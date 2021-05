LIVE: AA Gent op weg naar ruime zege tegen tienkoppig Oostende

Fase per fase

Fase per fase

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KAA Gent, Alexandre de Bruyn erin, Roman Bezoes eruit wissel Roman Bezoes Alexandre de Bruyn

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KAA Gent, Sulayman Marreh erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Sulayman Marreh

71' tweede helft, minuut 71. Het is een kat-en-muisspel geworden. Johan De Caluwé op Radio 1. Het is een kat-en-muisspel geworden. Johan De Caluwé op Radio 1

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Oostende, Nick Batzner erin, Andrew Hjulsager eruit wissel Andrew Hjulsager Nick Batzner

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Oostende, Makhtar Gueye erin, Fashion Sakala eruit wissel Fashion Sakala Makhtar Gueye

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Oostende, Jelle Bataille erin, Robbie D'Haese eruit wissel Robbie D'Haese Jelle Bataille

68' tweede helft, minuut 68. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1393913586183979011

66' tweede helft, minuut 66. Bezoes met zijn tweede. AA Gent doet er nog eentje bij: Bezoes kan in twee tijden een voorzet van Castro-Montes tegen de touwen jagen, goed voor de 0-4 al. Zo wordt het nog een pijnlijke middag voor KV Oostende. . Bezoes met zijn tweede AA Gent doet er nog eentje bij: Bezoes kan in twee tijden een voorzet van Castro-Montes tegen de touwen jagen, goed voor de 0-4 al. Zo wordt het nog een pijnlijke middag voor KV Oostende.

66' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 66 door Roman Bezoes van KAA Gent. 0, 4. goal KV Oostende KAA Gent 75' 0 4

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij KAA Gent, Tarik Tissoudali erin, Younes Melda eruit wissel Younes Melda Tarik Tissoudali

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij KAA Gent, Niklas Dorsch erin, Sven Kums eruit wissel Sven Kums Niklas Dorsch

62' tweede helft, minuut 62. AA Gent heeft zin in meer. Bezoes lanceert vanuit een scherpe hoek een kanonskogel, Castro ziet het leer over zoeven. . AA Gent heeft zin in meer. Bezoes lanceert vanuit een scherpe hoek een kanonskogel, Castro ziet het leer over zoeven.

60' tweede helft, minuut 60. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1393911564319830018

59' tweede helft, minuut 59.

58' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 58 door Kevin Vandendriessche van KAA Gent. 0, 3. own goal KV Oostende KAA Gent 75' 0 3

58' tweede helft, minuut 58. Vandendriessche in eigen doel. Nu is de wedstrijd helemaal gespeeld: Vandendriessche verwerkt een vrije trap van Odjidja ongelukkig in eigen doel: 0-3. . Vandendriessche in eigen doel Nu is de wedstrijd helemaal gespeeld: Vandendriessche verwerkt een vrije trap van Odjidja ongelukkig in eigen doel: 0-3.

56' tweede helft, minuut 56. We hebben er even uit gelegen met technische problemen. Wat hebt u gemist in het begin van de tweede helft? Een knal van Jaremtsjoek tegen de paal en een redding van Bolat op een schot van Sakala waren de voornaamste wapenfeiten. . We hebben er even uit gelegen met technische problemen. Wat hebt u gemist in het begin van de tweede helft? Een knal van Jaremtsjoek tegen de paal en een redding van Bolat op een schot van Sakala waren de voornaamste wapenfeiten.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bij Oostende is Kvasina in de ploeg gekomen voor D'Arpino. . Tweede helft We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bij Oostende is Kvasina in de ploeg gekomen voor D'Arpino.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen