit. Alexander Blessin. Genk heeft een nieuwe trainer en dus een nieuwe filosofie. We zullen moeten afwachten hoe ze zullen spelen. Maar wij gaan gewoon van ons eigen spel uit. Alexander Blessin

20:35 vooraf, 20 uur 35. Opvallend: Thorup debuteert 2e keer tegen Oostende. Twee jaar geleden debuteerde Jess Thorup bij AA Gent ook al tegen KV Oostende. Toen werd het een droomstart voor de Deen met een 0-4-overwinning. . Opvallend: Thorup debuteert 2e keer tegen Oostende Twee jaar geleden debuteerde Jess Thorup bij AA Gent ook al tegen KV Oostende. Toen werd het een droomstart voor de Deen met een 0-4-overwinning.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Ik had het niet verwacht, maar ik ben heel blij dat ik zo snel terug ben. Ik kijk uit naar dit nieuwe project bij Genk, ik hoop dat ik de club weer op het hoogste niveau kan brengen. . Jess Thorup. Ik had het niet verwacht, maar ik ben heel blij dat ik zo snel terug ben. Ik kijk uit naar dit nieuwe project bij Genk, ik hoop dat ik de club weer op het hoogste niveau kan brengen. Jess Thorup

20:28 vooraf, 20 uur 28. Zet Genk zegereeks tegen Oostende voort? Vorig seizoen trok Racing Genk tweemaal aan het langste eind tegen Oostende. Thuis won het met 3-1, aan de kust werd het 2-4. Voor Genk was het al de 5e overwinning op rij tegen de kustploeg. Wordt het vanavond nummer 6? . Zet Genk zegereeks tegen Oostende voort? Vorig seizoen trok Racing Genk tweemaal aan het langste eind tegen Oostende. Thuis won het met 3-1, aan de kust werd het 2-4. Voor Genk was het al de 5e overwinning op rij tegen de kustploeg. Wordt het vanavond nummer 6?

20:20 vooraf, 20 uur 20. 8 op 18 voor Genk en KVO. Racing staat na 6 speeldagen pas 11e met 8 punten. Dat zijn er evenveel als KV Oostende dat dankzij een beter doelsaldo wel één plaatsje beter doet in de stand. . 8 op 18 voor Genk en KVO Racing staat na 6 speeldagen pas 11e met 8 punten. Dat zijn er evenveel als KV Oostende dat dankzij een beter doelsaldo wel één plaatsje beter doet in de stand.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Gaat Thorup door op elan van Olivieri? Racing Genk nam vorige week afscheid van trainer Hannes Wolf. Domenico Olivieri nam daarom de honneurs waar in de thuismatch tegen KV Mechelen en dat leverde meteen een 3-1-overwinning op, de eerste driepunter sinds de openingsspeeldag. . Gaat Thorup door op elan van Olivieri? Racing Genk nam vorige week afscheid van trainer Hannes Wolf. Domenico Olivieri nam daarom de honneurs waar in de thuismatch tegen KV Mechelen en dat leverde meteen een 3-1-overwinning op, de eerste driepunter sinds de openingsspeeldag.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Bij KV Oostende ontbreekt de geblesseerde D'Haese en ook Hendry is niet topfit. De Schot zit wel op de bank. McGeehan en Ndicka komen daardoor in de basiself. . Bij KV Oostende ontbreekt de geblesseerde D'Haese en ook Hendry is niet topfit. De Schot zit wel op de bank. McGeehan en Ndicka komen daardoor in de basiself.

20:00 vooraf, 20 uur . Thorup voert meteen drie wissels door. Thorup drukt al meteen zijn stempel op de Genkse ploeg. In doel krijgt Vandevoordt de voorkeur op Vukovic en ook Uronen en Cuesta verschijnen aan de aftrap. Arteaga en Munoz moeten daarom vrede nemen met een plaats op de bank. . Thorup voert meteen drie wissels door Thorup drukt al meteen zijn stempel op de Genkse ploeg. In doel krijgt Vandevoordt de voorkeur op Vukovic en ook Uronen en Cuesta verschijnen aan de aftrap. Arteaga en Munoz moeten daarom vrede nemen met een plaats op de bank.

19:59 vooraf, 19 uur 59. Vuurdoop voor Jess Thorup. Jess Thorup staat vanavond voor zijn vuurdoop als trainer van Racing Genk. Eerste opdracht: de 3 punten thuishouden tegen KV Oostende. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. . Vuurdoop voor Jess Thorup Jess Thorup staat vanavond voor zijn vuurdoop als trainer van Racing Genk. Eerste opdracht: de 3 punten thuishouden tegen KV Oostende. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

19:59 - Vooraf Vooraf, 19 uur 59

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Patrik Hrošovský, Luca Oyen, Bastien Toma, Kristian Thorstvedt, Junya Ito, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Paul Onuachu, Junya Ito, Kristian Thorstvedt, Bastien Toma, Luca Oyen, Patrik Hrošovský, Jere Uronen, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Maarten Vandevoordt

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Arthur Theate, Théo Ndicka Matam, Maxime D'Arpino, Cameron McGeehan, Kevin Vandendriessche, Makhtar Gueye, Fashion Sakala, Andrew Hjulsager Opstelling KV Oostende Andrew Hjulsager, Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Kevin Vandendriessche, Cameron McGeehan, Maxime D'Arpino, Théo Ndicka Matam, Arthur Theate, Anton Tanghe, Jelle Bataille, Guillaume Hubert