Oostende sprokkelt eerste puntje, maar baalt na gemiste penalty tegen Sint-Truiden

90+1' tweede helft, minuut 91. Einde. We sluiten deze match af zonder doelpunten en winnaar. Vooral KVO zal balen: toen het nog een mannetje meer had liet het een strafschop liggen. . Einde We sluiten deze match af zonder doelpunten en winnaar. Vooral KVO zal balen: toen het nog een mannetje meer had liet het een strafschop liggen.

90' Toegevoegde tijd. We krijgen nog 3 minuten extra tijd. Het is nu of nooit voor beide teams. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd We krijgen nog 3 minuten extra tijd. Het is nu of nooit voor beide teams.

87' tweede helft, minuut 87. Het is toch vooral Oostende dat nog op zoek gaat naar de volle buit. STVV ligt op de loer. . Het is toch vooral Oostende dat nog op zoek gaat naar de volle buit. STVV ligt op de loer.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij STVV, Tatsuya Ito erin, Facundo Colidio eruit wissel Facundo Colidio Tatsuya Ito

83' Gele kaart voor Anton Tanghe van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 83 Anton Tanghe KV Oostende

82' tweede helft, minuut 82. Met z'n tienen hinkt Oostende nu natuurlijk op twee gedachten. Dit punt wil het zeker niet uit handen geven, maar globaal bekeken kan het hier ook niet tevreden mee zijn. Met welke instelling maken ze de wedstrijd vol? . Met z'n tienen hinkt Oostende nu natuurlijk op twee gedachten. Dit punt wil het zeker niet uit handen geven, maar globaal bekeken kan het hier ook niet tevreden mee zijn. Met welke instelling maken ze de wedstrijd vol?

80' tweede helft, minuut 80. Nog 10 minuten en uiteraard een portie extra tijd. Om het volgende cliché nog eens boven te halen: wie scoort, wint. . Nog 10 minuten en uiteraard een portie extra tijd. Om het volgende cliché nog eens boven te halen: wie scoort, wint.

77' Gele kaart voor Makhtar Gueye van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 77 Makhtar Gueye KV Oostende

76' Tweede gele kaart voor Jelle Bataille van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 76 Jelle Bataille KV Oostende

75' tweede helft, minuut 75. Ook Oostende staat met z'n tienen. STVV-spits Suzuki laat zijn armen al een hele match gretig wapperen. Bataille trapt in de val en schrikt zich een hoedje als hij voor de tweede keer geel krijgt. Een strenge beslissing. . Ook Oostende staat met z'n tienen STVV-spits Suzuki laat zijn armen al een hele match gretig wapperen. Bataille trapt in de val en schrikt zich een hoedje als hij voor de tweede keer geel krijgt. Een strenge beslissing.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij STVV, Jhonny Lucas erin, Santiago Colombatto eruit wissel Santiago Colombatto Jhonny Lucas

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KV Oostende, Théo Ndicka Matam erin, Robbie D'Haese eruit wissel Robbie D'Haese Théo Ndicka Matam

73' tweede helft, minuut 73. Oostende probeert het niet aan zijn hart te laten komen en blijft Sint-Truiden tegen de eigen zestien vastspijkeren. Maar het blijft bij kansjes. We wachten op die grote kans, al was er zonet natuurlijk die penalty. . Oostende probeert het niet aan zijn hart te laten komen en blijft Sint-Truiden tegen de eigen zestien vastspijkeren. Maar het blijft bij kansjes. We wachten op die grote kans, al was er zonet natuurlijk die penalty.

72' tweede helft, minuut 72. Als je met 0 op 6 mee de rij sluit, dan mag je zo'n kans vanaf de stip niet laten liggen. Hoe gaat Oostende om met deze kaakslag? . Als je met 0 op 6 mee de rij sluit, dan mag je zo'n kans vanaf de stip niet laten liggen. Hoe gaat Oostende om met deze kaakslag?

70' tweede helft, minuut 70. IJslandse elfmeter tegen de paal! Een zware overtreding was het zeker niet, maar Janssens kwam te laat en dan kunnen we wel begrijpen dat de bal op de stip wordt gelegd. Skulason stuurt Steppe de verkeerde kant op, maar trapt tegen de binnenkant van de paal. De bal schiet daarna weg van alles en iedereen... . IJslandse elfmeter tegen de paal! Een zware overtreding was het zeker niet, maar Janssens kwam te laat en dan kunnen we wel begrijpen dat de bal op de stip wordt gelegd. Skulason stuurt Steppe de verkeerde kant op, maar trapt tegen de binnenkant van de paal. De bal schiet daarna weg van alles en iedereen...

