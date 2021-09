LIVE: Dennis Praet breekt de ban voor Rode Duivels tegen Wit-Rusland

Fase per fase

88' Gele kaart voor Max Ebong van Wit-Rusland tijdens tweede helft, minuut 88 Max Ebong Wit-Rusland

88' tweede helft, minuut 88. De Wit-Russen stapelen nu de gele kaarten op. Ebong weet zich geen raad met Hazard en trekt aan de noodrem. Nog een invaller die geel pakt dus.

85' Tsjernik houdt Hazard van de 0-2! De vrije trap is een klusje voor Hazard en die komt akelig dicht bij de 0-2! Met een knappe reflex weet Tsjernik de bal uit zijn doel te houden. De Wit-Russische doelman is aan een sterke wedstrijd bezig. Intussen zijn bij de Rode Duivels Dendoncker en Foket in de ploeg gekomen voor Saelemaekers en Batshuayi . tweede helft, minuut 85.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij België, Leander Dendoncker erin, Michy Batshuayi eruit wissel Michy Batshuayi Leander Dendoncker

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij België, Thomas Foket erin, Alexis Saelemaekers eruit wissel Alexis Saelemaekers Thomas Foket

84' Gele kaart voor Michy Batshuayi van België tijdens tweede helft, minuut 84 Michy Batshuayi België

83' tweede helft, minuut 83. Ook die andere invaller, Podstrelov, begaat meteen een overtreding en pakt ook geel. Hij haalt Saelemaekers onderuit en geeft zo een vrije trap weg op een interessante plaats, net buiten het halve maantje.

83' Gele kaart voor Dmitri Podstrelov van Wit-Rusland tijdens tweede helft, minuut 83 Dmitri Podstrelov Wit-Rusland

83' tweede helft, minuut 83. Invallen en geel pakken. Dat is dan een entree maken. Begoenov staat amper op het veld of hij gaat al stevig op de voet van Castagne staan. Geel is zijn deel.

82' Gele kaart voor Roman Begunov van Wit-Rusland tijdens tweede helft, minuut 82 Roman Begunov Wit-Rusland

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Wit-Rusland, Dmitri Podstrelov erin, Nikolai Zolotov eruit wissel Nikolai Zolotov Dmitri Podstrelov

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Wit-Rusland, Roman Begunov erin, Gleb Shevchenko eruit wissel Gleb Shevchenko Roman Begunov

78' tweede helft, minuut 78. Zowaar nog eens een poging van de thuisploeg. Bykov krijgt tijd en ruimte om van ver uit te halen, maar zijn schot is niet gekadreerd. Toch wel een kleine waarschuwing voor de Belgen.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij België, Christian Benteke erin, Dodi Lukebakio eruit wissel Dodi Lukebakio Christian Benteke

75' Gele kaart voor Nikolai Zolotov van Wit-Rusland tijdens tweede helft, minuut 75 Nikolai Zolotov Wit-Rusland

75' tweede helft, minuut 75. Benteke valt in. Daar is dan toch de eerste gele kaart van de wedstrijd. Zolotov wordt terecht bestraft voor een stevige overtreding op Alderweireld. Intussen komt Benteke bij de Belgen in de ploeg voor Lukebakio.

74' tweede helft, minuut 74. Zolang de kloof klein is, zullen de Wit-Russen toch denken: je weet maar nooit. Peter Vandenbempt op Radio 1.

