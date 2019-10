Eupen komt boven water met 2e seizoenszege aan de kust

Benãt San José (coach KAS Eupen): “Ik ben heel blij voor mijn spelers. Ze werken hard voor de club en de fans. We namen van bij het begin het heft in handen en toonden een sterke mentaliteit. Dat we makkelijker buitenshuis winnen dan thuis is opvallend, maar waar we de punten pakken maakt eigenlijk niet veel uit. We willen natuurlijk zo snel mogelijk thuis eens winnen voor onze fans. Vrijdag tegen Anderlecht? Dat zou geweldig zijn natuurlijk.”

Kåre Ingebrigtsen (coach KV Oostende): “Dit verlies is moeilijk te aanvaarden. We maakten teveel fouten en slikten drie goals. Als je er dan zelf vier moet gaan maken om te winnen, neen, dat gaat simpelweg niet. We hebben het zelf uit handen gegeven. Wat we nu moeten doen is onze verdediging eens goed analyseren en er de fouten uithalen. Vandaag stopten we met kansen creëren toen het 2-2 werd. Zij gooiden dan wat grote jongens in de strijd en konden nog scoren en hun resultaat daarna al bij al veel te gemakkelijk vasthouden.”