69' Strafschop! Scheidsrechter Geldhof gaat de beelden toch eens bestuderen. Het contact leek er na doorglijden te komen, maar de ref ziet dat Janssens te laat komt: penalty! . tweede helft, minuut 69. Strafschop! Scheidsrechter Geldhof gaat de beelden toch eens bestuderen. Het contact leek er na doorglijden te komen, maar de ref ziet dat Janssens te laat komt: penalty!

67' tweede helft, minuut 67. Skulason slalomt door de Truiense defensie en komt dan Durkin tegen. De IJslander verbijt de pijn na de botsing, die zonder opzet gebeurde. . Skulason slalomt door de Truiense defensie en komt dan Durkin tegen. De IJslander verbijt de pijn na de botsing, die zonder opzet gebeurde.

66' tweede helft, minuut 66. De snelheid van Sakala is een wapen, maar zijn balbehandeling hapert te vaak. Janssens kan daardoor zijn achterstand in het sprintduel nog uitwissen. . De snelheid van Sakala is een wapen, maar zijn balbehandeling hapert te vaak. Janssens kan daardoor zijn achterstand in het sprintduel nog uitwissen.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Oostende, Cameron McGeehan erin, Maxime D'Arpino eruit wissel Maxime D'Arpino Cameron McGeehan

63' tweede helft, minuut 63. We zien wat meer tafeltennis, want Oostende kan het eenrichtingsverkeer niet aanhouden. Er moet stilaan toch wat meer ruimte komen. Wie profiteert? . We zien wat meer tafeltennis, want Oostende kan het eenrichtingsverkeer niet aanhouden. Er moet stilaan toch wat meer ruimte komen. Wie profiteert?

62' tweede helft, minuut 62.

59' Gele kaart voor Jelle Bataille van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 59 Jelle Bataille KV Oostende

59' tweede helft, minuut 59. De microfoon registreert veel geschreeuw. Colidio incasseert nu een stevige charge. Het karakter van deze wedstrijd blijft bitsig. . De microfoon registreert veel geschreeuw. Colidio incasseert nu een stevige charge. Het karakter van deze wedstrijd blijft bitsig.

57' tweede helft, minuut 57. Oostende dringt aan. Sakala springt in de nek van Janssens, maar ook hij krijgt zijn kopbal niet voldoende gedrukt. . Oostende dringt aan. Sakala springt in de nek van Janssens, maar ook hij krijgt zijn kopbal niet voldoende gedrukt.

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij KV Oostende, Makhtar Gueye erin, Indy Boonen eruit wissel Indy Boonen Makhtar Gueye

55' tweede helft, minuut 55. Prima kopkans. STVV komt goed weg op een West-Vlaamse corner. Theate duikt op voor de neus van Steppe, maar verkwanselt de kopkans. . Prima kopkans STVV komt goed weg op een West-Vlaamse corner. Theate duikt op voor de neus van Steppe, maar verkwanselt de kopkans.

54' tweede helft, minuut 54.

52' tweede helft, minuut 52. Suzuki zet zijn lichaam in het duel met Bataille en duikt na een een-tweetje de zestien in. Hubert heeft de combinatie goed gelezen en glijdt naar de bal. . Suzuki zet zijn lichaam in het duel met Bataille en duikt na een een-tweetje de zestien in. Hubert heeft de combinatie goed gelezen en glijdt naar de bal.

49' tweede helft, minuut 49. Met een mannetje meer op het veld probeert Oostende de match vast te grijpen. Maar in de zone van de waarheid ontbreekt het aan precisie. . Met een mannetje meer op het veld probeert Oostende de match vast te grijpen. Maar in de zone van de waarheid ontbreekt het aan precisie.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. We zijn klaar voor het tweede bedrijf. Lee wordt geslachtofferd na de rode kaart van zijn ploegmaat en is in de kleedkamer gebleven. . Aftrap We zijn klaar voor het tweede bedrijf. Lee wordt geslachtofferd na de rode kaart van zijn ploegmaat en is in de kleedkamer gebleven.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij STVV, Jonathan Buatu erin, Lee Seung-Woo eruit wissel Lee Seung-Woo Jonathan Buatu

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Einde van de eerste helft. STVV en KVO begonnen aardig, maar stapelden de fouten daarna op. De match werd virieler en dat resulteerde in een donkerrode kaart voor Teixeira. STVV staat dus met z'n tienen. . Rust Einde van de eerste helft. STVV en KVO begonnen aardig, maar stapelden de fouten daarna op. De match werd virieler en dat resulteerde in een donkerrode kaart voor Teixeira. STVV staat dus met z'n tienen.

