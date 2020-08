Beerschot zet slap Club Brugge opzij op weg naar de leidersplaats

Fase per fase

90+4' tweede helft, minuut 94. Beerschot klopt Club en is leider! Beerschot wint op het veld van Club en boekt een 9 op 9! Nog voor de rust scoorde Holzhauser de 0-1, waarna de bezoekers knap standhielden, mede dankzij goeie reddingen van Vanhamel.

90+4' tweede helft, minuut 94. Badji kopt de vermoedelijk laatste kans over het doel van Vanhamel. Een stunt van Beerschot is in de maak.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vormer neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar Vanhamel stond op de goeie plek om het zwakke schot te klemmen. Nog twee minuten!

90+2' tweede helft, minuut 92. Met Vanaken en Vormer staan er twee goeie trappers klaar.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vrije trap voor Club! Bourdin krijgt de bal ongelukkig tegen de hand, waardoor Club nog een erg interessante vrije trap krijgt!

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Beerschot, Jan van den Bergh erin, Yan Vorogovskiy eruit wissel Yan Vorogovskiy Jan van den Bergh

90' tweede helft, minuut 90. 4 minuten extra. Zo lang heeft Club nog om iets te doen. Of heeft Beerschot om vol te maken. Afhankelijk van welke kleur je supporterssjaal heeft.

89' tweede helft, minuut 89. Opnieuw Krmencik met een gekraakt schot dat gevaarlijk richting paal botst en Vanhamel staat alweer op de goeie plek, hoor.

88' tweede helft, minuut 88. Krmencik 0 - 5 Vanhamel. Krmencik kapt naar zijn linker en haalt uit, maar Vanhamel staat stevig aan de eerste paal om redding te brengen!

88' tweede helft, minuut 88. Even een gevaarlijke terugspeelbal van Balanta op Mignolet, die ver was opgeschoven. De Colombiaan lijk zich ook te hebben bezeerd bij die actie.

85' tweede helft, minuut 85. Mignolet plukt de bal en trapt de bal meteen naar voren. Route One, zoals dat in Engeland heet. Al wordt de bal wel meteen onderschept door de sterke Beerschot-verdediging.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Beerschot, Dario van den Buijs erin, Raphael Holzhauser eruit wissel Raphael Holzhauser Dario van den Buijs

82' tweede helft, minuut 82. Vanhamel is niet te kloppen! Balanta trapt vanop een meter of 30 en dwingt Vanhamel tot een prima redding. Krmencik trapt in de rebound tot drie keer toe op Vanhamel! Ook al stond de Tsjech buitenspel.

81' tweede helft, minuut 81. Krmencik komt nog eens tot een schot, maar Vorogovskiy is op tijd teruggekeerd om het schot af te blokken!

80' tweede helft, minuut 80. Dom neemt de hoekschop van Holzhauser meteen op de slof op de rand van de zestien, maar zijn schot vliegt tegen de rug van De Ketelaere.

79' tweede helft, minuut 79. Beerschot krijgt zowaar een hoekschop. Elke gewonnen minuut wordt door Beerschot in dank afgenomen.

78' tweede helft, minuut 78. Krmencik neemt de aflegger van Badji meteen op de slof. Er zit veel vaart achter het schot, maar Vanhamel gaat goed plat.

77' tweede helft, minuut 77.

76' Gele kaart voor Éder Balanta van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 76 Éder Balanta Club Brugge

76' tweede helft, minuut 76. Het eerste geel is voor Balanta, die Noubissi met iets te veel geweld moet afhouden. Een vrije trap net buiten de zestien aan de achterlijn is het resultaat. Een mini-hoekschop, zeg maar.

75' tweede helft, minuut 75. Holzhauser verstuurt een vrije trap vanuit de middencirkel snel de diepte in, waar Dom net een voet te kort komt om de bal richting doel te deviëren. Doelgevaar van de bezoekers is al een tijdje geleden. De 0-1 is natuurlijk een gevaarlijke voorsprong.

