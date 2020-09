KV Kortrijk rukt op naar de derde plaats na eerste thuiszege van het seizoen

KV Kortrijk - Moeskroen kort samengevat:

Rode kaart Onana geeft KVK een boost

Voor het eerst liep het Guldensporenstadion deels vol dit seizoen. De bijna 3.000 fans maakten er een groot feest van in Kortrijk, maar op het veld was dat minder het geval.

De hoofdrol in de eerste helft was voor Moeskroen-middenvelder Onana. Hij miste eerst van dichtbij een bijna niet te missen kans, waarna hij niet veel later tegen rood aanliep na een smerig foutje op Mboyo, al dan niet met opzet. Scheidsrechter Van Damme trok in eerste instantie geel, maar veranderde van gedacht na het zien van de beelden.

Moeskroen haalde met z'n tienen nog de rust, maar daarna ging het bergaf. Een kwartier hielden de bezoekers stand en dan was het voorbij. Mboyo opende de score na geklungel van Agouzoul, drie minuten later verdubbelde Dewaele met zijn kale knikker na een snelle counter.

Geen twee zonder drie. Ocansey werkte van dichtbij af vanuit buitenspel. Van Damme keurde het doelpunt af, maar na het zien van de beelden bleek dat de bal van een Moeskroen-verdediger kwam.

De bezoekers hadden geen reactie meer in huis en na de tweede gele kaart voor Hocko was hun wedstrijd echt wel voorbij.

Drie punten erbij voor KVK, dat voor het eerst wint in eigen huis dit seizoen en daardoor oprukt naar de derde plaats. Moeskroen blijft laatste met amper twee punten.