45' Gele kaart voor Maxime D'Arpino van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 45 Maxime D'Arpino KV Oostende

44' eerste helft, minuut 44.

43' eerste helft, minuut 43. Er hangt plots elektriciteit in de lucht. KVO-coach Blessin snauwt de STVV-bank af. Daar krijgt ook iemand geel. . Er hangt plots elektriciteit in de lucht. KVO-coach Blessin snauwt de STVV-bank af. Daar krijgt ook iemand geel.

43' eerste helft, minuut 43. Teixeira van het veld! Net als vorige week moet STVV met z'n tienen voort. Sakala is veel sneller op de bal, Teixeira vliegt naar de KVO-spits en is veel te laat. Hij torpedeert de enkel en dan is alleen de rode kaart op zijn plaats. . Teixeira van het veld! Net als vorige week moet STVV met z'n tienen voort. Sakala is veel sneller op de bal, Teixeira vliegt naar de KVO-spits en is veel te laat. Hij torpedeert de enkel en dan is alleen de rode kaart op zijn plaats.

43' eerste helft, minuut 43.

42' Rode kaart voor Jorge Teixeira van STVV tijdens eerste helft, minuut 42 Jorge Teixeira STVV

41' eerste helft, minuut 41. Een inswinger van Skulason dwingt Steppe tot opperste concentratie. De doelman bewaart de rust op de corner, hoewel er een trosje spelers voor zijn neus staat te huppelen. . Een inswinger van Skulason dwingt Steppe tot opperste concentratie. De doelman bewaart de rust op de corner, hoewel er een trosje spelers voor zijn neus staat te huppelen.

38' eerste helft, minuut 38. Het spel is potiger geworden en dat komt de match niet meteen ten goede. STVV heeft het doel van Hubert al een tijdje niet meer gezien. We kijken naar veel duels op het middenveld. . Het spel is potiger geworden en dat komt de match niet meteen ten goede. STVV heeft het doel van Hubert al een tijdje niet meer gezien. We kijken naar veel duels op het middenveld.

35' eerste helft, minuut 35. Nog 10 minuten tot de pauze. De match begon veelbelovend, maar is - tussen de buiten door - flink verwaterd. . Nog 10 minuten tot de pauze. De match begon veelbelovend, maar is - tussen de buiten door - flink verwaterd.

33' Gele kaart voor Ari Skúlason van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 33 Ari Skúlason KV Oostende

33' eerste helft, minuut 33. Vanuit het niets gaan de poppen aan het dansen. Suzuki claimt dat hij een elleboog gekregen heeft van Skulason. De KVO-verdediger krijgt alleszins geel. Er was een lichte slaande beweging. . Vanuit het niets gaan de poppen aan het dansen. Suzuki claimt dat hij een elleboog gekregen heeft van Skulason. De KVO-verdediger krijgt alleszins geel. Er was een lichte slaande beweging.

30' eerste helft, minuut 30. Oostende is vooral gevaarlijk op stilstaande fases. Sakala baalt dat Vandendriessche hem niet bediend heeft. De middenvelder kopte meteen richting doel, maar mikte te hoog. . Oostende is vooral gevaarlijk op stilstaande fases. Sakala baalt dat Vandendriessche hem niet bediend heeft. De middenvelder kopte meteen richting doel, maar mikte te hoog.

28' eerste helft, minuut 28. In de gietende regen probeert STVV in deze fase van de wedstrijd het stokje weer over te nemen. De intenties zijn duidelijk, maar het spel van beide teams telt te veel slordigheden. Vooral het aantal kansen kan een groeischeut gebruiken. . In de gietende regen probeert STVV in deze fase van de wedstrijd het stokje weer over te nemen. De intenties zijn duidelijk, maar het spel van beide teams telt te veel slordigheden. Vooral het aantal kansen kan een groeischeut gebruiken.