74' tweede helft, minuut 74. We naderen het slotkwartier en voorlopig kunnen we niet zeggen dat Beerschot elk moment kan breken.

72' tweede helft, minuut 72. Noubissi wordt bijna letterlijk op de hielen gezeten door Rits en Vanaken, maar komt er toch nog uit na een een-twee met Holzhauser. Het daaropvolgende schot lijkt wel nergens naar.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Club Brugge, Michael Krmencík erin, Siebe Schrijvers eruit wissel Siebe Schrijvers Michael Krmencík

71' tweede helft, minuut 71. Club zet alles op de aanval. Want ook Krmencik wordt er ingebracht. De Tsjech kan voorin postvatten naast Okereke en Badji.

70' tweede helft, minuut 70.

69' tweede helft, minuut 69. Badji brengt de bal voor met buitenkant rechts. Okereke legt die prima terug op Vormer, maar opnieuw zit er een paars-wit been tussen.

68' tweede helft, minuut 68. Vanaken vindt Vormer met een heerlijke voorzet. De Nederlander staat moederziel alleen, maar staat opnieuw buitenspel en ook deze keer is dat de lijnrechter niet ontgaan.

66' tweede helft, minuut 66. De ideeën zijn even op bij Club. Vanaken met de lange bal op Schrijvers, die aan de praat wordt gehouden door Frans.

64' tweede helft, minuut 64. De Ketelaere moet voorlopig zijn meerdere erkennen in Joren Dom. Deze keer probeert de Bruggeling het met een panna, maar Dom houdt de benen goed dicht.

63' tweede helft, minuut 63.

62' tweede helft, minuut 62. De Ketelaere legt de bal vanop de achterlijn terug op Schrijvers, die vol naast de bal maait. In de herneming mag hij het opnieuw proberen, maar dan gaat zijn schot via een Antwerps been in hoekschop.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Club Brugge, Charles De Ketelaere erin, Eduard Sobol eruit wissel Eduard Sobol Charles De Ketelaere

61' tweede helft, minuut 61. Met nog een halfuur op de klok zijn de intenties van Clement duidelijk. De Ketelaere komt Sobol vervangen om meer offensieve prikkels te geven vanop links.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Club Brugge, David Chidozie Okereke erin, Krépin Diatta eruit wissel Krépin Diatta David Chidozie Okereke

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Beerschot, Blessing Eleke erin, Tarik Tissoudali eruit wissel Tarik Tissoudali Blessing Eleke

59' tweede helft, minuut 59. Nigeriaanse invaller langs beide kanten. Blessing Eleke en David Okereke komen erin voor Tarik Tissoudali en Krépin Diatta. Kunnen de twee Nigerianen elk voor hun team het verschil maken?

57' tweede helft, minuut 57. Diatta is even hopeloos wanneer hij de bal verliest tussen enkele Beerschot-spelers. Veel steun kreeg hij inderdaad niet.

56' tweede helft, minuut 56. Vanaken wil de bal tegen Holzhauser in hoekschop tikken. De Oostenrijker heeft dat plannetje door en springt over de bal, waarna een ploegmaat de bal zomaar kan oppikken.

54' tweede helft, minuut 54. Bij Club laten ze er geen gras over groeien. Diatta tikt de bal na een een-twee met Badji door naar Vormer, maar die staat - niet voor de eerste keer vandaag - buitenspel. Dat dat gebeurt, toont wel aan dat ze bij Club alles op alles zetten. Zo'n bal moet maar eens goed vallen, natuurlijk.

54' tweede helft, minuut 54.

53' tweede helft, minuut 53. Geen strafschop. Geen strafschop oordeelt de VAR. Bourdin hield de arm achter zich en in de val is er uiteraard minder controle over de ledematen.

