LIVE: Geen goals in hypernerveuze eerste helft tussen Nederland en Noorwegen

75' tweede helft, minuut 75. Depay laat goede mogelijkheid liggen. Weer een actie van Bergwijn, de meest ontsnappen Nederlander. Hij vindt een vrijstaande Depay in de zestien, maar er gaat opnieuw geen overtuiging uit van zijn schot.

74' tweede helft, minuut 74. De Roon moet kwalificatie mee veiligstellen, Hauge alweer naar kant. Wissels aan beide kanten. Marten de Roon lost Davy Klaassen af. Bij Noorwegen gaat Hauge - nochtans pas bij rust ingevallen - alweer naar de kant.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Noorwegen, Stian Gregersen erin, Mathias Normann eruit wissel Mathias Normann Stian Gregersen

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Noorwegen, Joshua King erin, Jens Petter Hauge eruit wissel Jens Petter Hauge Joshua King

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Nederland, Marten de Roon erin, Davy Klaassen eruit wissel Davy Klaassen Marten de Roon

70' tweede helft, minuut 70. Nederland moet nog 20 minuten overleven. Gans Oranje telt met een bang hartje af naar het laatste fluitsignaal. Nog 20 minuten... Noorwegen komt iets meer in de buurt van de zestien. Het zal toch niet?

65' tweede helft, minuut 65. Danjuma schiet over. Berghuis brengt nog eens wat leven in de wedstrijd met een snedige actie op rechts. Zijn voorzet vindt Danjuma, maar die trapt vanuit een moeilijke positie hoog over.

55' tweede helft, minuut 55. Turkije komt op voorsprong. Weer over naar Montenegro: daar is Turkije op 1-2 gekomen. Daarmee komen ze stevig op de tweede plaats, maar dus niet over Nederland.

54' tweede helft, minuut 54. Thorstvedt schiet eerste Noorse kans over. Daar zijn de Noren dan toch eens. Een heel verre inworp komt met een gelukje voor de voeten van Thorstvedt terecht. De ingevallen middenvelder schiet hoog over.

52' tweede helft, minuut 52. Noorwegen houdt wedstrijd gesloten. Wanneer verandert Noorwegen het geweer van schouder? Ook in de eerste minuten van de tweede helft blijven de bezoekers in eerste instantie kiezen voor defensieve zekerheid. Een poging tot counter draait op niks uit.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:32 rust, 21 uur 32. Twee wissels bij Noorwegen. We gaan beginnen aan de tweede helft. Noorwegen beseft dat het moet scoren na rust en gooit twee nieuwe krachten in de strijd. Genk-middenvelder komt in de plaats van Thorbsy, Hauge vervangt Solbakken.

21:31 rust, 21 uur 31. Rusten bij 0-0. Een ruststand die het allerminst liegt. Nederland en Noorwegen trekken de kleedkamer in met 0-0 na een hypernerveuze eerste helft. Daarin waren amper grote kansen te noteren. Alleen Depay dreigde enkele keren met halve mogelijkheden.

21:32 rust, 21 uur 32. Vervanging bij Noorwegen, Jens Petter Hauge erin, Ola Solbakken eruit wissel Ola Solbakken Jens Petter Hauge

21:32 rust, 21 uur 32. Vervanging bij Noorwegen, Kristian Thorstvedt erin, Morten Thorsby eruit wissel Morten Thorsby Kristian Thorstvedt

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

43' Gele kaart voor Alexander Sørloth van Noorwegen tijdens eerste helft, minuut 43 Alexander Sørloth Noorwegen

