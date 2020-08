Kampioen Club Brugge legt strijdvaardig Eupen vlotjes over de knie

Eupen - Club Brugge in een notendop:

Eupen ongelukkig met een achterstand de rust in

Het zal geen verrassing heten dat Club Brugge wilde uitpakken in Eupen na nederlagen in de bekerfinale en op de openingsspeeldag. Dat Eupen geen vogel voor de kat zou zijn, was vorige week al duidelijk toen het vergat te winnen op het veld van OHL.

Club eiste van bij het eerste fluitsignaal de bal op, maar het was bijna een kwartier wachten op de eerste kans. Sobol vond de vrijstaande Badji op rechts en de jonge Senegalees nam de bal meteen op de slof. De Wolf liet de nat geregende bal ongelukkig door de benen glijden en zo moest Eupen al snel achtervolgen.

De regen werd een heuse zondvloed wat het voetballen er niet makkelijker op maakte. Na een kansje van Diatta dook Eupen ook aan de overkant op. Musona talmde eerst te lang, waardoor Sobol kon terugkeren. Even later dook Musona opnieuw in de zestien op, maar lieten hij en Nuhu de bal voor elkaar liggen. Veel meer dan een opportunistische poging van Vanaken liet Club niet meer zien, dus bleef het bij 0-1 aan de rust.