52' tweede helft, minuut 52. Krijgt Club een strafschop na belegering? In drie tijden krijgt Club de bal maar niet tussen de palen! Mata ziet dat zijn schot gestopt wordt door een hand en uiteindelijk staat Schrijvers bij de derde poging buitenspel!

48' tweede helft, minuut 48. Na 2 minuten in de tweede helft tekent Vanaken voor zijn eerste doelpoging van de partij. Het wordt een grondscherend schot, maar Vanhamel laat zien waarom hij deze zomer onder meer de interesse van Anderlecht genoot.

47' tweede helft, minuut 47. Noubissi ontdoet zich knap van Balanta en duikt de zestien in. De Kameroener komt ook tot een voorzet, maar die is te hoog en te strak voor Tissoudali.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! We zijn er weer aan begonnen in Jan Breydel! Kan Club zijn voet snel naast die van Beerschot zetten of zorgt de kampioen van 1B voor een stuntzege?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Beerschot trekt de kleedkamers in met een knappe voorsprong! Kan Club na de rust het tij nog keren of begint Beerschot gewoon met een 9 op 9 aan het seizoen?

44' eerste helft, minuut 44. Vormer doet een poging om Noubissi hardhandig de bal af te snoepen, maar gaat bijna zelf tegen de grond. Noubissi speelt een sterke partij, ook al ziet hij niet al te veel ballen.

43' eerste helft, minuut 43. Club is op achtervolgen aangewezen.

42' eerste helft, minuut 42. Holzhauser is er even bij gaan liggen. Nog een gevolg van de tik van Diatta?

41' eerste helft, minuut 41. Diatta trapt na, maar mag blijven staan. Holzhauser tikt de bal heerlijk door de benen bij Diatta, die zich revancheert door na te trappen. De Senegalees komt goed weg zonder rode kaart.

40' eerste helft, minuut 40. Sobol laat zich nog eens offensief zien. Net als in het begin van de wedstrijd test hij Vanhamel met een laag schot. Ook deze keer komt de Beerschot-doelman niet in de problemen.

39' eerste helft, minuut 39. Buiten zijn ongelukkige valpartij van daarnet heeft scheids Boucaut de match onder controle.

34' eerste helft, minuut 34. Opnieuw probeert Diatta het met een voorzet. Die is deze keer beter, want Vanaken duikt op aan de tweede paal, al komt Dom de bal wegkoppen voor zijn neus.

34' eerste helft, minuut 34.

33' eerste helft, minuut 33. Club komt steeds meer opzetten! Vormer wordt opnieuw gevonden in de zestien. Uiteindelijk gaat het naar Diatta, die een eerste mannetje in de wind zet en de bal voor doel brengt, maar ook nu wordt er geen ploegmaat gevonden.

31' eerste helft, minuut 31. Vormer wordt prima gevonden in de zestien. De kapitein kopt de pass van Balanta meteen terug op Badji, maar die reageerde te laat, waardoor de bezoekers weer kunnen opbouwen.

30' eerste helft, minuut 30.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Raphael Holzhauser van Beerschot. 0, 1. goal Club Brugge Beerschot einde 0 1

28' eerste helft, minuut 28. Holzhauser zet Beerschot op rozen! En Club moet achtervolgen! Noubissi profiteert van Brugs balverlies en stuurt Holzhauser meteen diep. De Oostenrijker pakt het cadeautje uit en prikt de 0-1 voorbij Mignolet!

27' eerste helft, minuut 27. Mignolet komt de vrije trap van Holzhauser goed plukken en trapt de bal meteen naar Badji, die het leer niet kan bijhouden. De jonge Senegalees zit voorlopig niet in de wedstrijd.

26' eerste helft, minuut 26. Beerschot zet Club even goed vast, waardoor de landskampioen de inworpen op de eigen helft even aan elkaar rijgt.

23' eerste helft, minuut 23.

23' eerste helft, minuut 23. Balverlies van Beerschot luidt een Brugse aanvalsgolf in. Uiteindelijk is Vormer het eindstation en Vanhamel moet het lage schot van de Nederlander nog in hoekschop duwen.