24' eerste helft, minuut 24. D'Haese is technisch vaardig en kapt Janssens proper uit. Het vervolg van zijn actie is echter een opraper voor Steppe. . D'Haese is technisch vaardig en kapt Janssens proper uit. Het vervolg van zijn actie is echter een opraper voor Steppe.

23' Gele kaart voor Lee Seung-Woo van STVV tijdens eerste helft, minuut 23 Lee Seung-Woo STVV

22' eerste helft, minuut 22. Schwalbe van Lee? Lee heeft een dribbel in zijn rechter, maar ref Geldhof oordeelt dat de Zuid-Koreaan te gretig naar de grasmat duikt na een duel met Tanghe. Er valt wel iets voor te zeggen. De gezochte penalty brengt hem in het boekje van de ref. . Schwalbe van Lee? Lee heeft een dribbel in zijn rechter, maar ref Geldhof oordeelt dat de Zuid-Koreaan te gretig naar de grasmat duikt na een duel met Tanghe. Er valt wel iets voor te zeggen. De gezochte penalty brengt hem in het boekje van de ref.

22' eerste helft, minuut 22.

19' eerste helft, minuut 19. Sint-Truiden is de jongste minuten wat uit de match verdwenen. Oostende probeert over te nemen, maar maakt nog te vaak de verkeerde keuzes. . Sint-Truiden is de jongste minuten wat uit de match verdwenen. Oostende probeert over te nemen, maar maakt nog te vaak de verkeerde keuzes.

18' Gele kaart voor Andrew Hjulsager van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 18 Andrew Hjulsager KV Oostende

15' eerste helft, minuut 15. Als dit een bokskamp zou zijn, dan zou de jury het puntenvoordeel aan STVV schenken na een kwartiertje. Maar ook Oostende wil er met zijn aanvallende pressing duidelijk iets van maken. . Als dit een bokskamp zou zijn, dan zou de jury het puntenvoordeel aan STVV schenken na een kwartiertje. Maar ook Oostende wil er met zijn aanvallende pressing duidelijk iets van maken.

12' eerste helft, minuut 12. Er zit best wel vaart in deze wedstrijd. Lee laat zich gelden en valt over het been van Theate. STVV krijgt weer een vrijschop, deze keer in het halve maantje. Deze poging blijft haperen aan de muur. . Er zit best wel vaart in deze wedstrijd. Lee laat zich gelden en valt over het been van Theate. STVV krijgt weer een vrijschop, deze keer in het halve maantje. Deze poging blijft haperen aan de muur.

12' eerste helft, minuut 12.

9' Hubert brengt redding. Lee trapt min of meer een gat in de lucht, maar de bal schiet door tot bij Colombatto. Hubert is scherp en ligt goed in de weg. . eerste helft, minuut 9. Hubert brengt redding Lee trapt min of meer een gat in de lucht, maar de bal schiet door tot bij Colombatto. Hubert is scherp en ligt goed in de weg.

7' eerste helft, minuut 7. Ook Oostende steekt zijn neus zachtjes aan het venster. Sakala kan niet bij een vervelende vrijschop voor STVV-doelman Steppe, Theate kan aan de tweede paal te weinig kracht achter de bal zetten om die nog goed voor te trekken. . Ook Oostende steekt zijn neus zachtjes aan het venster. Sakala kan niet bij een vervelende vrijschop voor STVV-doelman Steppe, Theate kan aan de tweede paal te weinig kracht achter de bal zetten om die nog goed voor te trekken.

6' eerste helft, minuut 6. Een vrijschop op een interessante plek inspireert Colombatto, maar zijn linker luistert niet naar zijn hersenpan. De bal belandt geenszins binnen de palen. . Een vrijschop op een interessante plek inspireert Colombatto, maar zijn linker luistert niet naar zijn hersenpan. De bal belandt geenszins binnen de palen.

4' eerste helft, minuut 4.

3' eerste helft, minuut 3. Eerste schot van de match. Oostende wil vroeg storen, maar geeft ruimte weg. Lee ontsnapt en twijfelt geen seconde: zijn schuiver hobbelt niet zo ver naast het doel van Hubert. . Eerste schot van de match Oostende wil vroeg storen, maar geeft ruimte weg. Lee ontsnapt en twijfelt geen seconde: zijn schuiver hobbelt niet zo ver naast het doel van Hubert.

