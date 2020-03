Anderlecht blijft dromen van POI na monsterzege tegen Zulte Waregem

Anderlecht - Zulte Waregem kort samengevat

Zulte Waregem legt thuisploeg weinig in de weg

Essevee was nochtans niet naar het Lotto Park afgezakt om zich te laten afslachten. Dury zette een aanvallend elftal tussen de lijnen, terwijl Vercauteren bij Anderlecht Amuzu beloonde voor zijn felle invalbeurt in Beveren. Beide ploegen begonnen wel aarzelend, met wat doelloos balbezit.

In de vijfde minuut bracht Pletinckx de zaak ongewild in een stroomversnelling. De verdediger werkte een voorzet met een volmaakte boog over zijn eigen doelman en hielp de thuisploeg in het zadel. Op het kwartier was de wedstrijd eigenlijk al beslist. Sambi Lokonga loodste Vlap door de buitenspelval en de Nederlander werkte ijskoud af.

Misnoegde fans uit de gesloten Noordtribune vierden de 2-0 met vuurwerk buiten het stadion, waarvan één pijl zelfs op het veld belandde. Het was met enige overdrijving nog de enige noemenswaardige gebeurtenis in de rest van de eerste helft. Anderlecht vierde de teugels tegen een onmachtig Zulte Waregem, waar alleen Dompé wat kruit in zijn schoenen leek te hebben.