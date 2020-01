Springt KV Mechelen bij Charleroi weer de top zes in?

17:20

vooraf, 17 uur 20. Geschiedenis. Charleroi en Mechelen zijn historisch gezien erg aan elkaar gewaagd. In de laatste vijf onderlinge ontmoetingen pakte elke ploeg één keer de volle buit en vielen er drie draws te noteren. Dat was ook het geval in de heenronde van dit seizoen, toen het 2-2 werd Achter de Kazerne. Die stand stond al in de eerste helft op het bord, maar wat er na afloop gebeurde was markanter. Ilaimaharitra werd racistisch beledigd en kreeg zelf geel voor zijn emotionele reactie. De man uit Madagascar is vandaag vast gebrand op een knalprestatie.