LIVE: Herpakt Antwerp zich met een thuiszege tegen KV Kortrijk?

Het is voorlopig geen goede wedstrijd. Het zit allemaal potdicht achterin bij Kortrijk.

eerste helft, minuut 14. Het is voorlopig geen goede wedstrijd. Het zit allemaal potdicht achterin bij Kortrijk. Tom Boudeweel op Radio 1.

11'

eerste helft, minuut 11. Benson, voor het eerst in de basis in de competitie, onderneemt een wel erg ambitieuze poging van ruime afstand. KVK-doelman Bruzzese hoeft niet in te grijpen.