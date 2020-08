Beerschot mist rentree bij de grote jongens niet, fouten doen Oostende de das om

KV Oostende-Beerschot in een notendop

Twee cadeautjes voor Noubissi

7 jaar geleden is Beerschot aan zijn opmars vanuit eerste provinciale naar 1A begonnen. Dan is er geen betere binnenkomer om al na 56 seconden te scoren. Met dank aan doelman Hubert, maar wel met een speciale vermelding voor de steal van Pietermaat, nota bene een van de spelers die er in de 2e amateurklasse al bij was.

KV Oostende liet in wat volgde bijwijlen leuke dingen zien, vooral met de Senegalese aanwinst Gueye. Maar je merkte aan alles dat de mix van onervaren Belgisch talent en onwennige buitenlandse spelers nog niet pakte.

Het was dan ook geen toeval dat in een mindere 2e helft twee oudgedienden voor de gelijkmaker zorgden. Hjulsager dropte de bal in de rug van de Beerschot-defensie en die liet zich op een zeldzame onachtzaamheid betrappen waar aanvoerder Vandendriessche optimaal van kon profiteren.

De gelijkmaker was zeker niet onverdiend, maar was ook van korte duur. Bij een vrijschop voor Beerschot werd Noubissi onbegrijpelijk vrijgelaten. Achteloos tikte hij de winning goal in doel.

Meteen een enorme opsteker voor Beerschot, dat zich in het spoor van de verrassende leider Waasland-Beveren nestelt. Voor de nieuwe onervaren Oostende-coach Blessin is het een onaangename start van zijn carrière als hoofdcoach.