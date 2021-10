BEKIJK: Klaassen maakt flauw Oranje alleen groepsleider, Lang krijgt een halfuur

Nederland heeft een goede zaak gedaan in groep G van de WK-kwalificatiecampagne. Het won met 0-1 in Letland en is nu alleen groepsleider door het gelijkspel tussen Turkije en Noorwegen. In Riga maakte Klaassen het enige doelpunt in een povere wedstrijd, Club Brugge-speler Noa Lang viel een halfuur in.