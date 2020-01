LIVE: Toont Milos Kostic STVV de weg naar de winst tegen Kortrijk?

We hebben er meer dan een halfuur op moeten wachten, maar de eerste échte doelkans is een feit. Golubovic gooit de bal goed voor doel, aan de eerste paal kopt Mboyo over.

eerste helft, minuut 32. Kortrijk versiert doelkans. We hebben er meer dan een halfuur op moeten wachten, maar de eerste échte doelkans is een feit. Golubovic gooit de bal goed voor doel, aan de eerste paal kopt Mboyo over.

eerste helft, minuut 13. STVV kan eindelijk eens voor wat dreiging zorgen in de zestien van KVK. Of toch bijna. Durkin mist eerst zijn schot en bij zijn tweede poging botst hij op de KVK-defensie.

vooraf, 19 uur 56. Geen Boli bij STVV, geen Kagelmacher bij KVK. STVV kan geen beroep meer doen op Boli, hij gaat in Qatar voetballen. Bij KVK wil Kagelmacher ook weg, hij zit dan ook niet in de selectie. Yves Vanderhaeghe moet het ook stellen zonder de geschorste De Sart.

19:55

vooraf, 19 uur 55. Het is een wat grijze wedstrijd, want deze 2 ploegen komen niet meer in aanmerking voor degradatie of Play-off I. Stef Wijnants op Radio 1.