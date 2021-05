KV Mechelen voorkomt in spektakelmatch dat Oostende een kloof slaat

Fase per fase

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde: 5-3! KV Mechelen en Oostende beloofden ons aanvallend voetbal, en zo geschiedde ... KV Mechelen trekt aan het langste eind in een attractief doelpuntenspektakel.

90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Doelpunt Mechelen: 5-3! De doodsteek is een feit. De invallers pikken ook hun graantje mee. Kaya legt af naar de Camargo. Die mist niet en schuift de bal binnen.

90+2' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 92 door Igor De Camargo van KV Mechelen. 5, 3. goal KV Mechelen KV Oostende einde 5 3

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Kerim Mrabti eruit wissel Kerim Mrabti Onur Kaya

89' tweede helft, minuut 89. Daar zijn ze weer. Je bent nooit klaar met dit Oostende. Sakkala houdt de bal goed bij en legt af naar Thiam. De invaller mist wat voeling met de bal en trapt driest over. Gelukkig zat er niemand in het 34C-zitje ... Dat had geen aangename kennismaking met de bal geweest.

88' tweede helft, minuut 88.

88' tweede helft, minuut 88. Een karrevracht aan wissels breekt even het tempo in de wedstrijd. Kan Oostende nog iets forceren of hebben ze hun kruit nu echt wel verschoten?

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KV Mechelen, Igor De Camargo erin, Ferdy Druijf eruit wissel Ferdy Druijf Igor De Camargo

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij KV Mechelen, Marian Shved erin, Nikola Storm eruit wissel Nikola Storm Marian Shved

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij KV Oostende, Théo Ndicka Matam erin, Jelle Bataille eruit wissel Jelle Bataille Théo Ndicka Matam

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij KV Oostende, Mamadou Thiam erin, Andrew Hjulsager eruit wissel Andrew Hjulsager Mamadou Thiam

84' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 84 door Jordi Vanlerberghe van KV Mechelen. 4, 3. goal KV Mechelen KV Oostende einde 4 3

84' tweede helft, minuut 84. Doelpunt Mechelen: 4-3! Vanlerberghe wordt vergeten op hoekschop. Hij verstopt zich op de rand van de 16-meter. Hij ziet de bal naar zich toerollen en haalt uit. Hubert lijkt verrast en laat de bal door zijn benen glippen.

83' tweede helft, minuut 83.

82' tweede helft, minuut 82. Doelpunt Oostende: 3-3! Mechelen vergeet te scoren via Schoofs en loopt op een counter. Hjulsager pakt uit met een knappe rush, maar komt in een haast onmogelijke schietpositie. De Deen haalt toch de trekker over en verrast zo vriend en vijand. Het leer zoeft het dak van de goal in.

81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Andrew Hjulsager van KV Oostende. 3, 3. goal KV Mechelen KV Oostende einde 3 3

77' tweede helft, minuut 77. Mechelen kan counteren. Oostende moet afrekenen met de grootste vrees van trainer Blessin: de counters van Mechelen. Vooral Schoofs en Storm moeten in de gaten gehouden worden in de omschakeling. Het duo vindt elkaar vandaag naadloos.

74' tweede helft, minuut 74. 2x Mechelen. Hubert waant zich even in een schietkraam. Hairemans en Schoofs zijn de schutters van dienst, maar een promotie tot scherpschutter zit er (nog) niet in.