Beerschot vliegt op zijn paarse wolk ook voorbij Zulte Waregem

Beerschot - Zulte Waregem kort samengevat

Dreigend onweer kan de paarse wolk van Beerschot niet verdrijven

Na 75 minuten dreven donderwolken de spelers vroegtijdig de catacomben in, maar in de kleedkamer van Beerschot zal het tijdens die regenpauze niet gedonderd hebben. De promovendus kwam bijzonder gretig voor de dag en had op dat moment al een 2-1-bonus in handen.

Holzhauser is de ronkende motor en hij zorgde dan ook voor de doorbraak na een halfuur. Hij loodste Tissoudali met een knap balletje door de buitenspelval en de Nederlander werkte het goed af. De aanvaller had voor de rust nog een aantal kansen om te scoren, maar dat lukte niet meer.

Zo kon Zulte Waregem na de rust op gelijke hoogte komen. De ploeg van Dury voetbalde steeds beter mee en Vanhamel viel met het schot van Berahino in doel. De hoop bij de bezoekers veerde op, maar Holzhauser drukte die met een alleraardigste vrijschop weer de kop in. De Oostenrijker draaide het leer enig mooi over de muur en buiten het bereik van doelman Bansen.

Ook na de regenpauze vond Zulte Waregem niets extra meer in de tank en na een nieuwe goal van Holzhauser, dit keer na een knappe combinatie met Noubissi, was de partij beslist. Beerschot begint zijn 1A-avontuur met een perfect rapport. Nu wachten Club Brugge, Standard, Genk en Charleroi.