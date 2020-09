OHL smeert 10-koppig Standard eerste nederlaag van het seizoen aan

Marc Brys houdt de voetjes op de grond na twee zeges op rij. "Uiteraard zijn we tevreden, maar we hebben nog werk", zegt de coach van OHL. "We kunnen nog niet zeggen dat alles goed is."

"Maar het was een verdiende overwinning: we waren gretig en hebben ons goed in de wedstrijd gebokst na een moeilijk begin. Ook tegen Charleroi werden we in het begin wat overdonderd, maar mijn spelers hebben daar duidelijk lessen uit getrokken."