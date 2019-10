Cercle blijft in hetzelfde bedje ziek, Charleroi strooit zout in de wonde

Stef Peeters (Cercle Brugge): "Als je zulke individuele fouten maakt, dan wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. We begonnen met een goed gevoel, maar als je na 5 minuten op achterstand komt, dan weet je dat de tegenstander op de counter kan speculeren en dan wordt elk foutje genadeloos afgestraft. In de rust heeft de coach wat zaken bijgestuurd en liep het wat beter bij ons, alleen was het kalf toen al verdronken. We moeten ons aan de tweede helft optrekken en daarop voortbouwen, want anders blijft er niet veel meer over. We hadden vandaag een ommekeer kunnen realiseren, maar dat hebben we nagelaten. Deze jonge groep mist vertrouwen."

Bernd Storck (coach van Cercle Brugge): "Ik zag deze week een ander Cercle op training, maar we hebben ongelofelijk veel fouten gemaakt in de wedstrijd. Na de rust liep het beter, toen speelden ze meer met hun hart. Er is duidelijk nog veel werk. Er lopen veel jonge spelers rond die als jongeren spelen. Dat is iets dat ze moeten leren. Een training is geen wedstrijd. Ik reik de spelers mogelijkheden aan, zij moeten daar gebruik van maken. Maar ik onthoud het positieve en we zullen proberen om het volgende week beter te doen in Genk. Je moet weten: Rome is niet op één dag gebouwd. Dit heeft tijd nodig, we zullen hard werken om de ommekeer te bewerkstelligen."