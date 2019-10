KAA Gent viert clubrecord: 11 thuiszeges op een rij

Jess Thorup (AA Gent): "We hadden de partij bijna de hele tijd onder controle. Het was wel even wachten op de 2-0, die toch belangrijk was om het daarna wat rustiger aan te kunnen doen, gezien het drukke schema de komende weken. Die elfde thuiszege op rij geeft ons veel vertrouwen, en het is natuurlijk ook mooi voor onze geweldige supporters. Maar we zijn niet voldaan met elf zeges. Donderdag volgt een moeilijke wedstrijd, we zullen zien of we die reeks dan kunnen voortzetten."

Arnauld Mercier (Waasland-Beveren): "Die eerste goal is een cadeau van ons. Dat is jammer, want tot dan toe stonden we goed, al misten we zelf wat overtuiging en vertrouwen in de zone van de waarheid. In de tweede helft was Gent de betere, dat is duidelijk. Maar die eerste helft geeft ons toch vertrouwen voor de toekomst. We hebben alleen wat meer vertrouwen nodig bij de mogelijkheden die zich aandienen, en misschien ook een tikkeltje meer geluk."