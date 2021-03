Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) blijft scoren bij de vleet voor Servië

De cijfers van Aleksandar Mitrovic bij de Servische nationale ploeg zijn indrukwekkend. In de voorbije 3 WK-kwalificatiematchen vond hij 5 keer de weg naar het net.

In zijn laatste 32 interlands trof Mitrovic 31 keer raak. Sinds vorige week is de voormalige Anderlecht-spits ook de topschutter aller tijden bij Servië. Zijn teller staat momenteel op 41 goals (in 64 interlands).

Dankzij de moeizame 1-2-zege tegen Azerbeidzjan behoudt Servië zijn ongeslagen status in groep E.

Mitrovic en co staan op kop met 7 op 9, maar kunnen Portugal straks weer op gelijke hoogte zien komen. De Portugezen mogen dan wel niks laten liggen in Luxemburg.