21' eerste helft, minuut 21. Vorogovskiy gaat even opzichtig aan Diatta hangen en komt er vanaf met een fikse waarschuwing. De vrije trap van Vormer komt op het hoofd van Mechele terecht, maar die kan zijn kopbal niet laaghouden.

21' eerste helft, minuut 21. We zijn intussen 20 minuten ver en eerlijk gezegd zijn de kampioenen uit 1A en 1B voorlopig aan elkaar gewaagd.

17' eerste helft, minuut 17.

17' eerste helft, minuut 17. Vormer scoort... uit buitenspel. Ruud Vormer wordt de zestien in

15' eerste helft, minuut 15. Vanop links heeft Vanaken alle tijd om een van zijn vier ploegmaats in de zestien uit te kiezen, maar zijn voorzet waait over alles en iedereen. Dat is niet van zijn gewoonte. . Vanop links heeft Vanaken alle tijd om een van zijn vier ploegmaats in de zestien uit te kiezen, maar zijn voorzet waait over alles en iedereen. Dat is niet van zijn gewoonte.

12' eerste helft, minuut 12.

10' eerste helft, minuut 10. Mignolet gered door de paal! Noubissi komt opnieuw goed naar binnen en wordt niet meteen aangevallen. Vanuit de tweede lijn trapt de Kameroener en via een Brugs been belandt de bal op de paal! . Mignolet gered door de paal! Noubissi komt opnieuw goed naar binnen en wordt niet meteen aangevallen. Vanuit de tweede lijn trapt de Kameroener en via een Brugs been belandt de bal op de paal!

7' eerste helft, minuut 7. Vanhamel goed plat. Vanhamel gaat goed plat bij een voorzet-schot van Sobol! Zijn verdedigers zijn goed gevolgd om een rebound te vermijden. Enkele tellen later wil Noubissi Mignolet verrassen vanop de middenlijn, maar zijn schot mist de juiste richting. . Vanhamel goed plat Vanhamel gaat goed plat bij een voorzet-schot van Sobol! Zijn verdedigers zijn goed gevolgd om een rebound te vermijden. Enkele tellen later wil Noubissi Mignolet verrassen vanop de middenlijn, maar zijn schot mist de juiste richting.

6' eerste helft, minuut 6.

6' eerste helft, minuut 6. Noubissi knijpt deze keer prima naar binnen en loodst Holzhauser de zestien in, maar de pass is net te hard en de Oostenrijker net te traag. Met een omgekeerde rolverdeling zat er misschien wat meer in. . Noubissi knijpt deze keer prima naar binnen en loodst Holzhauser de zestien in, maar de pass is net te hard en de Oostenrijker net te traag. Met een omgekeerde rolverdeling zat er misschien wat meer in.

4' eerste helft, minuut 4. Noubissi wil doel waar hij goed in is: zijn lichaam gebruiken. Al moet hij meteen zijn meerdere erkennen in Mechele. . Noubissi wil doel waar hij goed in is: zijn lichaam gebruiken. Al moet hij meteen zijn meerdere erkennen in Mechele.

2' eerste helft, minuut 2. Holzhauser kan de bal een eerste keer voor doel brengen, maar Prychynenko wordt teruggevlagd uit buitenspel. . Holzhauser kan de bal een eerste keer voor doel brengen, maar Prychynenko wordt teruggevlagd uit buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Club en Beerschot willen elkaar niet te veel tijd gunnen in de openingsminuten. Diatta en Sanusi worden in de eerste minuut foutief afgestopt, maar zonder veel erg. . Club en Beerschot willen elkaar niet te veel tijd gunnen in de openingsminuten. Diatta en Sanusi worden in de eerste minuut foutief afgestopt, maar zonder veel erg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in Jan Breydel! Bevestigt Club na de stevige 0-4-zege op Eupen ook tegen Beerschot? . Aftrap! De bal rolt in Jan Breydel! Bevestigt Club na de stevige 0-4-zege op Eupen ook tegen Beerschot?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:15 vooraf, 14 uur 15. Vindt Holzhauser ook in Brugge de weg naar het doel? Vindt Holzhauser ook in Brugge de weg naar het doel?

