Antwerp wint het duel om de voorrondes van de Europa League tegen Anderlecht

"Je moet altijd spreken over de vorm en het geluk van de dag. We waren misschien niet heel goed, en het was ook moeilijk tegen tien. Dat brengt soms mentaal en qua spel problemen met zich mee, hoe raar het ook is. We mochten niet uit de organisatie gaan, want we zagen dat Anderlecht nog altijd gevaarlijk kon zijn."

"Uiteindelijk is het wel gelukt. Maar het was een rare match. De omstandigheden zaten mee voor ons. Je kunt daarover praten, maar wij hebben ook al twee matchen met tien moeten spelen. Dat is geen excuus, uiteindelijk moet je dat ook proberen op te lossen."

"Mijn vreugde-uitbarsting na de match heeft niets met Anderlecht te maken. Ik was gewoon heel blij dat we dit bereikt hebben. Gezien het seizoen is dit al een hele prestatie voor Antwerp, na wat er dit jaar gebeurd is, ook in de periode voor mij. De eerste twee machten van de play-offs hebben we wat gemist om nog verder te kunnen. Maar als je alles bekijkt, denk ik dat de groep goed gewerkt heeft. Maar dat betekent niet dat de ambities niet nog mogen groeien."