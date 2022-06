Vertimmerd Italië houdt Duitsland op een 1-1-gelijkspel in Bologna

In het Stadio Renato Dall'Ara in Bologna opende Europees kampioen Italië zijn Nations League-campagne tegen Duitsland. In vergelijking met de EK-finale van een klein jaar geleden tegen Engeland stonden er liefst 10 andere namen tussen de lijnen, enkel doelman Donnarumma tekende nog present.

De Duitsers maakten in die beginfase ook wel gebruik van de grotendeels afwezige automatismen bij de Italianen. Gnabry testte een eerste keer Donnarumma nadat hij Biraghi ter plekke liet.

Verder was er veel strijd in die eerste helft, maar er was te weinig kwaliteit aan de bal om te spreken van een goede eerste helft.

Na de pauze kwam La Squadra Azzurra met andere intenties uit de kleedkamers. Het duwde Duitsland terug en vooral de beweeglijke Scamacca liet Süle en Henrichs bij momenten sterretjes zien. Met het inbrengen van Musiala en Hofmann greep bondscoach Flick al voor het uur in.