13:30 vooraf, 13 uur 30. Vertrouwen bij Beerschot. Beerschot zakt met veel vertrouwen af naar het Jan Breydelstadion. Niet onlogisch na de 6 op 6 tegen KV Oostende en Zulte Waregem. De jongens van Hernan Losada zijn al 11 wedstrijden ongeslagen, het vorige seizoen meegeteld. Meer nog: ze wonnen 8 van hun laatste 9 duels. Straffe cijfers! . Vertrouwen bij Beerschot Beerschot zakt met veel vertrouwen af naar het Jan Breydelstadion. Niet onlogisch na de 6 op 6 tegen KV Oostende en Zulte Waregem.

De jongens van Hernan Losada zijn al 11 wedstrijden ongeslagen, het vorige seizoen meegeteld. Meer nog: ze wonnen 8 van hun laatste 9 duels. Straffe cijfers!

13:16 vooraf, 13 uur 16. Mijlpaal voor Clement. Philippe Clement zit vandaag voor de 50e keer op de bank als trainer van Club Brugge. Zijn parcours bij blauw-zwart oogt voorlopig fraai: hij won 28 keer, speelde 14 keer gelijk en verloor slechts 7 wedstrijden. Beerschot is trouwens één van de ploegen waar Clement actief was als voetballer. Hij verdedigde zeven seizoenen de Antwerpse kleuren. Ook Mats Rits, Thomas Van Den Keybus en Ignace Van Der Brempt hebben een verleden bij Beerschot. . Mijlpaal voor Clement Philippe Clement zit vandaag voor de 50e keer op de bank als trainer van Club Brugge. Zijn parcours bij blauw-zwart oogt voorlopig fraai: hij won 28 keer, speelde 14 keer gelijk en verloor slechts 7 wedstrijden.

Beerschot is trouwens één van de ploegen waar Clement actief was als voetballer. Hij verdedigde zeven seizoenen de Antwerpse kleuren. Ook Mats Rits, Thomas Van Den Keybus en Ignace Van Der Brempt hebben een verleden bij Beerschot.

13:13 vooraf, 13 uur 13. Goedemiddag. Bij Beerschot konden ze zich geen beter seizoensbegin voorstellen. Na twee speeldagen draait het mee bovenin met 6 op 6. Club Brugge liet zich op de eerste speeldag dan weer verrassen door Charleroi, maar zette vorige week orde op zaken in Eupen. Wint het vandaag wel in eigen huis? . Goedemiddag Bij Beerschot konden ze zich geen beter seizoensbegin voorstellen. Na twee speeldagen draait het mee bovenin met 6 op 6.

Club Brugge liet zich op de eerste speeldag dan weer verrassen door Charleroi, maar zette vorige week orde op zaken in Eupen. Wint het vandaag wel in eigen huis?

13:13 - Vooraf Vooraf, 13 uur 13

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Éder Balanta, Brandon Mechele, Krépin Diatta, Mats Rits, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Eduard Sobol, Siebe Schrijvers, Youssouph Badji Opstelling Club Brugge Youssouph Badji, Siebe Schrijvers, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Krépin Diatta, Brandon Mechele, Éder Balanta, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Denis Prychynenko, Frédéric Frans, Pierre Bourdin, Joren Dom, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Yan Vorogovskiy, Tarik Tissoudali, Marius Noubissi Opstelling Beerschot Marius Noubissi, Tarik Tissoudali, Yan Vorogovskiy, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Joren Dom, Pierre Bourdin, Frédéric Frans, Denis Prychynenko, Mike Vanhamel