Standard heeft aan goal van Bastien genoeg voor zege tegen Cercle

Standard - Cercle Brugge in een notendop:

Warleson houdt Cercle overeind in de eerste helft

Zonder zijn vurige aanhang en met een loden hitte in de nek begon Standard gezapig aan de partij. De thuisploeg nam de touwtjes wel in handen, maar kon pas na een kwartier voor het eerst dreigen, met een schot voorlangs van Lestienne.

Samuel Bastien breekt de ban voor Standard

Standard leek niet goed wakker bij de start van de tweede periode en werd daar bijna voor afgestraft. Cercle-spits Mbenza kon van dichtbij uithalen, maar liet de uitgelezen kans liggen. De thuisploeg herpakte zich en reageerde met een knal van Avenatti, gepareerd door Warleson.

Het bleek slechts uitstel voor Cercle, want even later moest Warleson zich dan toch gewonnen geven. Het was aanvoerder Bastien die er, na voorbereidend werk van Raskin en Lestienne, met een gekruist schot 1-0 van maakte.

Bij Cercle leek de veer gebroken. Standard drukte niet echt meer door en speelde de partij gecontroleerd uit. Dat brak de Luikenaars bijna nog erg zuur op: Hoggas kreeg diep in de blessuretijd nog een geweldige kans om een puntje mee te graaien voor Cercle, maar Bodart stond in de weg.