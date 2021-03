VIDEO: Portugal geeft dubbele bonus weg in Servië, Ronaldo stapt boos van veld

Servië leek na één helft in de touwen te hangen: Bernardo Silva en Cedric Soares zagen hun voorzet via het hoofd van Diogo Jota in doel belanden: 0-2. Maar de thuisploeg kwam na de rust als bezeten uit de kleedkamer.

Invaller Radonjic kon (na buitenspel?) de bal op het hoofd van Mitrovic krullen en die gaf Servië weer hoop met de 1-2. Voor de ex-spits van Anderlecht is het zijn 39e goal in het shirt van Servië, een record. Op het uur verzilverde Kostic nog een assist van Radonjic voor de gelijkmaker.

Het venijn zat nog in het slot: Milenkovic werd uitgesloten en Servië kwam nog goed weg. Cristiano Ronaldo leek te scoren toen Mitrovic zijn poging pas achter de doellijn kon weghalen.



De Nederlandse ref Makkelie zag de bal niet over de lijn en keurde de goal dus niet goed. Ronaldo kreeg geel voor zijn reactie en stapte dan maar van het veld. Zo bleef het 2-2 en gaan Servië en Portugal samen aan de leiding in de groep.