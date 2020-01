LIVE: Eert Anderlecht Robbie Rensenbrink met een zege tegen Cercle?

Anderlecht komt maar niet onder de druk uit. Een nieuwe hoekschop zaait paniek achterin bij paars-wit, uiteindelijk knalt Peeters knalt in de herneming hoog over.

Cercle blijft het proberen. Hoggas mag twee keer aanleggen, maar knalt even vaak tegen Luckassen aan. De eerste keer raakt de bal de arm van de verdediger, maar Boucaut wil van geen penalty weten.

23'

eerste helft, minuut 23. Balbezit: 60-40. Het overwicht van de thuisploeg is ook zichtbaar in de statistieken: Cercle zit na ruim twintig minuten aan 60 procent balbezit. Van het sterke Anderlecht van vorige week is geen spoor te bekennen.