Invaller Refaelov schenkt Antwerp 3 belangrijke punten tegen Kortrijk

Kansen aan beide kanten op slechte grasmat

Jakubech moest een eerste keer ingrijpen op een lage schuiver van Rodrigues. Enkele minuten later leek de doelman van Kortrijk kansloos. Mbokani verscheen moederziel alleen in de zestien, maar hij probeerde af te werken met een stiftertje en dat liep slecht af: Jakubech kon makkelijk klemmen.

Kortrijk nam de beste start, al waren er in de beginfase veel slordigheden aan beide kanten. Daar zat de slechte grasmat in het Guldensporenstadion zeker voor iets tussen. Gaandeweg kwam Antwerp –mede dankzij een sterke Defour- beter in de wedstrijd.

Invaller Refaelov schenkt Antwerp late overwinning

Na de rust viel er veel minder te beleven in het Guldensporenstadion. Het werd steeds meer een eindeseizoenswedstrijd. Antwerp probeerde wel en kreeg een kansje via Haroun, maar Jakubech bedreigen lukte niet meer voor de ploeg van Bölöni.

Kortrijk had uitzicht op een puntje tegen Antwerp en leek daar gelukkig mee, maar uiteindelijk kreeg de thuisploeg alsnog het deksel op de neus. Na een fout van Lepoint op Hoedt mocht Refaelov aanleggen voor een vrije trap op de rand van de rechthoek.

De invaller haalde zijn penseel boven en krulde enig mooi over het muurtje en voorbije Jakubech. De ontgoocheling was groot bij Kortrijk, dat via Mboyo en Makarenko nog probeerde te reageren. Het lukte echter niet meer om Bolat te bedreigen, waardoor Antwerp in extremis de 3 punten pakt in Kortrijk.