1' eerste helft, minuut 1. De eerste minuut eist meteen een slachtoffer. Vandendriessche krijgt een knie in zijn bil en dat komt wel even aan. . De eerste minuut eist meteen een slachtoffer. Vandendriessche krijgt een knie in zijn bil en dat komt wel even aan.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Het regent boven Stayen, maar dat mag de pret niet bederven. In zijn vorige thuisoptreden tegen AA Gent kwam STVV fris en fruitig voor de dag. Is dat ook vanavond het geval? . Aftrap Het regent boven Stayen, maar dat mag de pret niet bederven. In zijn vorige thuisoptreden tegen AA Gent kwam STVV fris en fruitig voor de dag. Is dat ook vanavond het geval?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. Vrijdag speelt KV Oostende al tegen Anderlecht. Met 0 op 9 zou de druk op de vernieuwde kustploeg nog wat groter zijn voor de komst van paars-wit. STVV speelt zaterdag bij Eupen. Het heeft wel al ontmoetingen met AA Gent en Anderlecht achter de rug. Dan is 3 op 6 al bij al zeker niet slecht. . Vrijdag speelt KV Oostende al tegen Anderlecht. Met 0 op 9 zou de druk op de vernieuwde kustploeg nog wat groter zijn voor de komst van paars-wit.



STVV speelt zaterdag bij Eupen. Het heeft wel al ontmoetingen met AA Gent en Anderlecht achter de rug. Dan is 3 op 6 al bij al zeker niet slecht.

20:34 vooraf, 20 uur 34. Of ik kies voor een slechte match mét 3 punten of een goeie match zónder punten? Het gaat om resultaten. Een goeie match en een overwinning, dat zou pas perfect zijn. . Alexander Blessin (coach KV Oostende). Of ik kies voor een slechte match mét 3 punten of een goeie match zónder punten? Het gaat om resultaten. Een goeie match en een overwinning, dat zou pas perfect zijn. Alexander Blessin (coach KV Oostende)

20:32 vooraf, 20 uur 32. Ik ben tevreden over wat ik de voorbije dagen op training gezien heb. . Kevin Muscat (coach Sint-Truiden). Ik ben tevreden over wat ik de voorbije dagen op training gezien heb. Kevin Muscat (coach Sint-Truiden)

20:31 vooraf, 20 uur 31. Sint-Truiden staat voorlopig 12e, maar kan met een zege Cercle Brugge bijbenen op de 4e plaats. KV Oostende kan met puntengewin AA Gent dan weer achterlaten als hekkensluiter met 0 punten op de rekening. . Sint-Truiden staat voorlopig 12e, maar kan met een zege Cercle Brugge bijbenen op de 4e plaats.

KV Oostende kan met puntengewin AA Gent dan weer achterlaten als hekkensluiter met 0 punten op de rekening.

Sint-Truiden mist de geschorste Sankhon en de geblesseerde De Ridder. Lee staat voor het eerst aan de aftrap.

KV Oostende kreeg de voorbije weken lof, maar heeft nog geen punt geraapt. Bij KVO 2.0 wordt er één wissel doorgevoerd: voorin maakt Gueye plaats voor Sakala.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Sint-Truiden - KV Oostende. In deze nieuwe competitie wordt er gevoetbald op maandagavond. Sint-Truiden en KV Oostende sluiten de derde speelronde af. Op deze pagina houden we u op de hoogte. . Sint-Truiden - KV Oostende In deze nieuwe competitie wordt er gevoetbald op maandagavond. Sint-Truiden en KV Oostende sluiten de derde speelronde af. Op deze pagina houden we u op de hoogte.

19:43 - Vooraf Vooraf, 19 uur 43

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Ko Matsubara, Samy Mmaee, Jorge Teixeira, Wolke Janssens, Samuel Asamoah, Chris Durkin, Santiago Colombatto, Lee Seung-Woo, Yuma Suzuki, Facundo Colidio Opstelling STVV Facundo Colidio, Yuma Suzuki, Lee Seung-Woo, Santiago Colombatto, Chris Durkin, Samuel Asamoah, Wolke Janssens, Jorge Teixeira, Samy Mmaee, Ko Matsubara, Kenny Steppe

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Ari Skúlason, Anton Tanghe, Arthur Theate, Jelle Bataille, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Robbie D'Haese, Fashion Sakala, Indy Boonen Opstelling KV Oostende Indy Boonen, Fashion Sakala, Robbie D'Haese, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Jelle Bataille, Arthur Theate, Anton Tanghe, Ari Skúlason, Guillaume Hubert